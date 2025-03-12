Плавный переход к обучению на английском: как работает билингвальная Stembridge School

Чтобы английский действительно стал рабочим инструментом, Stembridge School в Вильнюсе предлагает билингвальную программу, в которой ученики мягко переходят от обучения на русском к обучению на английском. Рассказываем подробнее.
Начальная школа: два языка с первого дня
В нынешнем учебном году Stembridge School впервые внедрила билингвальное обучение в 1 классе. Занятия здесь ведут одновременно два учителя — русскоязычный и англоязычный по системе team-teaching. Англоговорящий педагог не использует русский в общении с детьми, но понимает его, что создает естественную языковую среду, а дети чувствуют себя комфортно.
Учителя признаются, что у них самих, а также у родителей учеников, были опасения: как первоклассники воспримут такой формат, не будет ли английский мешать усвоению учебного материала.
Однако время показало, что дети успешно справляются с программой и быстро адаптируются к обучению на английском. Так, например, математика (которая, кстати, преподается на углубленном уровне) у ребят из первого класса всего за 4 месяца полностью перешла на английский язык.
В 2025-2026 учебном году в Stembridge School будет уже два билингвальных класса: 1-ый и 2-ой. А 3 и 4 классы будут обучаться на английском в рамках программы Cambridge International Education, к которой школа присоединилась в 2024 году. У них будет 4 часа уроков английского языка в неделю + 4 часа других предметов на английском.
Как дети привыкают к билингвальному формату
В первые два месяца английские слова и фразы вводятся постепенно, а русский остается основным языком общения. После осенних каникул дети уже начинают понимать речь на английском, а примерно к концу первого учебного полугодия начинают свободно взаимодействовать с англоязычным учителем.
Родители могут помочь ускорить этот процесс. Педагоги рекомендуют понемногу разговаривать с ребенком на английском дома, ведь даже 10 минут общения, например, во время завтрака, дадут положительный результат.
Чему и как учат
Как уже было сказано, с прошлого года года Stembridge School аккредитована по программам Cambridge International Education. Начальная школа и 1 класс, в частности, следуют этим стандартам.
Какие предметы изучают ребята:
Математика — изучается углубленно;
Русский язык — по собственной методике, поскольку по литовским программам он преподается как иностранный, что является недостаточным уровнем для учеников нашей школы;
Литовский язык — 5 часов в неделю, также по собственным программам, которые предназначены для иностранцев и способствуют тому, чтобы ребенок заговорил на литовском “с нуля”;
Дополнительные предметы: science, computing, театр, искусство, музыка, физкультура;
Ежедневный утренний круг и еженедельная рефлексия — форматы, которые позволяют ученикам вместе с учителем обсуждать темы, важные для всего класса и для каждого в отдельности.
Как билингвальная программа развивается в старших классах
В старшей школе объем английского в программе увеличивается:
5-6 классы: 4 часа английского + 10 часов предметов на английском;
7-9 классы: 4 часа английского + 11 часов предметов на английском.
Таким образом, ученики получают суммарно до 15 часов на английском в неделю.
Что даёт билингвальное обучение
Билингвальное обучение решает проблему применимости языка. Дети говорят на английском не только на уроках английского, но также на других предметах, а еще дополнительно на школьных и внешкольных мероприятиях.
Также в школе обучаются дети, говорящие только на английском, что подталкивает других учеников использовать английский для обычной дружеской коммуникации.
Помимо свободного владения двумя языками, дети учатся переключаться между разными системами мышления, анализировать информацию и адаптироваться к новым условиям. Что развивает навыки гибкости, креативности, умения работать с информацией.
При этом литовский язык остаётся важной частью программы и жизни школы: занятия проходят 5 раз в неделю, а школьная среда способствует его естественному освоению.
Как уже упоминалось выше, литовский преподается по авторским программам — как иностранный. Это позволяет детям заговорить на литовском быстрее.
Кроме того, в школе становится все больше детей из литовских семей, что также способствует органичному изучению литовского языка.
Как подать заявку в Stembridge School
Набор на следующий учебный год в 1-9 классы уже открыт. Подать заявку и узнать больше можно по ссылке: https://stembridge.lt