Три оттенка праздничного декора: как это делают в Скандинавии?

СОВРЕМЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ КЛАССИЧЕСКОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

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Огоньки в окне – это первый намек окружающим на то, что здесь живет Рождество. Наиболее классический вариант — светильник в форме полуарки или треугольника. Если хотите украсить свое окно менее традиционно и более современно – посмотрите, какие светильники предлагает JYSK. Светильник GRINDANE с 33 электрическими свечами выполнен в классической форме треугольника, но выглядит более утонченно и стильно за счет белоснежного цвета и тонких линий. Если же вы хотите создать абсолютно иной образ, попробуйте использовать элегантный подсвечник LOKEBREEN в форме круга с 4 электрическими свечами внутри него.

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Вместо классической световой гирлянды тоже можно использовать более современный и инновационный подход. Гирлянда FILIP состоит из 10 светодиодов в форме обыкновенных маленьких лампочек. Гирлянда – еще более креативный вариант: это светящаяся гирлянда, вплетенная в веточки с искусственной хвоей. Она будет отлично смотреться на лестничных перилах или в качестве украшения обеденного стола.

СОЗДАВАЙТЕ ТЕПЛО ХОЛОДНЫМИ ВЕЧЕРАМИ

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Если вы согласны с фразой, что «пледов и подушек никогда не может быть слишком много», то вы попали по адресу. В этом сезоне JYSK предлагает разнообразный ассортимент декоративных текстильных изделий на любой вкус. Чтобы создать тепло и ощущение праздника, не обязательно покупать пледы с оленями и снежинками (хотя они тоже есть в JYSK). Выберите приятную цветовую гамму и дизайн, которые понравятся и вам, и вашей семье. Если в вашем доме часто случаются битвы за самый мягкий плед, почему бы не приобрести несколько разноцветных? Например, мягкостью пледов HAGTORN можно наслаждаться в четырех ярких цветах, к которым можно подобрать сочетающиеся подушки этой же модели. Новинка этого сезона — пледы ROSE в трех нежных цветах — подарят особое тепло и комфорт.

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Тепло в спальне на протяжении всей ночи будет поддерживать правильно подобранное по сезону одеяло. Особенно рекомендуем одеяла JYSK с наполнителем из пуха и перьев. К тому же наш ассортимент брендов достаточно широк для того, чтобы каждый мог выбрать вещи по своему вкусу и пожеланиям. Например, бренд RINGSTED DUN уже более 80 лет поставляет на рынок одни из наиболее качественных в Европе продуктов с наполнителем из пуха, в том числе одеяла и подушки. Надежный датский бренд KRONBORG производит текстильные изделия высшего качества для спальни. Большим спросом из-за своих гипоаллергенных свойств пользуются одеяла KRONBORG с наполнителем из полиэстера. Все это и многое другое вы найдете в интернет-магазине JYSK.lt, и в нашем каталоге одеял, подушек и постельного белья.

СИЛА ДЕКОРА И ДИЗАЙНА ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

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Если вы ищете альтернативы пышному праздничному убранству, не бойтесь использовать украшения и декор. Но это не значит, что на каждом углу нужно расставить по Деду Морозу или гномику. Правильно выбрав и скомбинировав лаконичные декоративные элементы, вы сможете создать такую же праздничную, но при этом спокойную атмосферу. Начните с ароматической свечи в специальной емкости, например свечи BOSSE с успокаивающим ароматом или выберите из трех вариантов праздничного оформления свечи ANHYDRIT для создания более торжественного настроения. Расставьте по дому чайные свечи в красивых и стильных подсвечниках – сдержанный дизайн BRYNJE подойдет для разных вариантов обстановки в доме.

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В коллекции JYSK Nordic Mood («Скандинавское настроение») есть и упомянутые выше гномики, но они выполнены в сдержанном минималистичном стиле, который понравится даже поклонникам Гринча. Эти гномики станут интересной изюминкой на журнальном столике, полке или даже на обеденном столе. Если в доме есть дети, они с удовольствием будут играть с ними в ожидании праздников. Каждый вечер, когда дети уже уснули, переставляйте гномиков в разные места по дому. С утра дети с азартом бросятся разыскивать гномиков и придумывать рассказы о том, как и почему гномики решили оказаться именно в этих местах. Для такой игры пригодится также плюшевый гном ODIN, парочка гномов GLASER или блестящие сестрички SVARTEGGA.

Решившись создать совершенно новое, альтернативное праздничное настроение, вы создадите новые воспоминания, традиции и ощущения, которые всегда будут ассоциироваться у вас с самыми красивыми, спокойными и светлыми зимними праздниками. Найдите свое ощущение волшебства в JYSK — у нас всегда широкий выбор товаров и великолепные предложения!