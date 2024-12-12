Праздничное настроение в Паланге создают декорации в духе Чюрлёниса и масса мероприятий

Гости курорта и горожане смогут отправиться в магическое путешествие, в котором ждут и блеск и новые впечатления и развлечения. В городе уже наряжена главная елка, работают рождественские городки, творческие мастерские, проходят праздничные концерты и спектакли. Если вы устали от праздничной суеты, можно просто гулять по украшенным улицам города или у моря.

„О Тебе, о Море и Звездах“ – так называется праздничный период у моря. Эти романтические слова Чюрлёниса взяты из его письма невесте Софии, с которой он провел в Паланге одно очень плодотворное лето.

„Очень радует, что наш курорт, на котором спокойная красота взморья зимой переплетается с блеском праздничного города, постоянно посещает масса гостей. В этом году по традиции город красиво убран к праздникам. Рождественская тема этого года - художник и музыкант Микалоюс-Константинас Чюрлёнис“, – рассказала директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.

Время не только впечатлений, но и фотографий

Вы отправляетесь в Палангу? Приготовьте телефоны - вам точно захочется снимать увиденное.

В Паланге в этом году нарядили живую елку высотой 15 м. Елка украшена по мотивам картины Чюрьёниса „Соната Солнца“. На площади курзала светят больше 60 солнц, радуют глаз и другие украшения. На вершине елки сияет Солнце.

Мотивы творчества художника в убранстве города вы увидите не раз. Не только елка, но и другие места украшены в честь Чюрлёниса.

В Паланге зажгли огни не только на елке, но и на всей улице Й.Басанавичюса. На улице Й.Басанавичюса в ряд выстроилось 90 живых елок, они украшены разноцветными гирляндами длиной 1,5 км.