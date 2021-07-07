Наши хирурги, выполняющие лазерную коррекцию зрения, на сегодняшний день успешно провели сотни тысяч операций. Именно поэтому мы с уверенностью беремся за самые сложные случаи, в том числе и тех пациентов, которым отказали в других клиниках. В нашей клиники проходят стажировки специалисты разных стран Западной Европы, регулярно проводятся тренинги, обмен опытом хирургов. Желающих перенять у нас знания очень много, что, безусловно, является неопровержимым фактом признания нашего опыта в сфере лазерной коррекции зрения.

Akių klinikos „Naujas regėjimas gydytojas-oftalmologas A. Radzko

Akių klinikos „Naujas regėjimas“ gydytojas-oftalmologas P. Stirbys

Не секрет, что даже самый замечательный врач может оказаться бессилен, если в его арсенале нет необходимого инструментария и оборудования. А в случае, когда это оборудование является передовым, разработанным на основе последних достижений науки, врач может творить поистине чудеса. За всё время существования наш медицинский центр совершенствует свою материальную базу, программное обеспечение диагностических устройств и хирургических лазеров, постоянно обновляется. Вы можете быть уверены, что, обратившись к нам, сможете получить медицинскую помощь в том объеме, в котором ее можно оказать именно в данный момент развития науки и техники.

Klinika „Naujas regėjimas“

Все, что у нас есть, а именно, - колоссальный опыт, исчерпывающие знания и передовые технологии, работают для достижения одной единственной цели – дать вам возможность видеть лучше.

Klinika „Naujas regėjimas“

В этом году мы пополнили свой арсенал новейшими технологиями, которые позволяют нашим пациентам улучшить зрение на самом высоком уровне.

Подробнее на нашем сайте eyes.lt