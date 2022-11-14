Посудомоечная машина – почему это необходимость, а не роскошь?

Не только для мытья посуды

Конечно, основная функция посудомоечной машины – заставить грязную посуду снова сиять, но в наши дни это больше, чем просто устройство для мытья посуды. Многие до сих пор считают, что посудомоечные машины потребляют непропорционально большое количество воды и электроэнергии. Но, на самом деле, это не соответствует действительности. Тем более сейчас, когда стремительный рост цен на энергоресурсы делает вопрос сокращения ежемесячных расходов всё более актуальным.

Посудомоечные машины Beko гарантируют значительное снижение потребления воды и электроэнергии. Например, стандартная посудомоечная машина потребляет в среднем 370 кВтч в год, а устройство с самым высоким рейтингом энергоэффективности – менее 240 кВтч. Результаты исследования компании Nielsen, проведенного в 2019 году в странах Восточной Европы, подтверждают, что посудомоечные машины Beko потребляют в среднем 0,9 кВтч в сутки, что в денежном эквиваленте составляет примерно 50 центов.

Приобретение посудомоечной машины определенно является ценной долгосрочной инвестицией, которая окупится за относительно короткий период времени. Сокращение потребления невозобновляемых природных ресурсов – это не только выгодное для кошелька, но и экологически дружественное решение, которое способствует более рациональному и экологичному образу жизни.

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Функциональность экстра-класса в современном дизайне

Безусловно, при поиске новой бытовой техники одним из важнейших факторов, которые мы учитываем, является функциональность. Позволяя «умным» устройствам делать утомительные и затратные по времени домашние дела за нас, мы намного облегчаем свою повседневную жизнь.

Сверкающая и безупречно чистая посуда

Посудомоечные машины – словно чудо-коробочки: мы загружаем в них грязную посуду, а через некоторое время она уже идеально чистая, сухая и снова готова к подаче любимых блюд. Посудомоечные машины Beko тоже не исключение! Более того, они оснащены особой функцией «Sanitize», которая при температуре 75°C уничтожает все нежелательные микроорганизмы. А благодаря «AquaIntense» – дополнительной промывочной форсунке – посудомоечные машины Beko способны очистить даже самые стойкие загрязнения, обеспечивая при этом в 5 раз более эффективное мытье посуды. Эта технология также заботится о нашем здоровье и хорошем самочувствии.

В новой линейке посудомоечных машин Beko Beyond используется запатентованная технология «Cornerintense», которая обеспечивает активное движение водяных струй по всему периметру машины – даже в труднодоступных местах, благодаря чему вода и моющее средство омывают посуду со всех сторон.

Индивидуальный режим мытья

Благодаря особой технологии «GlassShield» посудомоечная машина способна анализировать жесткость воды и на основании этого применять к стеклянной посуде необходимый режим мойки. Таким образом срок эксплуатации стеклянных изделий продлевается практически в 20 раз, а сами они всегда идеально чистые и блестят.

Дверца, которую не нужно открывать вручную

Технология «SelfDry» обеспечивает автоматическое открытие дверцы, благодаря чему происходит более эффективная сушка посуды за счет проникновения внутрь посудомоечной машины воздуха снаружи. Также можно задать режим, например, чтобы за 5 -15 минут до окончания цикла мойки, принимая во внимание определенную температуру, дверца автоматически открылась.

Можно ли пользоваться посудомоечной машиной неправильно?

Устройство сообщает, что цикл мытья окончен, вы идете выгружать чистую посуду, но вас ждет неприятный сюрприз – часть посуды всё еще грязная... Возможно, проблема не в посудомоечной машине, а в ее неправильном использовании. Вот несколько советов, которые следует учитывать при выборе, например, посудомоечных машин Beko новейшего поколения:

● предварительно мыть посуду не нужно, ведь благодаря встроенным технологиям машина сама справится даже с прилипшими остатками еды. Кроме того, не делая этого, вы также сможете сократить потребление воды;

● посудомоечную машину рекомендуется загружать полностью. Потребление воды и электроэнергии будет одинаковым независимо от того, моете ли вы 3 тарелки или 10. Особенно, если вам предстоит помыть более 6 тарелок, лучше доверить эту процедуру посудомоечной машине;

● можно сэкономить электроэнергию и получить идеально чистую посуду. Посудомоечные машины оснащены различными дополнительными функциями, которые обеспечивают, например, эффективную сушку без излишнего потребления электроэнергии.

Как продлить жизнь посудомоечной машине

Регулярное техническое обслуживание устройства значительно продлевает срок его эксплуатации. Но, что как же правильно ухаживать за посудомоечной машиной?

В первую очередь необходимо регулярно проверять отсутствие остатков пищи в фильтре, так как это значительно снижает производительность машины.

Внутреннее пространство посудомойки тоже нуждается в чистке. Так как ассортимент специальных чистящих средств достаточно широк, вы можете выбрать любое, какое захотите. Если же вы поклонник натуральных средств, то уксус и пищевая сода

помогут вам эффективно очистить посудомоечную машину: уксус дезинфицирует и нейтрализует запахи, а пищевая сода избавит устройство от различных пятен, сделав его идеально чистым.

При очистке посудомоечной машины помните, что она должна быть абсолютно пустой. Сначала следует убрать или стереть всю видимую грязь, очистить фильтр и проверить, не скопились ли остатки пищи в других насадках или отверстиях. Затем установите режим мойки и идите отдыхать, позволив чистящим средствам сделать свое дело.

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Большая, маленькая или средняя?

При покупке бытовой техники всегда становится актуальным вопрос о ее габаритах. В первую очередь необходимо учитывать площадь помещения, где посудомоечная машина будет использоваться. Если пространство достаточно большое, то можно выбрать отдельно стоящую или встраиваемую машину. Также следует обратить внимание на такие вещи, как количество посуды и частоту мытья. В малогабаритную посудомойку можно загрузить в среднем от 5 до 6 комплектов посуды, в стандартную встраиваемую модель – от 9 до 12, в полноразмерную отдельно стоящую – от 12 до 16 комплектов.

Многофункциональная посудомоечная машина, с привлекательным дизайном и идеально подходящая к интерьеру – это необходимый для современного человека атрибут. Качественное и надежное устройство сделает вашу повседневную жизнь более комфортной и позволит сократить ежемесячные расходы, одновременно заботясь о вашем здоровье и благополучии.