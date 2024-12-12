Праздничное настроение в Паланге создают декорации в духе Чюрлёниса и масса мероприятий

Впечатляющие рождественские декорации
„Очень радует, что наш курорт, на котором спокойная красота взморья зимой переплетается с блеском праздничного города, постоянно посещает масса гостей. В этом году по традиции город красиво убран к праздникам. Рождественская тема этого года - художник и музыкант Микалоюс-Константинас Чюрлёнис“, – рассказала директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.
„О Тебе, о Море и Звездах“ – так называется праздничный период у моря. Эти романтические слова Чюрлёниса взяты из его письма невесте Софии, с которой он провел в Паланге одно очень плодотворное лето.
Гости курорта и горожане смогут отправиться в магическое путешествие, в котором ждут и блеск и новые впечатления и развлечения. В городе уже наряжена главная елка, работают рождественские городки, творческие мастерские, проходят праздничные концерты и спектакли. Если вы устали от праздничной суеты, можно просто гулять по украшенным улицам города или у моря.
Время не только впечатлений, но и фотографий
Вы отправляетесь в Палангу? Приготовьте телефоны - вам точно захочется снимать увиденное.
В Паланге в этом году нарядили живую елку высотой 15 м. Елка украшена по мотивам картины Чюрьёниса „Соната Солнца“. На площади курзала светят больше 60 солнц, радуют глаз и другие украшения. На вершине елки сияет Солнце.
Мотивы творчества художника в убранстве города вы увидите не раз. Не только елка, но и другие места украшены в честь Чюрлёниса.
В Паланге зажгли огни не только на елке, но и на всей улице Й.Басанавичюса. На улице Й.Басанавичюса в ряд выстроилось 90 живых елок, они украшены разноцветными гирляндами длиной 1,5 км.
Вся ул. Й.Басанавичюса в этом году напоминает картину Чюрлёниса „Зима“, а вот аллея Тышкевичей, украшенная арфами, напомнит другое произведения художника – „Гимн“. На аллее установлена большая арфа, чтобы можно было сделать фото на память.
Украшено и Кретингское кольцо на въезде в город – украшения здесь напомнят картину Чюрьёниса „Королевская сказка“.
Для украшения второй кольцевой дороги использовали символы из цикла картин „Сотворение мира“. Вы сами сможете увидеть, какие символы взяты и о какой картине они напоминают.
На пристани в Швянтои и на ул. Юрос можно вспомнить „Цветы“ Чюрлёниса. А елка в Швянтои украшена по мотивам картины „Искра“.
„В разных местах курорта можно увидеть детали и символы семи картин Чюрлёниса, поэтому горожане и приезжие смогут пуститься на поиски этих символов, параллельно они окунутся в зимнюю сказку в духе Чюрлёниса в Паланге“, – сказала Кмитене.
После прогулки наверняка захочется зайти в один из уютных ресторанов курорта. Кафе и рестораны города тоже украшены к праздникам рождественскими декорациями и яркими огнями. Если вы верите в чудеса, Дед Мороз приглашает вас посетить его резиденцию – она находится в Палангском бассейне и открыта 14 и 21 декабря с 17 до 18 ч.
Ждет масса мероприятий
Весь город и частный сектор ответственно готовятся к празднику, поэтому заняться в городе будет чем. Есть и культурные мероприятия и активные развлечения, отдых и наслаждение вкусами.
Праздничный период в Паланге будет длиться до начала января, поэтому Кмитене приглашает всех приезжих активно отдыхать, а не оставаться сторонними наблюдателями.
Мастер-классы – не только для детей
Для тех, кто в праздники хочет не только отдохнуть, но и узнать что-то новое, открыт курзал – там ждут мастер-классы и для взрослых и для детей. Вместе с палангской травницей Дануте Кунчене на чердаке курзала семьи с детьми приготовят свой чай, услышат о том, какие чаи делали наши бабушки, а подруга живущего в курзале гнома Сауле Дегутите пригласит детей сыграть в рождественском спектакле.
Палангский музей янтаря 12 и 17 декабря откроет мастер-класс рождественских украшений, а 12 и 13 декабря проведет мастер-класс по изготовлению витражей.
Веселые мастер-классы „Сами создаем чудеса“ 12, 13 и 14 декабря ждут в музее Йонаса Шлюпаса, а 20 декабря музей искусства А.Монтиса приглашает на знакомство с традицией Сочельника в Жемайтии вместе с фольклорным ансамблем Mėguva.
Погрузитесь в звуки музея
Помещения курзала весь декабрь будут наполнены праздничной суетой и звуками прекрасной музыки. С концертами там будет выступать Рута Щеголевайте, Эугениюс Хребтовас, баянист-виртуоз из Украины Евгений Мусиец и другие исполнители.
В палангском концертном зале ждет масса мероприятий – выступит пианистка Ева Дудайте, можно будет услышать мюзикл „Собор Парижской Богоматери“ с участием Вайды Гените, Раймондас Баранаускас и Дейвидас Норвилас, концерт Венского оркестра Моцарта. И это только несколько из запланированных мероприятий!