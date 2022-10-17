Программа составлена так, чтобы поработать не только с голосом, телом, но и с такими важными "soft skills будущего", как коммуникативные навыки, креативное и критическое мышление. Все это помогает не только в личной жизни, но и на работе: качественно выполнять свои обязанности, уметь проявлять себя в коллективе, решать конфликтные ситуации, творчески мыслить и реализовывать идеи.

Что даст этот тренинг?

– Узнаете, как развивать уверенность в себе, осознавать и проявлять свою ценность;

– Овладеете навыками невербального общения (позы, жесты, взгляд, паузы);

– Получите работающие инструменты для создания уверенного и красивого голоса;

– Научитесь с помощью специальных техник быстро снимать напряжение, блоки и зажимы во всем теле;

– Проработаете через практики осознанное внимание, что усилит ваш навык слушать и слышать собеседника;

– Научитесь понимать свои границы и границы собеседника;

– Научитесь управлять своими эмоциями и сохранять равновесие в любой ситуации;

– Определите свои сильные стороны, таланты – поднимете самооценку;

– Начнете по-другому видеть собеседника и воспринимать его как сияющую «звезду»;

– Научитесь определять свои источники энергии, которые помогут избежать напряженного общения с коллегами, партнерами, родными;

– Научитесь выстраивать легкий и продуктивный диалог со своим собеседником;

– Получите ответы на вопросы от тренера-практика.

Когда?

22 октября с 11:00 до 15:00

23 октября с 11:00 до 15:00

Где?

Vytenio g. 18, Vilnius (стартап-хаб Imaguru)

Больше информации по ссылке - https://fb.me/e/2iQIkrOUZ или на сайте: https://speechtraining.eu/