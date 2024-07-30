В ЕГУ открылась программа по экономике и бизнесу: формируем навыки для успешного будущего в быстро развивающемся мире

Программа ориентирована на развитие критического мышления, умения работать с данными, исследовательских навыков студентов и погружение в инновационную предпринимательскую среду.
Как подготовиться к быстро меняющемуся будущему
Директор экономического исследовательского центра BEROC Павел Данейко формулирует задачу программы следующим образом:
"Мы должны готовить людей, которые будут жить в быстро меняющемся будущем и будут там успешны. Плюс важно иметь людей, которые понимают, что такое экономика, могут принимать участие в ее развитии".
Поскольку BISEB ставит перед собой цель помочь студентам стать специалистами, востребованными на международном уровне, программа ориентирована на наработку практических навыков. Для этого будет организована групповая работа с практическими кейсами, использование инструментов искусственного интеллекта, вовлечение в реальные бизнес-проекты в сотрудничестве с партнерскими бизнес-компаниями.
Есть и еще одна важная особенность. Директор BISEB Дмитрий Крук подчеркнул, что программа не стремится уравнять всех студентов, а поощряет развитие индивидуальных компетенций. По его словам, "программа культивирует умения студентов искать и находить новые решения, создавать новые продукты и практики на основе исследовательского подхода. Студенты, в первую очередь, будут нацелены на то, чтобы уметь в конкретных обстоятельствах предложить наилучшее решение задачи".
Карьерные возможности и перспективы
Основатели BISEB уверены, что выпускники программы "Бизнес-экономика" не будут искать работу, а работа будет искать их. Вариантов развития карьеры довольно много.
Наши выпускники смогут:
Построить бизнес-карьеру в качестве аналитика или менеджера в сферах высокотехнологичного бизнеса, финансовой индустрии, консалтинга.
Создать и развить успешный бизнес.
Получить дополнительной специализации в смежных отраслях: анализ данных, IT и искусственный интеллект.
Продолжить обучение в лучших университетах Европы и США.
Развивать академическую карьеру.
Выпускники программы смогут стать не только востребованными, но и высокооплачиваемыми специалистами. Старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина на Дне открытых дверей BISEB поделилась статистикой усредненных зарплат экономистов в разных сферах в Европе:
Финансовый аналитик: 15-28 тыс. евро в год в Литве; 53-79 тыс. евро в год в Германии.
Экономист-аналитик: 48,5 тыс. евро в год в Польше.
Инвестиционный̆ аналитик: 38,5 тыс. евро в год в Польше.
Бизнес-аналитик: 38 тыс. евро в год в Польше; 30 тыс. евро в год в Литве.
Инновационный менеджер: 50 тыс. евро в Польше; 70-80 тыс. евро в Ирландии.
Основные преимущества BISEB:
Диплом европейского образца. Такой диплом дает возможность выпускникам не сидеть на месте, а перемещаться по миру, искать лучшие возможности, быть независимыми в своем решении продолжить обучение или устроиться на работу в любой стране мира.
Языковая адаптация. Первый год обучения на программе "Бизнес-экономика" будет проходить на русском языке. Вместе с этим студенты пройдут углубленный курс английского языка, чтобы полностью перейти на него на втором году обучения.
Визовая поддержка. Наш университет оказывает всестороннюю поддержку в вопросах легализации и обеспечивает сопровождение в получении студенческой визы, а впоследствии и вида на жительство.
Уникальное сочетание компетенций: в экономике и финансах, социальных и гуманитарных науках, математике и статистике, бизнесе и IT.
Доступ к ресурсам бизнес-инкубатора. У студентов будет возможность запустить собственный стартап и получить помощь в его развитии.
Участие в экономических и бизнес-исследованиях: в проектах BEROC Research Center, FREE Network, OSUN и Erasmus.
31 июля пройдет онлайн-мероприятие "Обучение в Литве: возможности и перспективы", где представители Школы экономики и бизнеса BISEB подробнее расскажут о бакалаврской программе "Бизнес-экономика".
На встрече также выступят преподаватели и студенты ЕГУ, которые расскажут о бакалаврских и магистерских программах, условиях обучения, возможностях и перспективах для студентов в Литве.Ждем вас!
Записаться на презентацию можно на сайте BISEB по ссылке.