"Пять плюс" советов для великолепного интерьера спальни

При этом для кого-то эта комната служит местом учебы или работы, а значит приходится поддерживать в спальне и продуктивную, и расслабленную атмосферу попеременно. Добиться этого можно, если подыскать все необходимое для того, чтобы ваша спальня соответствовала всем вашим пожеланиям и потребностям. Ассортимент мебели JYSK не разочарует даже самых требовательных покупателей.

Лучшая жизнь — в кровати

Выбирая кровать, обращайте внимание не только на ее дизайн и на то, как она впишется в ваш интерьер, но и на ее ширину. Если вы спите одни, но любите разлечься в позе звезды во сне, то ширина кровати должна быть не менее 140 см, чтобы вам было максимально комфортно. В свою очередь, если вас в кровати двое, и вы оба привыкли спать широко разлегшись, рекомендуем выбрать в JYSK кровать максимальной ширины — 180 см. В дополнение можно подобрать подходящий по размерам и личным предпочтениям пенный или пружинный матрас.



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После того, как вы определились с размерами, можно задуматься о внешнем виде кровати. В ассортименте JYSK есть деревянные, металлические и обтянутые тканью каркасы кроватей, в каждый из которых можно поместить как пенный, так и пружинный матрас. В просторных спальнях лучше смотрятся деревянные кровати, которые обычно более массивны — в большом помещении их размер и натуральный цвет сфокусируют на себе внимание. Для комнат поменьше выберите что-то светлое и менее бросающееся в глаза, чтобы мебель интегрировалась в общий интерьер комнаты, не делая ее чрезмерно загроможденной. Рассмотрите также вариант покупки континентальной кровати. Основную особенность континентальной кровати можно описать как «все в одном» – каркас, матрас и наматрасник. Ей не нужны дополнительные элементы, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время сна. В JYSK доступны континентальные кровати разных размеров и уровней качества с ящиками для хранения белья, а также со специально адаптированными изголовьями. Это основательно сэкономит время, которое в ином случае вы потратили бы на подбор и покупку подходящего каркаса кровати, реек и матраса.



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Забота об одежде в шкафах и комодах

Выбрать вместительный, функциональный и красивый шкаф в спальню непросто. Он должен быть достаточно большим, чтобы в него поместилась объемная одежда, но в то же время не должен занимать слишком много места, особенно если квартира небольшая. JYSK предлагает платяные шкафы разного дизайна и разных размеров, чтобы они соответствовали любым требованиям покупателей и дизайну интерьера. Наиболее популярны модели из дуба, чей натуральный оттенок создает в любом помещении естественную, светлую и легкую атмосферу. Чисто белые шкафы тоже довольно востребованы и подходят к интерьеру в скандинавском стиле. Встроенные в шкаф полки и вешалки тоже доступны в разных комбинациях и размерах. Если спальня не слишком просторная, рекомендуем выбрать шкаф со встроенным в дверцы зеркалом – такое сочетание выглядит очень стильно и сделает комнату визуально более просторной.

Любой шкаф в спальне отлично дополнит подходящий комод, в который можно складывать белье и другие предметы одежды. В JYSK можно выбрать как широкие, так и узкие комоды в разной цветовой гамме и разных размерах. Также многие модели комодов входят в состав коллекций мебели, что облегчит шопинг тем, кто обставляет спальню с нуля. К тому же выдержанный в одном стиле комплект из кровати, шкафа и комода определенно пойдет на пользу общему облику спальни. В эти коллекции включены и прикроватные тумбочки, которые выполняют бесчисленное множество функций, при этом занимая совсем немного места в комнате.

Полезная мебель для работы и отдыха

Частенько мы считаем, что кресла для отдыха предназначены только для приема гостей, потому что сами вы будете сидеть на диване. Но это не так: правильно подобранное кресло привнесет дополнительный комфорт не только в гостиную, но и в спальню. Поставьте его в дальнем углу и обустройте это пространство по своему вкусу, чтобы оно стало местом, где будете сидеть только вы, держа в руках книгу или чашку чая и обдумывая прошедший день. Добавьте изысканный торшер, пледы и декоративные подушки – и ваша тихая гавань готова! Для максимального комфорта выберите кресло для отдыха, положение которого можно менять в зависимости от того, хотите вы сидеть или лежать на нем.



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Многие из нас сейчас работают из дома, предпочитая обустраивать рабочие уголки именно в спальне. Если вы работаете в комнате, где кровать находится на расстоянии пары шагов от рабочего места, то сконцентрироваться на продуктивной работе может оказаться проблематично. Хорошим подспорьем в работе станет комфортабельный домашний офис. Начните с удобного места для сидения. Им может стать как эргономичное офисное кресло, так и уже упомянутое выше кресло для отдыха. Письменный стол выбирайте в соответствии со спецификой вашей работы: для творчества пригодится более широкая столешница, а при работе с компьютером можно сэкономить место за счет более узкого стола. Все более популярными и доступными становятся поднимающиеся столы – их можно корректно отрегулировать для человека любого роста, а также поднять так, чтобы можно было работать стоя. Важную роль играет и функциональность столов – продуманное расположение выдвижных ящиков и полочек для хранения отражается на размере стола. В JYSK можно выбрать настенные и напольные полки разных размеров, которые вместят любой объем учебных материалов, книг и конспектов. Используйте каждую полку эффективно!

После того, как мебель для спальни выбрана, займитесь аксессуарами, которые добавят стиля и уюта в комнате. Это могут быть текстильные изделия, например одеяла, подушки и ковры, или декор — корзины для белья, лампы и вазы. Возможностей бесконечно много — как в вашей спальне, так и в ассортименте JYSK. Если все-таки не хватает идей, загляните в путеводитель и блог JYSK, где найдете вдохновение для успешного обустройства и спальни, и других комнат дома!