Житель Вильнюса, страдавший от болей в спине, нашел решение: эффект ощутил уже через месяц

Не последовал примеру отца и деда
Вадим, специалист в области маркетинга, в общем ничем не отличается от других таких же молодых мужчин – работает, развлекается, путешествует, читает. Вот так однажды во время чтения глаз зацепился за объявление о клубе в Вильнюсе под названием Paupio kinezioteka, который помогает естественным и эффективным способом справиться с болью, прибегая к уникальным методикам Бубновского и Дикуля.
«Заинтриговало то, что они работают не так, как все, чудес не обещают, но после обследования назначают индивидуальную программу и следят за динамикой. Думаю, попробую обратиться, тем более, что боли в пояснице явно стали обостряться», – делится мужчина своей историей.
К реальным действиям Вадима подтолкнули еще несколько фактов – ему 28 лет, и примерно в том же возрасте проблемы из-за боли в спине возникли и у его отца, и у деда, и у прабабушки.
«Я подумал, что точно ничего не теряю, и записался на консультацию. Прихожу и сразу понимаю – я попал в очень продвинутое учреждение, где работают «крутые» специалисты», – делится впечатлениями виленчанин.
Единственный такой клуб в Литве
По словам Вадима, консультация была довольно долгой и затянулась часа на полтора. Специалисты сначала с ним поговорили, выслушали жалобы, а потом обследовали, оценили мышечный тонус, подвижность суставов.
«Проведя диагностику, они рассказали и показали прямо на теле, очень наглядно, где именно скрывается причина моей боли. Особенность методики Бубновского и Дикуля заключается в том, чтобы наладить нарушенную микроциркуляцию крови в определенных местах, а в этом помогают и занятия на специальных тренажерах, и контрастный душ в сочетании с сауной», – делится мужчина.
Обследование показало, что мышцам Вадима недостает силы, и специалисты Paupio kinezioteka составили для него индивидуальную программу из трех модулей. Вадиму разъяснили, что при слабых мышцах спины в них всегда ощущается напряжение, поэтому и могут возникать проблемы с движением, боли.
«Именно так со мной и было – в области поясницы я чувствовал острую боль», – констатирует собеседник.
Как рассказал нам Вадим, каждый модуль программы состоит из 12 занятий (то есть всего – 36), и он как раз сейчас заканчивает первый из них. Другие два модуля, как ему пояснили специалисты, будут отличаться повышенной нагрузкой и закрепят достигнутые результаты.
«Каждое занятие в зале длится примерно 40–45 мин., и рядом всегда находится инструктор. Оборудование чем-то напоминает тренажеры в спортклубе, но вместе с тем оно другое – современное, с электронными гирями и встроенным искусственным интеллектом», – не скрывает радости Вадим.
К слову, Paupio kinezioteka – единственный клуб в Литве, который может предложить тренажеры подобного рода.
Ощущение эффекта от правильного выполнения упражнений
В настоящее время Вадим уже одолел треть составленной программы. Курс из 12-ти занятий, продолжавшийся примерно месяц, оставил у мужчины прекрасные впечатления.
«Уже во время разминки я вижу, насколько лучше я чувствую свое тело, радуюсь ощущению баланса. Острая боль в спине пропала совсем, хотя дополнительно я спортом не занимаюсь, да и работа все та же – сидячая. Кроме того, повысилась выносливость – я уже не так устаю, когда хожу на длинные дистанции», – перечисляет изменения виленчанин.
Он говорит, что занятия носят специфический характер – они направлены на повышение комфорта при движении и пробуждают воспоминания о жизни без боли. Вадим говорит, что после окончания программы хочет и дальше посещать клуб – продолжать занятия уже без присмотра инструкторов, самостоятельно.
«Я понял, что нельзя запускать себя, нужно постоянно делать эти упражнения, по большей части – на растяжку, чтобы жить полноценной жизнью без боли. Кроме того, это не только избавление от болевых ощущений, это еще и профилактика, чтобы они не вернулись. Приходя в Paupio kinezioteka, я понял главное – важно не только двигаться, но и выполнять все упражнения правильно, с натяжением мышц и последующих их расслаблением. Именно поэтому крайне важно, чтобы за тобой наблюдали инструкторы клуба, советовали, поправляли, поскольку иначе методика так и останется теория и не даст желаемого эффекта», – рассказывает Вадим.
Уникальные методики Бубновского и Дикуля помогли сотням тысяч людей вернуть себе качество жизни. Методика Бубновского в основном опирается на терапию движений – стремление через специальные упражнения повысить функциональность мышц и суставов. Методика Дикуля концентрируется на восстановлении нормальной деятельности позвоночника и суставов – при помощи специальных терапевтических аппаратов и упражнений суставам возвращается гибкость, укрепляются мышцы.
Подробную информацию можно найти на сайте Kinezioteka.lt.