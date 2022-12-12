Почему так происходит? Социолог Лютаурас Лабанаускас объясняет причины.

Месть и оборона

Общество наполнено негативным отношением к тем или иным группам. По мнению социолога, ненависть по национальному признаку возникает преимущественно из-за оборонительных побуждений, когда человек якобы защищает свою территорию от "других" людей действиями или словами. Некоторые выпады на почве ненависти можно классифицировать как инциденты на почве "мести", которые представляются "возмездием" национальной группе за предполагаемые грехи: "Например, ненависть к мусульманину может быть "аргументирована" как месть за терроризм, а ненависть к иммигранту может быть "аргументирована" как месть за предполагаемое намерение захватить территорию", – отмечает Л. Лабанаускас.

Случаи ненависти по национальному признаку часто бывают смешанными. Это, пожалуй, наиболее ярко проявляется на примере евреев, чья идентичность основана на национальности, религии, культуре и образе жизни. Таким образом, евреи сталкиваются как с оскорбительными стереотипами или неправильными представлениями (фольклорная ненависть), так и с политической ненавистью, связанной с Холокостом или израильско-палестинским конфликтом.

Социолог утверждает, что русскоязычные евреи также могут стать объектом ненависти из-за использования русского языка и славянской идентичности. Цыгане сталкиваются с ненавистью, которая переплетается с дискриминацией и стереотипами о том, что все они склонны к преступной деятельности. Цыган также могут высмеивать за их внешний вид, образ жизни и социальный статус.

Социолог не приводит конкретных примеров оскорблений: "Когда оскорбительные высказывания повторяются слишком часто, они только укрепляют стереотипы".

Другие группы подвергаются насмешкам

Чем более четко выражена и заметна идентичность человека, тем больше вероятность того, что он пострадает от нежелательного поведения: «Преступления на почве ненависти также c целью подвергнуть насмешкам, чтобы досадить, повеселиться. Представители ЛГБТ сообщества больше всего страдают от этого вида преступлений на почве ненависти: нападки направлены на внешние признаки идентичности или гендерного выражения», – утверждает Л. Лабанаускас. Однако случаи насмешек на почве этнической принадлежности также имеют место, особенно если человек, о котором идет речь, обладает какими-либо видимыми отличительными признаками.

Недоверие к людям, которые отличаются от нас, идет из прошлого

Чтобы понять, откуда берется враждебность к другим этническим группам, исследователь предлагает посмотреть на отношения между всеми членами общества, которые, по его словам, в Литве в целом враждебны. По мнению социолога, на это также влияет прошлое, особенно советская эпоха, когда права человека не соблюдались: "Вся советская политика была основана на насильственном стирании границ между различными группами, национальностями. Это настраивает людей друг против друга и развивает недоверие к отличающимся людям. Это отражается и в нынешнем отношении, скажем, к мигрантам", – говорит Л. Лабанаускас.

Вы заметили случаи разжигания ненависти в Интернете? Быстро и легко сообщите об этом на платформе для сообщений о преступлениях на почве ненависти manoteises.lt/pranesk

Текст является частью проекта «Be Hate Free». Проект осуществляется Центром по правам человека Литвы, Департаментом по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Университетом Витаутаса Магнуса, Европейским фондом по правам человека и финансируется совместно с Программой Европейского Союза по правам, равенству и гражданству, Министерством иностранных дел Швеции и Фондом доброй воли. Автор несет полную ответственность за содержание текста.