"Законы, регулирующие язык ненависти, были приняты до появления социальных сетей. Они больше не соответствуют сегодняшней реальности", – утверждает социолог Лютаурас Лабанаускас. По мнению специалиста, ненависть в Литве кажется нормальным способом общения для многих людей.

Язык ненависти является нормой для некоторых людей



Хотя в обществе все чаще говорят о языке ненависти и о том, как его распознать, а также проводятся обучения сотрудников полиции, этого недостаточно: "Cотрудники правоохранительных органов и широкая общественность еще недостаточно изучили это явление: язык ненависти как преступление – это относительно новое явление, хотя ненависть как эмоция была с человечеством с самого начала его существования", – говорит Л. Лабанаускас.

По словам эксперта, язык ненависти стал нормой в Литве, где очень распространено выражение негативного отношения к другим группам. Люди не задумываются о том, что слова могут не только ранить, но и выходить за рамки правовых норм. Исследования также показывают, что большинство литовцев не верят, что государство должным образом защитит их права. "Это посылает сигнал потенциальному преступнику, что никто не будет защищать права пострадавшего лица и никто не накажет преступника", – утверждает социолог.

Отсутствие сбора данных



В Литве не хватает статистических данных, указывающих на уровень признания языка ненависти. Другие страны, например, Швеция, собирают гораздо более подробные данные по уголовным преступлениям.

Официальная статистика в Литве показывает, сколько расследований возбуждается по преступлениям на почве ненависти. Однако неясно, сколько сообщений поступает в правоохранительные органы в целом, и сколько из них становится предметом досудебного расследования. Л. Лабанаускас отмечает, что такие данные помогут лучше понять, распознают ли пострадавшие язык ненависти, и оценить реальную ситуацию с языком ненависти в стране.



СМИ и политики также должны взять на себя ответственность



Л. Лабанаускас утверждает, что важно не только правильно собирать данные, но и воспитывать общую культуру в стране: агрессивные высказывания политиков о различных группах общества могут причинить много вреда. СМИ, по его словам, тоже очень часто ухудшают ситуацию: они используют провокационные заголовки и методы привлечения внимания, которые часто переходят этические границы. Это помогает расширить аудиторию читателей и зрителей за счет уязвимых групп.

Поэтому, по его словам, важно серьезно относиться к образованию, налаживать контакты между различными сообществами и менять правовую практику. Также необходимо, чтобы в СМИ освещались положительные примеры сообществ, а общественность была информирована о людях, осужденных за разжигание ненависти.

По мнению Л. Лабанаускаса, это единственный способ повысить вероятность того, что на сообщения о разжигании ненависти будут реагировать должным образом: "Работа с сообществами, повышение медиа грамотности, обучение тому, как распознавать и сообщать о разжигании ненависти, крайне важны. Важно, чтобы люди понимали последствия использования языка ненависти и не только не боялись обращаться в правоохранительные органы, но и ответственно подходили к своим действиям в Интернете".

Вы заметили случаи разжигания ненависти в Интернете? Быстро и легко сообщите об этом на платформе для сообщений о преступлениях на почве ненависти manoteises.lt/pranesk

Текст является частью проекта "Be Hate Free". Проект осуществляется Центром по правам человека Литвы, Департаментом по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Университетом Витаутаса Магнуса, Европейским фондом по правам человека и финансируется совместно с Программой Европейского Союза по правам, равенству и гражданству, Министерством иностранных дел Швеции и Фондом доброй воли. Автор несет полную ответственность за содержание текста.