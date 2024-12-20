Rail Baltica меняет литовский транспорт, экономику и ситуацию с безопасностью

„Железная дорога Rail Baltica растянется на 870 км, 392 км из них будут в Литве. Это составляющая часть транспортной сети ЕС (TEN-T) часть коридора Северное море–Балтийское море и недостающее звено в Еврпейской железнодорожной сети.

Европейская колея Rail Baltica должна соединить страны Балтии в конце 2030 года, тогда страны будут интегрированы в Европейскую систему транспорта, Литва станет важным логистическим узлом в регионе.

„В этом году мы построили железнодорожную насыпь протяженностью 29 км, в следующем году работы начнутся на участке 114 км. Расширились строительные работы, они уже сейчас создают добавленную стоимость местной экономике. После осуществления проекта, расстояния между регионами еще больше уменьшится, жители станут мобильнее, связи со странами Европы – более тесными“, – сказал гендиректор группы LTG Эгидиюс Лазаускас.

Скоростная железная дорога – современное и устойчивое решение. Высокоскоростные пассажирские поезда будут развивать проектную скорость 249 км/ч, грузовые – до 120 км/ч.

Это значит, что, к примеру, поездка из Варшавы в Вильнюс займет всего 4 часа, а из Каунаса в Таллинн – 3.20 ч. Жители Паневежиса меньше чем за час доедут до Риги.

Более эффективное сообщение по железной дороге облегчит движение людей и транспорта через границы, будет способствовать экономической интеграции, сотрудничеству, расширению туристического сектора. Более простые и быстрые поездки привлекут в Литву больше туристов, а это на руку бизнесу и сектору туризма.