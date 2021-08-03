Работа и учеба на "отлично" вместе с JYSK

Первые шаги в школе

Для малышей и младших школьников крепкий сон и четкий распорядок дня — основа для здорового и гармоничного роста, творческого вдохновения и интеллектуального развития. Поэтому так важно создать правильную обстановку в детской комнате и выбрать мебель и декор, подходящие маленьким исследователям.

В небольших детских можно максимально задействовать все пространство комнаты с набором двухъярусной мебели MIA или SALO с кроватью наверху и письменным столом внизу. А во встроенные ящики можно спрятать все детские игрушки, постельное белье или одежду.

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Творческая и наполненная красками атмосфера комнаты позволит воображению вашего ребенка расцвести. Главное — не переусердствуйте с яркими цветами, так как они могут отвлекать от важных занятий. Выбирайте небольшие цветовые акценты, например, яркие подушки с принтами, доски для объявлений и рамки с любимыми фотографиями. Если ребенок захочет сменить привычное место за столом, чтобы порисовать или поиграть, можно постелить большие пушистые подушки SOPHIE для сидения на полу.

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На пороге взрослой жизни

Старшеклассникам и студентам может понадобиться четко отделить свою домашнее рабочее место от остального жилого пространства, чтобы сосредоточиться на выполнении домашних заданий и подготовке к семинарам и лекциям. Мы рекомендуем оформить рабочее пространство в нейтральных, но не монохромных тонах.

Например, столы, тумбы и комоды элегантного скандинавского дизайна из коллекции TRAPPEDAL идеально впишутся в интерьер любой комнаты. Удобное и эргономичное кресло, которое будет поддерживать правильную осанку — самый важный элемент рабочего места. Советуем выбирать стильные кресла KOKKEDAL или SKODSBORG с регулируемой высотой и удобными подлокотниками.

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Студенты часто занимаются поздно вечером, поэтому не забывайте о правильном освещении. Выбирайте такую модель настольной лампы, яркости которой будет достаточно для освещения всей рабочей зоны. Если светильник подбирается для установки над компьютерным столом, то его высота должна быть больше, чем у монитора.

Продуктивная работа из дома

Если мысли о работе из дома наводят апатию и унылое настроение, самое время освежить рабочее место, чтобы работа пошла в гору, а уровень производительности взлетел до небывалых высот.

Например, все более популярными и доступными становятся регулируемые по высоте минималистичные столы, такие как наша новая модель SLANGERUP. Его можно эргономично отрегулировать под любую высоту кресла или приподнять, чтобы можно было работать стоя.

Изменились и требования к офисным креслам. Если раньше на первом плане была мягкость сидения и прочность колесиков, то теперь на первый план вышла возможность регулировки кресла под себя. Всеми этими качествами обладает модель TJELE. Это кресло можно регулировать не только по высоте, но и по положению подлокотников и наклону спинки.

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