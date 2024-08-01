Пленники боли в спине и суставах: названа наиболее распространенная ошибка, которую допускают подверженные ей люди

«Если разболелась спина, человек, как правило, бросается в спортзал укреплять мышцы спины, и это – большая ошибка. Существует масса аспектов, почему это не рекомендуется делать в тренажерном зале. Например, в укреплении в первую очередь нуждаются совсем не те мышцы спины, которые мы видим в зеркале. Все внимание должно быть направлено на мышцы, стабилизирующие позвоночник, на глубокие мышцы стенки живота и многочисленные мелкие мышцы, которые фиксируют позвоночные диски», – предупреждает М. Китова.

«Почему после тренировки в спортзале боль в спине становится еще более интенсивной? А вот почему – переутомленная спина испытывает еще большую нагрузку, и мышцы больше не справляются со своими функциями. Кроме того, существуют и эргономичные позы, непривычные для современного человека: он выполняет движения и сидит за столом зачастую неправильно. С той же осанкой человек отправляется в спортзал и повторяет все свои ошибки при выполнении упражнений. На самом деле, встречаются случаи, когда клиенты попадают к нам прямо из спортзала – с травмами, обострением болей и массой других дополнительных проблем. Поработав под присмотром специалистов, они понимают, что на самом деле представляют собой эргономичные позы, и как их внедрять в повседневную жизнь», – рассказывает О. Мажонас.