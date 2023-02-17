Жители рассказали, какие перемены в их жизнь принес бюджет на 2023 год

Интерактивный и интересный способ знакомства – новое приложение

Ознакомиться с новым бюджетом и лучше разобраться в принципах его планирования поможет приложение www.sudeliokbiudzeta.lt.

Новое приложение позволит не только лучше ознакомиться с бюджетом, но и запланировать свою версию бюджета, сравнить ее с утвержденным государственным бюджетом. Если вы представите свой вариант бюджета до 20 февраля, сможете выиграть ценные призы: беспроводные наушники Apple AirPods и 3 внешних аккумулятора.

Але из Каунаса три года назад досрочно вышла на пенсию. Она испробовала приложение. По словам женщины, такой способ знакомства с госфинансами - динамичный и интересный.

"Чтобы составить свой бюджет, я записала все расходы на листе бумаги, я хотела, чтобы они вписались в запланированную сумму. Ведь расходы не могут расти, если не обеспечить источник их финансирования. Я не удержалась и увеличила расходы на социальную сферу, на другие уменьшила. Я не могу сказать, что нашла какие-то недочеты в утвержденном бюджете, но меня удивили расходы в некоторых сферах на "другие" нужды. Суммы показались очень большими", – рассказала собеседница и заметила, что ей до выхода на пенсию приходилось иметь дело с планированием госбюджета.

Возможностью запланировать свой бюджет государства заинтересовала и пенсионерку Юдиту. Она сказала, что ее больше всего заинтересовала информация о пенсиях, ведь эта тема актуальна для нее самой. В этом году пенсия увеличилась до 542 евро, а при наличии необходимого стажа – до 575 евро. В прошлом году пенсия по старости составляла 482 евро.

"Я могу спокойно оценить повышение пенсий, ведь у меня пенсия немаленькая, и я продолжаю работать. По сравнению с доходами пенсионеров других стран ЕС, конечно, у нас пенсии меньше, но надо оценивать и возможности государства. Хорошо, что у нас есть понятная система повышения пенсий. Важно ее сохранить", – сказала Юдита, прибавив, что ей хотелось бы, чтобы больше средств пошло на охрану окружающей среды.

Изменения пенсий – позитивные

После того как Юдита ушла на пенсию, она работала в 6 разных компаниях, а сейчас она участвует в осуществлении проектов ЕС. Женщина сказала, что много лет работала в сфере ИТ, а когда вышла на пенсию, не хотела оставаться на прежнем рабочем месте из-за большой нагрузки, но работать она не перестала. Она работала в 6 разных компаниях в Вильнюсе, Алитусе и в провинции. Это позволило ей не только испробовать себя в новых сферах, но и увидеть Литву.

"Я внедряла стандарты ИСО, совершенствовала их, составляла бизнес-планы, бюджеты и т.д. Этим компаниям было сложно найти специалиста в данной сфере, ведь они не могли предложить хорошую зарплату, а мне было интересно и приятно своими знаниями и опытом помочь прогрессу компаний", – рассказала она.

По словам госпожи Юдиты, нередко в общественном пространстве акцентируют отрицательную сторону пенсий и то, что пенсионеры якобы многого не умеют, они отсталые или физически немощные. Нередко, увидев возраст потенциального работника, работодатели не интересуются его компетентностью, однако внимание и бюджет дают пенсионерам больше свободы и уверенности в себе. С Юдитой согласился и Альбинас из Лентвариса, который ушел на пенсию 8 лет назад.

"Уже только тот факт, что в этом году были повышены пенсии - это хорошо. Кто мог бы сказать, что это не так. Пенсионерам это придает больше достоинства, ведь много лет пенсии были очень маленькими. Сейчас, когда пенсии увеличились до 575 евро. можно вздохнуть свободнее. Кончено, сейчас только начало года, но это изменение бюджета настраивает на оптимистический лад. Довелось видеть, что и другие важные выплаты увеличили. Это показывает, что мы стали жить лучше", – сказал пенсионер.

Растет и минимальная зарплата

В этом году увеличились и минимальные зарплаты - до 840 евро "на бумаге" и до 633 евро "на руки", а минимальная почасовая оплата выросла до 5,14 евро (ранее была 4,47 евро).

Дайва, которая работает неполный день в медучреждении, рассказала, что повышение минимальной зарплаты ее порадовало.

"Это актуально и не только для меня, сейчас я учусь, стараюсь параллельно работать, совершенствоваться. Это повышение актуально для всего общества. Я верю, что, укрепляя самые уязвимые группы населения, мы создадим крепкую страну. Вообще бюджет на этот год я оцениваю положительно. Он показывает, что мы идем верным путем. Каждого из нас так или иначе коснется как рост зарплат, так и пенсии, больше внимания здравоохранению и обороне", – сказала Дайва из Кедайняй.

В этом году увеличили также необлагаемый налогами минимум (ННМ) до 625 евро, поэтому часть жителей получит зарплаты больше, чем в прошлом, до 85,75 евро увеличили "детские" деньги, а пенсия одинокого человека увеличилась с 32 до 35 евро. Пенсия одинокого человека назначается автоматически без дополнительных заявлений.