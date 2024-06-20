Уникальная методика, которая может помочь уменьшить грыжу межпозвоночного диска

Сидячая работа может нанести не меньший вред нашему здоровью, чем огромные физические нагрузки, неправильное положение тела во время сна или просто неправильные движения во время занятий спортом. Маргарита Китова, старший сертифицированный физиотерапевт клуба Paupio Kinezioteka, который находится в вильнюсском районе Паупис, рассказала нам о том, с какими проблемами у людей приходится сталкиваться чаще всего и как знания профессиональных специалистов, и воля самого человека могут помочь справиться даже со сложными ситуациями.