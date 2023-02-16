Тех, кто думает, что можно было бы рациональнее распределить деньги на зарплаты, пенсии, социальные выплаты, могут попытаться создать свой вариант бюджета: для этого стоит воспользоваться приложением www.sudeliokbiudzeta.lt. Если вы успеете это сделать до 20 февраля, то сможете выиграть ценные призы – беспроводные наушники Apple AirPods и 3 внешних аккумулятора.

Можно увидеть полную картину и себя в ней

Кому уменьшить расходы, а кому увеличить, на этот вопрос, планируя бюджет с помощью приложения www.sudeliokbiudzeta.lt пыталась ответить глава Национальной коалиции неправительственных организаций (НО) Гая Шавяле. Приложение, по ее словам, - отличный инструмент для каждого жителя, с помощью которого можно запланировать свой бюджет на 2023 год и попробовать у кого-то отнять средства, а кому-то прибавить – вы убедитесь, что не все так просто.

"Поделить пирог на 15 частей непросто. Обычному человеку сейчас сложно себе представить 24 млрд. евро, поэтому приложение помогает увидеть картину целиком и найти себя в ней. Я как и каждый из нас - не являюсь специалистом в разных сферах, поэтому кое что меня удивило. Особенно сектор энергетики. О нем столько говорят, а выделили всего 1,9% бюджета. Однако в процентах расходы выросли на 114%, это почти в два раза", – сказала Шавяле.

По ее словам, в бюджете на этот год ей хотелось бы видеть больше укрепления гражданского общества в широком смысле этого понятия. Ей также хотелось бы, чтобы государство ясно видело чувствительные проблемы людей, оперативно реагировало на изменение социальных потребностей.

"На социальную сферу и занятость выделено больше всего средств – 36,2%. Но на занятость жителей Литвы из них - всего 0,7%. Мне хотелось бы этот процент увеличить, чтобы поощрять занятость", – заметил Шавяле.

Между тем на здравоохранение выделяют 13,9% бюджета. Шавяле кажется, что больше всего средств надо выделять на профилактику и средства информирования.

Устойчивые инвестиции в будущее Литвы – еще одна сфера, в которой мы могли бы подтянуться: "Зеленый курс – один из приоритетов ЕС. Глобальному потеплению мы также должны уделить достаточно внимания. Литва может реагировать на реальность, поэтому, чтобы быть лидерами, больше бюджета надо выделять не на поддержку каких-то сфер, а на укрепление".

Главное – понять логику государства

На вопрос, достаточно ли внимания в рамках планирования бюджета уделяют неправительственным организациям (НО), Шавяле признала, что это оценить непросто – в Литве действует много разных организаций, они пересекаются и нередко их не видно в общем "пироге" бюджета.

"НО охватывают социальный, природоохранный, образовательный сектор, сектор здравоохранения и другие актуальные секторы. Их больше 10 000, а людей, которые там работают – около миллиона. Конечно, хотелось бы посчитать увеличение или снижение финансирования этого сектора. Этот взгляд и поиск себя очень важен: где я, как это касается меня? Кому-то актуально образование, кому-то – здравоохранение, но для всех главное – понять логику государства", – сказала она.

За бюджет – призы

Минфин предлагает приложение, которое позволит испытать себя в самостоятельном планировании бюджета и сравнить, как он отличается от бюджета, составленного правительством.

Используйте приложение www.sudeliokbiudzeta.lt. Это прекрасный опыт, за который вы можете получить ценные призы. Если вы составите бюджет до 20 февраля, то можете выиграть беспроводные наушники Apple AirPods и 3 внешних аккумулятора.