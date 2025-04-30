Житель Вильнюса, страдавший от болей в спине, нашел решение: эффект ощутил уже через месяц

«Я понял, что нельзя запускать себя, нужно постоянно делать эти упражнения, по большей части – на растяжку, чтобы жить полноценной жизнью без боли. Кроме того, это не только избавление от болевых ощущений, это еще и профилактика, чтобы они не вернулись. Приходя в Paupio kinezioteka, я понял главное – важно не только двигаться, но и выполнять все упражнения правильно, с натяжением мышц и последующих их расслаблением. Именно поэтому крайне важно, чтобы за тобой наблюдали инструкторы клуба, советовали, поправляли, поскольку иначе методика так и останется теория и не даст желаемого эффекта», – рассказывает Вадим.