2024.06.20 14:32

Уникальная методика, которая может помочь уменьшить грыжу межпозвоночного диска

 
Kinezioteka
Kinezioteka
Kinezioteka
ФОТО: Bendrovės archyvas

Сидячая работа может нанести не меньший вред нашему здоровью, чем огромные физические нагрузки, неправильное положение тела во время сна или просто неправильные движения во время занятий спортом. Маргарита Китова, старший сертифицированный физиотерапевт клуба Paupio Kinezioteka, который находится в вильнюсском районе Паупис, рассказала нам о том, с какими проблемами у людей приходится сталкиваться чаще всего и как знания профессиональных специалистов, и воля самого человека могут помочь справиться даже со сложными ситуациями.

Почему болит?

По словам старшего сертифицированного физиотерапевта клуба Paupio Kinezioteka М. Китовой, риск возникновения проблем с позвоночником повышается из-за длительной сидячей работы, не делая перерывов и не меняя положения тела, а также из-за неэргономичной рабочей среды.

Она отмечает, что при сидячей работе люди чаще всего жалуются на напряжение и боль в мышцах шеи, между лопатками и в нижней части спины.

Kinezioteka

«Тяжелая физическая работа также может стать причиной проблем, связанных с позвоночником и суставами. Повторяющиеся движения, работа в неудобной позе, поднятие тяжелых предметов при слабых мышцах тела могут привести к появлению мышечного напряжения и болей в спине и суставах», – сказала специалист.

Причиной проблем со здоровьем, обращает внимание физиотерапевт, может стать и неправильное выполнение упражнений в спортивном клубе.

«Очень часто люди, чтобы улучшить свою фигуру, начинают заниматься в спортивных клубах без профессионального присмотра, не имея достаточных знаний о принципах тренировок, поэтому неправильно выбирают вес, технически неправильно выполняют упражнения, не придерживаются никакой методики. Все это может привести к болям в спине и суставах», – утверждает М. Китова.

По ее словам, риск получить травму наиболее высок при работе с тяжелым весом, не освоив технику. Физиотерапевт предупреждает: очень важно научиться технически правильно выполнять все движения, ведь если выполнять упражнение неправильно, навредить можно даже с небольшим весом.

Kinezioteka

Уникальная методика лечения и индивидуальный подход

«Боль может быть разной по характеру и интенсивности: от несильной, неинтенсивной и ноющей до резкой, колющей боли при смене положения тела. Это зависит от причины, вызвавшей боль, как например: мышечное напряжение, грыжа межпозвоночного диска, артрит и т. д.», – сказала специалист.

При появлении любых симптомов в первую очередь необходимо обратиться к врачу, чтобы он определил причину боли и порекомендовал лечение, подчеркнула физиотерапевт.

Kinezioteka

Все впервые обратившиеся в клуб Paupio Kinezioteka получают исчерпывающую консультацию:

«Первая консультация, состоящая из трех этапов, длится 1,5 часа. Сначала с клиентом проводится беседа, выслушиваются все жалобы, обсуждаются проблемы со здоровьем, изучается медицинская документация. Затем следует физический осмотр. При осмотре оценивается состояние опорно-двигательного аппарата: мышечный тонус, гибкость суставов и т. д. Третий этап – тестирование в зале на тренажерах. Весь ход тестирования в тренажерном зале и выбор упражнений зависит от конкретного диагноза и результатов обследования».

Kinezioteka

М. Китова рассказала, что во время тестирования человек выполняет определенные упражнения с весом, подобранным таким образом, чтобы он мог выполнить упражнение 20 раз. Цель этого тестирования – определить, где наблюдаются мышечные спазмы.

«Результаты тестирования сравниваются с действующими нормами. Затем для каждого клиента составляется индивидуальная программа, основанная на результатах тестирования», – сказала физиотерапевт.

Как отметила старший физиотерапевт, в зависимости от диагноза и самочувствия клиента ему рекомендуются либо индивидуальные занятия, либо занятия в небольших группах до 3 человек с инструктором-кинезитерапевтом.

Пока одни лечатся, другие берегут здоровье

По словам М. Китовой, в клуб Paupio Kinezioteka приходят очень разные люди. Одни приходят с конкретными, уже установленными врачами диагнозами, такими как остеохондроз, грыжа межпозвоночного диска, артрит, сколиоз, проблемы с осанкой.

«Мы рады, что немало наших клиентов приходят сюда не потому, что у них есть серьезные жалобы, а для того, чтобы поддерживать хорошее общее физическое состояние и чувствовать себя хорошо», – сказала собеседник.

Kinezioteka

По ее словам, профилактика особенно важна для тех, кто работает на сидячей или тяжелой физической работе, а также для людей, чья работа связана с большим количеством повторяющихся движений, таких как поднятие тяжестей, повороты и наклоны. Такой характер работы вызывает проблемы с осанкой, мышечное напряжение.

По словам М. Китовой, продолжительность реабилитации варьируется и зависит от многих факторов:

«Это очень индивидуально. Когда люди приходят с незапущенными проблемами, вызванными мышечным напряжением, результаты приходят довольно быстро. Если же проблема запущенная, и человек испытывает симптомы в течение года или более, то и реабилитация занимает больше времени», – замечает физиотерапевт.

По ее словам, улучшению самочувствия способствует совокупность факторов: соблюдение рекомендаций в повседневной деятельности, эргономичная рабочая среда, сбалансированный режим труда и отдыха, а также самостоятельное выполнение физических упражнений.

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