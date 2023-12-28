Таких тренажеров нет ни в одном клубе Литвы: уникальная программа для тех, кто страдает от болей в спине и суставах

Проблемы современного человека
По словам Маргариты Каляцкене, старшего кинезиотерапевта клуба Paupio Kinezioteka, с помощью современных методов кинезиотерапии в клубе решаются проблемы позвоночника и суставов, такие как грыжи, боли, ограничения движения и т. п.
«Чаще всего к нам обращаются люди, которых мучают проблемы позвоночника, т. е. боли в пояснице, шее, грудном отделе. Немало клиентов приходят с проблемами суставов, т. е. с болями в плечах, бедрах, коленях, реже – в предплюснах и локтях. Хватает и тех, у кого нарушена осанка, искривлен позвоночник», – рассказывает М. Каляцкене.
Однако есть и такие, кто обращается в клуб, чтобы улучшить общее физическое состояние.
«У этих клиентов нет каких-то специфических жалоб, они просто хотят чувствовать себя лучше, укрепить мышцы и улучшить фигуру. Но это не значит, что мы функционируем как спортивный клуб. У нас работают четыре лицензированных кинезиотерапевта с богатым опытом, которые отслеживают и контролируют каждое движение клиента: советуют, объясняют, поправляют, если упражнение выполняется неправильно», – продолжает кинезиотерапевт.
Трехэтапная диагностика
M. Каляцкене рассказывает, что каждый обратившийся в клуб Paupio Kinezioteka сначала направляется на первичную консультацию, которая проходит в три этапа.
«Первый этап – беседа с клиентом, в ходе которой выслушиваются жалобы, выявляются проблемы, проводится оценка образа жизни и заболеваний, от чего зависит, какая диагностика потребуется и какие упражнения будут назначены. На консультацию клиент может также принести с собой выписки из рентгенологического, магнитно-резонансного и компьютерно-томографического исследования. Кинезиотерапевт опирается на эти данные в процессе диагностики», – поясняет специалист.
Затем следует второй этап – выполняется миофасциальная топографическая диагностика, т. е. осмотр, пальпация клиента, оценка состояния опорно-двигательного аппарата.
«В процессе диагностики оценивается мышечные тонус, сила, длина и гипотрофия мышц клиента. Выполняется оценка подвижности суставов и амплитуды движений, выясняется наличие или отсутствие дополнительных нарушений», – рассказывает Каляцкене.
На третьем этапе кинезиотерапевт приглашает клиента в зал, где исходя из результатов обследования и диагноза проводится тестирование.
«При тестировании на современных тренажерах Speediance выполняется функциональное обследование клиента с подбором таких нагрузок, с которыми клиент может правильно выполнить упражнение 20 раз. Полученные результаты обследования сопоставляются с существующими нормами», – отмечает собеседница.
Инновационная терапия
С учетом всех указанных результатов и на основании многолетней методики Дикуля и Бубновского определяются зоны мышечных спазмов, приводящих к нарушению кровообращения и препятствующих восстановлению тканей.
«Суть данного метода заключается в избавлении от мышечных спазмов и восстановлении кровообращения в проблемных местах: межпозвоночных дисках, суставах и др. При нормальном кровообращении организм исцеляется сам. Наконец, после сбора всей информации делаются выводы, составляется план – назначается индивидуальная программа лечения в зале на тренажерах Speediance», – рассказывает М. Каляцкене.
Современные тренажеры – это то, чем может похвалиться клуб кинезиотерапии. Используемые в клубе Paupio kinezioteka современные тренажеры с искусственным интеллектом позволяют каждому клиенту выполнять специальные упражнения безопасно и эффективно.
«Таких современных тренажеров нет ни в одной другой клинике кинезиотерапии или спортклубе Литвы. Тренажеры Speediance оснащены самыми передовыми функциями безопасности, которые обеспечивают плавную и эффективную работу, а также исключают риск получения травм или переутомления», – утверждает М. Каляцкене.
Просторный спортзал и дополнительные преимущества
Новый клуб кинезиотерапии расположен в удобном месте (ул. Паупё, 50, Вильнюс), а также обладает множеством других преимуществ, обеспечивающих клиентам максимальный комфорт и наилучший результат: зал площадью 560 кв. м, просторные и удобные раздевалки, бани для мужчин и женщин, души и четыре холодные ванны для контрастных процедур, которые являются частью восстановительного комплекса.
«Тренажеры установлены таким образом, чтобы клиент мог заниматься спортом и выполнять упражнения совершенно свободно: для каждого тренажера отведена отдельная зона, в зале одновременно могут заниматься до 12 человек. Согласно методике Бубновского, при отсутствии противопоказаний после занятий рекомендуется посетить сауну. Однако после сауны нужно принять холодный душ, окатиться ведром холодной воды, а лучше всего – на несколько секунд погрузиться в ванну с холодной водой», – поясняет старший кинезиотерапевт клуба.
По словам М. Каляцкене, работа в клубе осуществляется по модулям, т. е. периодам, в течение которых самочувствие клиента должно улучшаться.
«Для достижения максимального результата клуб рекомендуется посещать 3 раза в неделю, 12 раз в месяц. Во время первого модуля смягчаются острые состояния и повышается адаптация организма к физическим нагрузкам. Во время второго модуля увеличиваются нагрузки, направленные на долгосрочное укрепление здоровья. Во время третьего модуля выполняется более широкий диапазон движений с использованием упражнений на равновесие и стабилизацию. Данный модуль подготавливает клиента к самостоятельному выполнению упражнений», – рассказывает собеседница.
Занятия в группе до 3 человек
Занятия в клубе Paupio Kinezioteka проводятся в группах из трех пациентов и одного кинезиотерапевта или в индивидуальном порядке.
«Мы работаем с 09:00 до 19:00. Продолжительность одного сеанса – 50 минут. Поскольку мы не являемся спортивным клубом, наша цель – не утомлять человека нагрузками, а наоборот: после занятия он должен чувствовать себя полным энергии. Занятия проводятся ежечасно, поэтому пациент может выбрать время исходя из своих возможностей, желания и предпочтений», – отмечает М. Каляцкене.
Отвечая на вопрос, что после тренировок говорят клиенты, кинезиотерапевт подчеркивает улучшение самочувствия, настроения и общего физического состояния.
«После наших занятий нередко от самих клиентов слышим, что они чувствуют расслабление, им легче двигаться, боль уменьшилась или вовсе исчезла. У нас есть клиенты, которые занимаются уже по второму модулю. Они говорят, что самочувствие «до и после» отличается как день и ночь. Улучшилась осанка, исчез живот, окрепло тело – о таких и подобных достижениях мы слышим от клиентов каждый день, и это нас очень радует», – говорит М. Каляцкене.
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