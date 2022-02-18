Новый канал был основан эстонской компанией Duo Media Networks, входящей в состав издательской группы Postimees Grupp.

Канал Duo7 HD обеспечивает высокое качество контента своим зрителям. На этом канале транслируются сериалы и премьеры фильмов лучших киностудий России. Российская программа состоит из популярных передач, криминальных сериалов, мультфильмов, комедий и драм.

14 февраля вышел в прокат фантастический сериал «Лучше, чем люди» с участием российских звезд Кирилла Кяро и Паулины Андреевой. Уже этой весной телезрители увидят свои любимые сериалы на канале Duo7, такие как «257 причин, чтобы жить», «Лапси» и «Темная сторона Луны». Позже можно будет насладиться такими впечатляющими сериалами, как «Метод», «Ликвидация», «Крик совы», «Кровавая леди», «Вампиры Мидленда», «Сильная женщина» и многими другими.

Клиенты Init могут смотреть этот TV-канал в пакетах Midi и Maksi.