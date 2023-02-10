В ней есть необходимые средства для изучения природоведения, химии и физики, а также электронные средства обучения, лабораторная посуда, компьютерная техника и др.
Новая интерактивная игра: какие изменения в городе произошли благодаря инвестициям ЕС.
Проект "Atrask pokyčius"
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