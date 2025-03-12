Плавный переход к обучению на английском: как работает билингвальная Stembridge School

Учителя признаются, что у них самих, а также у родителей учеников, были опасения: как первоклассники воспримут такой формат, не будет ли английский мешать усвоению учебного материала.

В нынешнем учебном году Stembridge School впервые внедрила билингвальное обучение в 1 классе. Занятия здесь ведут одновременно два учителя — русскоязычный и англоязычный по системе team-teaching. Англоговорящий педагог не использует русский в общении с детьми, но понимает его, что создает естественную языковую среду, а дети чувствуют себя комфортно.

Чтобы английский действительно стал рабочим инструментом, Stembridge School в Вильнюсе предлагает билингвальную программу, в которой ученики мягко переходят от обучения на русском к обучению на английском. Рассказываем подробнее.

Однако время показало, что дети успешно справляются с программой и быстро адаптируются к обучению на английском. Так, например, математика (которая, кстати, преподается на углубленном уровне) у ребят из первого класса всего за 4 месяца полностью перешла на английский язык.

В 2025-2026 учебном году в Stembridge School будет уже два билингвальных класса: 1-ый и 2-ой. А 3 и 4 классы будут обучаться на английском в рамках программы Cambridge International Education, к которой школа присоединилась в 2024 году. У них будет 4 часа уроков английского языка в неделю + 4 часа других предметов на английском.

Как дети привыкают к билингвальному формату