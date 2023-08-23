Популярные исследования врачи называют шарлатанством: люди верят в странные вещи

Популярный тест показывает совсем не то, чего от него ждут
Старший врач диетолог Центра гепатологии, гастроэнтерологии и диетологии Сантаришкской клиники Вильнюсского университета Эдита Гавялене отметила, что перед тем, как проходить какое-то обследование, надо знать, с какой целью его делают и что хотят выяснить.
"Сейчас особенно популярны тесты на иммуноглобулины класса G и цитотоксический тест на пищевую непереносимость, но эти тесты не предназначены для выявления наличия аллергии или непереносимости продуктов. Их цель - диагностирование определенных физиологических или врожденных расстройств. Никакое исследование в истории человечества не появлялось просто так – в основе всех тестов есть научная база. Важно, с какой целью проводят исследование", – сказала диетолог.
По ее словам, тест на пищевую непереносимость продуктов не показывают ни наличие аллергии, ни тест на пищевую непереносимость.
"Результаты этих популярных тестов показывают, какие продукты человек есть чаще всего. Если в повседневности есть меньше этого популярного в диете человека продукта, то, вероятно, человек начнет питаться более разнообразной пищей, поэтому в результате наблюдается улучшение состояния. В данном случае, надо ясно знать, чего ты хочешь. Если хочешь узнать, что ты ешь чаще всего, вперед – можно сдать этот тест. Но если ты хочешь знать, на что у тебя аллергия, чего твой организм не переносит, то этот тест не даст ответ", – заметила Гавялене.
По ее словам, хуже всего бывает тогда, когда аллергик делает такой тест в надежде найти ответ.
"Часто бывает так, что тест даже показывает как предпочтительный, тот продукт, который человеку нельзя есть, ведь человек старается его избегать из-за аллергии. Плохо, если аллергик использует этот тест в надежде на выяснение аллергена", – сказала диетолог.
По ее словам, тест на пищевую непереносимость продуктов - это способ корректировки разнообразия пищи и зачастую, количества съедаемой пищи.
"На практике я вижу, что этот тест дает положительный результат в случае с людьми, которые страдают ожирением. Часто такие люди после тестирования корректируют свое питание и добиваются хорошего результата при лечении ожирения. В том случае все в порядке, но в любом случае это не тот тест, на основе которого можно подбирать подходящие для конкретного человека продукты питания", – заметила Гавялене.
Чтобы на самом деле выяснить, какие продукты вы можете есть, а какие нет, нужно обратиться к аллергологу. Именно врач-аллерголог подберет научно обоснованный метод выяснения аллергии – есть разные их варианты (по крови, на коже и др.).
В Литве есть и более странные исследования
Гавялене сказала, что в Литве видела и другие сомнительные методы обследования для подбора подходящих продуктов питания.
"Например, иридодиагностика - диагностика проводится по обследованию радужной оболочки глаза. Предполагается, что в зависимости от изменения цвета радужной оболочки глаза, можно понять, какие изменения происходят во внутренних органах человека и подобрать подходящие для питания продукты. Это исследование научно не обосновано", – предупредила специалист.
Но это еще не самая странная диагностика, о которой ей довелось слышать от своих пациентов.
"Есть еще такой кинезиологический тест. Я искренне была удивлена, когда пришел человек, который в Литве прошел такое тестирование. Видимо, умудряются убедить людей и пытаются внедрить такую диагностику. Тестирование проводят так: пациент держит в руке стеклянную бутылочку с едой или экстрактом еды, а специалист в это время обследует тонус мышц его другой руки. Предполагается, что неподходящая пища меняет тонус мышц", – рассказала диетолог.
Гавялене сталкивалась и с человеком, у которого скрытые аллергены выявляли с помощью пульса - под язык капали несколько капель экстракта конкретного продукта и считали пульс, сравнивали с первым показателем (до использования экстракта).
Специалист сказала, что частота пульса у человека зависит от разных внешних раздражителей. Сегодня на самом деле можно столкнуться с самыми разными тестами, но простому человеку нелегко понять, какие из них научно обоснованы, а какие - шарлатанство.
"В первую очередь, надо осторожно выбирать медучреждение, в которое вы обращаетесь. Важно проверить, есть ли у него лицензия или это просто работает человек, который приобрел какое-то оборудование. Второй момент – часто такие исследования используют компании, распространяющие пищевые добавки, так они находят рынок сбыта. Мировые вехи лечения и диагностики аллергии можно найти в интернете. Конечно, если человек любопытен, почему бы не поинтересоваться чем-то еще – только надо знать, что надо осторожнее обращаться со своим здоровьем", – заметила Гавялене.
Большую часть тестов "по волосу" врач называет гаданием
Наверное, многие встречали рекламы разных тестов "по волосу". Глава Дерматовенерологического центра Сантаришкской клиники Тадас Раудонис сказал, что большая часть таких тестов - гадание.
"По волосам мы можем определить, употребляет ли человек наркотики, загрязнение организма тяжелыми металлами, установить ДНК, некоторые редкие генетические заболевания – это очень специфические показания. Однако на практике эти тесты применяют очень редко, кроме того, они не особенно связаны с общим состоянием здоровья пациента. Все остальные обследования "по волосу" - это гадание, за которое пациенты дорого платят", – сказал Раудонис.
Он заметил, что некоторые литовские клиники предлагают пациентам, жалующимся на выпадение волос, сдать недешевые генетические тесты, для проведения которых нужны волосы, якобы это помогает поставить диагноз и назначить лечение.
"Такие исследования популярны в России и других постсоветских странах – в обществе, обладающем недостаточным уровнем знаний в сфере медицины. В западных странах это не пользуется популярностью, такие методы не рекомендуют никакие международные методики диагностики и лечения – различные болезни устанавливают путем проверки кожи и волос с помощью дерматоскопа, если надо, проводят биопсию – этого достаточно врачу-трихологу для выявления диагноза. Итак, основная информация – пациенту надо выбирать не тест, а квалифицированного врача", – заметил Раудонис.
Современному человеку сложно выбрать, что на самом деле действует
По словам Раудониса, мифами овеяны не только разные способы диагностики, но и гигиенические привычки.
"Что касается волос, наверное, один из самых больших мифов - это то, что чем чаще человек моет голову, тем быстрее лишится волос и что человек может "натренировать" волосы, чтобы они меньше пачкались - достаточно реже мыть голову. Это неправда. Кожа каждого из нас индивидуальная, количество секрета, производимого ее сальными железами индивидуально – поэтому для одних - нормально мыть голову каждый день, но есть и такие люди, которые это делают 2-3 раза в неделю", – сказал он.
По словам врача, немало мифов связано и с экологической косметикой. Он заметил, что сейчас модно выбирать средства без чего-то – парабенов, сульфатов, консерватнов. Однако Раудонис сказал, что ни парабены, ни сульфаты в качественных средствах не представляют опасности для здоровья человека, иногда они даже необходимы, а экологические или "натуральные" средства - это обычно маркетинговый трюк, а не качество.
"Еще один популярный миф – прыщи на лице появляются от неправильного питания или непереносимости пищи. Прыщи или акне - это одна из самых распространенных дерматологических болезней, которая появляется в силу разных факторов – половых гормонов или гормонов стресса, кожных бактерий, воспалительной реакции в организме, чрезмерного ороговения кожи. Конечно, питание влияет – состояние кожи ухудшается, если употреблять молочные продукты, много углеводов. Везде действует простое правило – полноценное и сбалансированное питание, его пищевые добавки не заменят, качественный сон, контроль над стрессом", – подчеркнул Раудонис.
Врач заметил, что мы живем в непрерывном потоке информации, поэтому становится сложно понять, что на самом деле действенно.
"Многие из нас находят информацию в социальных сетях – я призываю там следить за рекомендациями профессиональных врачей, медучреждений, а не специалистов в сфере красоты. Всегда проверяйте источник информации – ищите медицинские публикации, а не статьи в СМИ на эту тему. А если появляются вопросы о здоровье, консультируйтесь с семейным врачом или другим специалистом прежде чем принимать серьезные для здоровья решения", – советует Раудонис.