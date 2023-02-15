Жителям предлагают найти себя в приложении www.sudeliokbiudzeta.lt и узнать, кто в этом году получит больше денег. Здесь вы сможете сами распределить бюджетные деньги, создав свою версию бюджета. Справитесь ли вы с таким вызовом, сможете ли получить приз?

Распределением бюджета занимался водитель пожарной машины пожарный-спасатель Юстас Палтанавичюс.

Есть много важных областей, не только я и мои потребности

Юстас Палтанавичюс пятый год работает в Пожарной службе Таурагского района. Он признал, что задумался над тем, как распределяются деньги бюджета, только тогда, когда самостоятельно испробовал свои силы в приложении www.sudeliokbiudzeta.lt.

"Я плачу налоги, знаю, что у меня нет долгов перед Родиной, мне по сути достаточно того, что я получаю. Но было интересно увидеть, где в бюджете нахожусь я, и сколько важных областей есть, кроме меня и моих потребностей", – улыбается Палтанавичюс.

Планирование бюджета он сравнил с работой пожарного-спасателя – теоретически все кажется просто и понятно, а на деле как при управлении пожарной машиной, так и при распределении государственных денег, все непросто и требует большой ответственности.

"Распределить мой вариант бюджета мне было легко, поскольку в приложении все просто и понятно. Однако мой бюджет вырос – я не смог ни у кого забрать, чтобы кому-то дать больше денег. Когда я вижу на экране эти 15 сфер, все они кажутся важными, а специалисты всех сфер - заслуживают внимания – мы погрязаем в свои проблемы, поэтому часто забываем о других", – сказал Юстас Палтанавичюс.

Пожарным-спасателям нужны и мозги, и мышцы

Больше всего средств Юстас Палтанавичюс выделил бы учителям, академикам и врачам. Он считает, что их работа должна цениться больше – это представители профессий, которые создают будущее Литвы. Несмотря на то, что в первую очередь они работают по призванию, их надо мотивировать не добрым словом, а материально.

"Не надо забывать и о пенсионерах. Мои дедушка с бабушкой очень радуются, что им увеличат пенсии, но эти дополнительные деньги, скорее всего, "съест" подорожание", – заметил мужчина.

На вопрос, как он оценивает свою зарплату, Палтанавичюс заметил – по его оценке, зарплаты пожарных-спасателей небольшие. Те, кто идет в пожарные ради денег, здесь долго не продержатся. Однако сам Палтанавичюс старается сохранить оптимизм – если будет желание работать, то со временем денег появится больше.

Когда он выбирал профессию, о деньгах не думал. Он с детства горел желанием управлять большой красной пожарной машиной с сиренами и помогать людям, а воплотить детскую мечту в реальность помогла служба в Литовской армии.

"Мне всегда нравилась работа, требующая выносливости и дисциплины. У меня крепкое здоровье, я много занимаюсь спортом, иногда в шутку говорю, что обязательно должны работать либо мозги, либо мышцы. Приятно, что у пожарных работает и то и другое", – улыбается Палтанавичюс.

Если нет вызовов, значит, у людей все в порядке

Службе пожарной безопасности и спасения в бюджете выделили 0,7% из 3,1% бюджета общественной безопасности. Департаменту пожарной безопасности и спасения выделили на 8,4 млн. евро больше, чем в 2022 году, всего 174,4 млн. евро.

Палтанавичюс положительно оценил такой бюджет – он рад, что на дополнительные средства купят больше лестниц и другого необходимого оборудования.

"Наверное, я не ошибусь, если скажу, что все пожарные-спасатели больше всего радуются, если их никто не вызывает – это значит, что у жителей все хорошо. Когда я разговариваю с пожарными, которые работают много лет, они замечают, что раньше вызовов бывало больше. Сейчас жители становятся сознательнее, осторожнее. Улучшается и качество жизни, бытовые условия – я верю, что вклад государства в профилактику пожаров и других несчастных случаев и просвещение общества окупается", – заметил он.

Каким будет ваш бюджет?

У кого отнять и кому прибавить – для многих это непростая задача. Попробуйте справиться с ней в приложении www.sudeliokbiudzeta.lt, планируя свой бюджет.

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