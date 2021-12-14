Пять праздничных характеров и как подобрать им подарки

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ АТМОСФЕРЫ СПА

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Ванная комната – это место, где каждый может посвятить время только себе. Если в кругу ваших близких есть тот, кто любит расслабляющие ванны и косметические процедуры, подарите ему полезные вещи для создания и поддержания уютной атмосферы дома. Комплекты принадлежностей для ванной комнаты от JYSK доступны в разных формах, цветах и дизайнах. Все, что вам нужно знать – какой стиль и цвета преобладают в ванной комнате получателя подарка. Дополните комплект мягкими и теплыми полотенцами разных размеров, чтобы добавить комфорта.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕПЛА

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Пусть зимы сейчас не такие холодные, как раньше, минусовая температура за окном остро ощущается даже в квартире по утрам. Поэтому преподнесите в подарок мягкий халат, в который можно укутаться и неторопливо наслаждаться утренним кофе. Кроме того, JYSK предлагает халаты в едином стиле разных цветов и размеров, из которых вы сможете составить подарок для влюбленной пары. Также продуманный комплект подарков можно составить из декоративных подушек и пледов разных оттенков — получится отличный подарок для парочки, который поможет им сблизиться холодными зимними вечерами. Если вы знаете, что у получателя подарка пледов уже много, но он все равно продолжает их покупать, добавьте к подарку изысканную коробку или корзину для хранения, которая впишется в интерьер любой квартиры!

ДЛЯ ГУРМАНОВ

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В этом сезоне ассортимент кухонных принадлежностей JYSK пополнился новыми трендовыми дизайнами, в основе которых лежит настоящее скандинавское правило – стиль и функциональность идут рука об руку. Если вы знаете кого-то, кто из ничего может приготовить ресторанный обед, соберите в подарок комплект удобных кухонных принадлежностей. Разделочная доска, набор полотенец, большие миски и посуда для хранения еды станут отличными помощниками в процессе приготовления. В свою очередь, любой гурман оценит красивую подачу блюда с новым комплектом посуды и принадлежностями для сервировки.

ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ





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Те счастливые люди, которые способны оживить даже кажущееся безнадежным комнатное растение, всегда заботятся о самом важном для человека – о природе. Поэтому их можно поддержать на все сто и помочь сделать дом еще зеленее, подарив красивую вазу для срезанных цветов или комплект цветочных горшков для комнатных растений. Особенно высоко они оценят цветочный горшок на подставке, ведь полки и подоконники любителей растений нередко уже переполнены, поэтому напольные горшки и вазы обладают огромным потенциалом. Не забудьте приложить к подарку и какой-то практичный предмет для ухода за растениями, например, инструменты для посадки или перчатки.

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ВКУСА

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Помните то время, когда свечи считались таким подарком, который передаривают? Отличная новость: теперь это совсем не так! Если вы спросите у друзей, что они хотели бы получить в подарок, в большинстве случаев услышите, что ароматические свечи всегда пригодятся в доме. И это правда, ведь никто не будет против расслабиться под умиротворяющий аромат и пламя свечей в конце длинного рабочего дня. Фоторамки, картины и другие предметы декора, которые напоминают об общих интересах или показывают, насколько хорошо вы знаете своих друзей, тоже станут подходящим подарком. Новогодние украшения и игрушки также можно преподнести со вкусом: вы уже знаете, что в ассортименте JYSK есть любимые скандинавами гномы и щелкунчики из сказок Андерсена?

Надеемся, что, дойдя до этого абзаца, вы уже готовы упаковывать подарки! Делать это желательно с умом и прицелом на будущее – у всех же дома есть мешок с подарочными пакетами, которые прошли не через одни руки. Это отличный вариант красивой и многоразовой упаковки. Большой выбор расцветок и размеров бумажных пакетов в JYSK непременно позволит отыскать идеальный вариант для получателя подарка. Однако для больших и очень больших подарков наилучшим вариантом будет оберточная бумага с новогодними принтами.

Совсем неважно, какой подарок вы выберите, главное — быть рядом и поддерживать друг друга. JYSK желает вам чудесных и беззаботных праздников!