Уникальная методика, которая может помочь уменьшить грыжу межпозвоночного диска

Почему болит?
По словам старшего сертифицированного физиотерапевта клуба Paupio Kinezioteka М. Китовой, риск возникновения проблем с позвоночником повышается из-за длительной сидячей работы, не делая перерывов и не меняя положения тела, а также из-за неэргономичной рабочей среды.
Она отмечает, что при сидячей работе люди чаще всего жалуются на напряжение и боль в мышцах шеи, между лопатками и в нижней части спины.
«Тяжелая физическая работа также может стать причиной проблем, связанных с позвоночником и суставами. Повторяющиеся движения, работа в неудобной позе, поднятие тяжелых предметов при слабых мышцах тела могут привести к появлению мышечного напряжения и болей в спине и суставах», – сказала специалист.
Причиной проблем со здоровьем, обращает внимание физиотерапевт, может стать и неправильное выполнение упражнений в спортивном клубе.
«Очень часто люди, чтобы улучшить свою фигуру, начинают заниматься в спортивных клубах без профессионального присмотра, не имея достаточных знаний о принципах тренировок, поэтому неправильно выбирают вес, технически неправильно выполняют упражнения, не придерживаются никакой методики. Все это может привести к болям в спине и суставах», – утверждает М. Китова.
По ее словам, риск получить травму наиболее высок при работе с тяжелым весом, не освоив технику. Физиотерапевт предупреждает: очень важно научиться технически правильно выполнять все движения, ведь если выполнять упражнение неправильно, навредить можно даже с небольшим весом.
Уникальная методика лечения и индивидуальный подход
«Боль может быть разной по характеру и интенсивности: от несильной, неинтенсивной и ноющей до резкой, колющей боли при смене положения тела. Это зависит от причины, вызвавшей боль, как например: мышечное напряжение, грыжа межпозвоночного диска, артрит и т. д.», – сказала специалист.
При появлении любых симптомов в первую очередь необходимо обратиться к врачу, чтобы он определил причину боли и порекомендовал лечение, подчеркнула физиотерапевт.
Все впервые обратившиеся в клуб Paupio Kinezioteka получают исчерпывающую консультацию:
«Первая консультация, состоящая из трех этапов, длится 1,5 часа. Сначала с клиентом проводится беседа, выслушиваются все жалобы, обсуждаются проблемы со здоровьем, изучается медицинская документация. Затем следует физический осмотр. При осмотре оценивается состояние опорно-двигательного аппарата: мышечный тонус, гибкость суставов и т. д. Третий этап – тестирование в зале на тренажерах. Весь ход тестирования в тренажерном зале и выбор упражнений зависит от конкретного диагноза и результатов обследования».
М. Китова рассказала, что во время тестирования человек выполняет определенные упражнения с весом, подобранным таким образом, чтобы он мог выполнить упражнение 20 раз. Цель этого тестирования – определить, где наблюдаются мышечные спазмы.
«Результаты тестирования сравниваются с действующими нормами. Затем для каждого клиента составляется индивидуальная программа, основанная на результатах тестирования», – сказала физиотерапевт.
Как отметила старший физиотерапевт, в зависимости от диагноза и самочувствия клиента ему рекомендуются либо индивидуальные занятия, либо занятия в небольших группах до 3 человек с инструктором-кинезитерапевтом.
Пока одни лечатся, другие берегут здоровье
По словам М. Китовой, в клуб Paupio Kinezioteka приходят очень разные люди. Одни приходят с конкретными, уже установленными врачами диагнозами, такими как остеохондроз, грыжа межпозвоночного диска, артрит, сколиоз, проблемы с осанкой.
«Мы рады, что немало наших клиентов приходят сюда не потому, что у них есть серьезные жалобы, а для того, чтобы поддерживать хорошее общее физическое состояние и чувствовать себя хорошо», – сказала собеседник.
По ее словам, профилактика особенно важна для тех, кто работает на сидячей или тяжелой физической работе, а также для людей, чья работа связана с большим количеством повторяющихся движений, таких как поднятие тяжестей, повороты и наклоны. Такой характер работы вызывает проблемы с осанкой, мышечное напряжение.
По словам М. Китовой, продолжительность реабилитации варьируется и зависит от многих факторов:
«Это очень индивидуально. Когда люди приходят с незапущенными проблемами, вызванными мышечным напряжением, результаты приходят довольно быстро. Если же проблема запущенная, и человек испытывает симптомы в течение года или более, то и реабилитация занимает больше времени», – замечает физиотерапевт.
По ее словам, улучшению самочувствия способствует совокупность факторов: соблюдение рекомендаций в повседневной деятельности, эргономичная рабочая среда, сбалансированный режим труда и отдыха, а также самостоятельное выполнение физических упражнений.