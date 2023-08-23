Популярные исследования врачи называют шарлатанством: люди верят в странные вещи

Популярный тест показывает совсем не то, чего от него ждут

Старший врач диетолог Центра гепатологии, гастроэнтерологии и диетологии Сантаришкской клиники Вильнюсского университета Эдита Гавялене отметила, что перед тем, как проходить какое-то обследование, надо знать, с какой целью его делают и что хотят выяснить.

"Сейчас особенно популярны тесты на иммуноглобулины класса G и цитотоксический тест на пищевую непереносимость, но эти тесты не предназначены для выявления наличия аллергии или непереносимости продуктов. Их цель - диагностирование определенных физиологических или врожденных расстройств. Никакое исследование в истории человечества не появлялось просто так – в основе всех тестов есть научная база. Важно, с какой целью проводят исследование", – сказала диетолог.

По ее словам, тест на пищевую непереносимость продуктов не показывают ни наличие аллергии, ни тест на пищевую непереносимость.