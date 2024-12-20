Rail Baltica меняет литовский транспорт, экономику и ситуацию с безопасностью

„В этом году мы построили железнодорожную насыпь протяженностью 29 км, в следующем году работы начнутся на участке 114 км. Расширились строительные работы, они уже сейчас создают добавленную стоимость местной экономике. После осуществления проекта, расстояния между регионами еще больше уменьшится, жители станут мобильнее, связи со странами Европы – более тесными“, – сказал гендиректор группы LTG Эгидиюс Лазаускас.
Как Rail Baltica изменит сообщение в странах Балтии?
Европейская колея Rail Baltica должна соединить страны Балтии в конце 2030 года, тогда страны будут интегрированы в Европейскую систему транспорта, Литва станет важным логистическим узлом в регионе.
„Железная дорога Rail Baltica растянется на 870 км, 392 км из них будут в Литве. Это составляющая часть транспортной сети ЕС (TEN-T) часть коридора Северное море–Балтийское море и недостающее звено в Еврпейской железнодорожной сети.
Скоростная железная дорога – современное и устойчивое решение. Высокоскоростные пассажирские поезда будут развивать проектную скорость 249 км/ч, грузовые – до 120 км/ч.
Это значит, что, к примеру, поездка из Варшавы в Вильнюс займет всего 4 часа, а из Каунаса в Таллинн – 3.20 ч. Жители Паневежиса меньше чем за час доедут до Риги.
Более эффективное сообщение по железной дороге облегчит движение людей и транспорта через границы, будет способствовать экономической интеграции, сотрудничеству, расширению туристического сектора. Более простые и быстрые поездки привлекут в Литву больше туристов, а это на руку бизнесу и сектору туризма.
Для жителей такая мобильность будет означать возможность работы или учебы в любом городе Балтии или Польши. Компаниям это позволит привлечь таланты на большей географической территории и повысить конкурентоспособность.
Устойчивый транспорт становится популярнее
Rail Baltica запроектирована с учетом международных потребностей в сфере устойчивости: на сену автомобилям приходят поезда, снижая парниковый эффект и уменьшая расход энергии.
Сейчас в рамках расширения перевозок на запад LTG Cargo ориентируется на Польшу, через которую сейчас три раза в неделю ходит грузовой поезд Каунас–Дуйсбург.
„После появления европейской колеи, которая соединит все страны Балтии и Польшу, грузовые перевозки станут эффективнее, быстрее и устойчивее. Согласно подсчетам, один интермодальный рейс „снимает“ с дорог 36 тягачей. После соединения стран Балтии с европейской сетью TEN-T, логистические компании смогут быстрее и эффективнее перевозить грузы, выходить на новые рынки и расширять свою деятельность“, – сказал Лазаускас.
Эти перемены важны и для климата в ЕС: если движение с дорог перекинуть на железную дорогу, то количество вредных выбросов на 1 км поездки может снизиться на 70%.
Усилится интеграция в НАТО
Rail Baltica – это стратегический проект Литвы и ЕС в сфере инфраструктуры, который усилит интеграцию стран Балтии в планы обороны НАТО и будет способствовать возможностям Альянса обеспечить безопасность в регионе.
„Страны Балтии - это восточный фланг НАТО, поэтому эффективное перемещение военных мощностей на данной территории жизненно необходимо как для сдерживания потенциального агрессора, так и в случае кризиса. Европейская колея в Литве помогает перевозить грузы, в их числе – и военные – от границы с Польшей до Палемонаса. Стандартная колея расширит возможности перевозок и облегчит логистику перевозок грузов стран НАТО“, – сказал Лазаускас.
По его словам, финансирование проекта из средств военной мобильности может стать помощью. „Военная мобильность - одна из самых больших перемен, из-за которой выросли объем проекта и параметры. Требования инфраструктуры к перевозке военных грузов гораздо выше, однако потребности в инвестициях и польза – очень велики“, – сказал Лазаускас.
Быстро идут работы по строительству моста через Нерис
В Литву привозят и материалы, которые нужны для строительства европейской колеи: 86 200 тонн щебеночного балласта, 30 000 шпал и 42 км рельсов.
Сейчас идут подготовительные работы на еще одном 17-километровом участке Rail Baltica Шета–Рамигала.
На самом сложном участке дороги во всех странах Балтии – мосту через Нерис длиной 1,51 км – выполнены работы по тестированию конструкций, начинаются работы по бетонированию колонн.
„Можно порадоваться, что 2024 год для Rail Baltica и осуществляющей проект компании LTG Infra был существенным – над проектом работают мотивированные руководители, выделено рекордное финансирование ЕС – работы идут, они были интенсивными. Сейчас важно их продолжать, найти необходимые средства и обеспечить осуществление этого важного для жителей и военных проект“, – сказал Лазаускас.
Rail Baltica – стратегический проект группы LTG и ЕС и крупнейший проект в сфере ж/д в истории стран Балтии, после осуществления которого появится европейская колея, которая объединит Варшаву, Каунас, Вильнюс, Паневежис, Ригу, Пярну и Таллинн. Общая протяженность линий Rail Baltica в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.