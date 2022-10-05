Доктор наук Индре Исокайте-Валуже, доцент юридического факультета Вильнюсского университета, объясняет, что преступления на почве ненависти могут быть как действиями, так и публично распространяемой информацией.

Трудно определить

Единого и устоявшегося определения преступления на почве ненависти не существует: "В общем смысле преступление на почве ненависти – это преступное деяние, совершенное на почве ненависти к группе лиц (определяемой по происхождению, национальности, расе, возрасту, сексуальной ориентации, инвалидности, языку, вере, убеждениям, взглядам или любой другой характеристике). Короче говоря, это преступление плюс ненависть", – отмечает И. Исокайте-Валуже.

Действия, мотивированные ненавистью, делятся на две группы: преступления на почве ненависти и язык ненависти (подстрекательство). К преступлениям на почве ненависти относятся нападения, оскорбления, хулиганство или любые другие действия, совершенные преступником с намерением выразить ненависть к той или иной группе.

Язык ненависти или подстрекательство чаще всего проявляется через язык: письменные или устные уничижительные, презрительные высказывания, слова, включая разнообразные подстрекательские, дискриминационные символы. Примером разжигания ненависти может служить веб-сайт или публикация, прославляющая международные преступления, такие как геноцид.

Наиболее распространенный язык ненависти

Выход за пределы самовыражения наступает, когда публичные заявления или действия противоречат не только моральным и этическим нормам, но и ценностям, охраняемым законом. По словам юриста, это оценивается на основании совокупности обстоятельств – цели, мотива, обстоятельств, характера, степени и последствий высказываний автора.

Язык ненависти не только сам по себе является преступлением на почве ненависти, но и одним из наиболее распространенных видов преступлений на почве ненависти: "Это преступления, которые "посылают сообщение", то есть выражают презрение к группе или человеку в различных формах на основании конкретной характеристики. Эти преступления носят публичный характер, запугивают общественность и наносят моральный вред пострадавшей стороне", - объясняет она.

С формальной точки зрения, основное сходство между языком ненависти и преступлениями на почве ненависти заключается в элементах состава преступления – действия являются преднамеренными и публичными, а мотив ненависти должен быть доказан: "В случае с языком ненависти доказательство мотива является существенным – без этого он не будет считаться уголовным преступлением. В случае других преступлений подобного рода ненависть является лишь одним из элементов состава преступления", – комментирует И. Исокайте-Валуже.

Важно учитывать изменяющийся контекст

Язык ненависти и преступления на почве ненависти динамичны: социальный, исторический, политический и экономический контекст меняется, как и способ, место, содержание и форма преступления. В зависимости от периода времени различные группы становятся более уязвимыми, и развивается прецедентное право: «Каждая ситуация уникальна, и одно и то же высказывание может быть языком ненависти в одном случае и не быть таковым в другом, если рассматривать всю совокупность обстоятельств. Там, где недостаточно обстоятельств для применения законодательных мер, есть другие, не менее важные: образование, повышение осведомленности, укрепление интеграции групп людей, продвижение толерантности в обществе и т.д.", – заключает юрист.

Вы заметили случаи разжигания ненависти в Интернете? Быстро и легко сообщите об этом на платформе для сообщений о преступлениях на почве ненависти manoteises.lt/pranesk

Текст является частью проекта "Be Hate Free". Проект осуществляется Центром по правам человека Литвы, Департаментом по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Университетом Витаутаса Магнуса, Европейским фондом по правам человека и финансируется совместно с Программой Европейского Союза по правам, равенству и гражданству, Министерством иностранных дел Швеции и Фондом доброй воли. Автор несет полную ответственность за содержание текста.