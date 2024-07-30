В ЕГУ открылась программа по экономике и бизнесу: формируем навыки для успешного будущего в быстро развивающемся мире

Есть и еще одна важная особенность. Директор BISEB Дмитрий Крук подчеркнул, что программа не стремится уравнять всех студентов, а поощряет развитие индивидуальных компетенций. По его словам, "программа культивирует умения студентов искать и находить новые решения, создавать новые продукты и практики на основе исследовательского подхода. Студенты, в первую очередь, будут нацелены на то, чтобы уметь в конкретных обстоятельствах предложить наилучшее решение задачи".