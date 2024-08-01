Пленники боли в спине и суставах: названа наиболее распространенная ошибка, которую допускают подверженные ей люди

Paupio kinezioteka предлагает победить боль естественным и эффективным способом, прибегнув к уникальной методике и упражнениям на современных тренажерах – единственных в своем роде в Литве.
Маргарита Китова, старший кинезитерапевт Paupio kinezioteka, предупреждает – привычные средства для облегчения боли зачастую оказывают нам медвежью услугу – когда боль утихает, человек некоторое время может двигаться свободнее и активнее, тем самым усугубляя свое состояние.
«Такие средства ненадолго избавляют от дискомфорта, но главную проблему они не решают. С другой стороны, ограничение движения тоже улучшает ситуацию. Вот тут и приходит на помощь кинезитерапия – она способна эффективно решать основную проблему благодаря правильным движениям – именно они запускают процесс восстановления», – добавляет Освалдас Мажонас, консультирующий специалист Paupio kinezioteka.
Страдают и малоподвижные, и активные люди
Образ жизни современного человек изобилует разными вызовами, которые часто становятся причиной возникновения боли в позвоночнике или суставах. Долгие часы работы за компьютером, сидение в неудобной позе, неправильная осанка и недостаток физической активности создают идеальные условия для возникновения таких болей. Возникающее в шее и руках напряжение зачастую связано со стремительным ростом использования различных технологий.
«Малоподвижный образ жизни, экраны гаджетов и неэргономичное положение тела становятся причиной появления болей в верхней части шеи и в области поясницы. Для людей постарше боль в коленном, тазобедренном, плечевом суставе превращается в повседневного спутника. К слову, хотим заметить, что к нам обращаются люди все более молодого возраста, жалуясь на проблемы, которые обычно мучают наших куда более зрелых клиентов», – говорит О. Мажонас.
М. Китова обращает внимание, что боли могут быть спровоцированы и тяжелым физическим трудом. Было бы ошибкой полагать, что привычный к нему человек защищен от неприятных ощущений в теле: деятельность, требующая значительной силы – совсем не то же самое, что кинезитерапия или спортзал.
Если разболелась спине, не повторяйте эту распространенную ошибку
Старший кинезитерапевт Paupio kinezioteka также призывает прислушаться тех, кто стремится избавиться от болей в спине и суставах в спортзале – нехватка знаний, чрезмерный вес и неправильная техника выполнения упражнений могут оказать слишком большую нагрузку на определенные группы мышц и спровоцировать обострение проблемы. Кроме того, боль в спине облегчает укрепление не самой спины, а более специфических мышц.
«Если разболелась спина, человек, как правило, бросается в спортзал укреплять мышцы спины, и это – большая ошибка. Существует масса аспектов, почему это не рекомендуется делать в тренажерном зале. Например, в укреплении в первую очередь нуждаются совсем не те мышцы спины, которые мы видим в зеркале. Все внимание должно быть направлено на мышцы, стабилизирующие позвоночник, на глубокие мышцы стенки живота и многочисленные мелкие мышцы, которые фиксируют позвоночные диски», – предупреждает М. Китова.
Однако даже такие специфические мышцы, по словам кинезитерапевтов Paupio kinezioteka, следует укреплять правильно, приняв эргономичное положение.
«Почему после тренировки в спортзале боль в спине становится еще более интенсивной? А вот почему – переутомленная спина испытывает еще большую нагрузку, и мышцы больше не справляются со своими функциями. Кроме того, существуют и эргономичные позы, непривычные для современного человека: он выполняет движения и сидит за столом зачастую неправильно. С той же осанкой человек отправляется в спортзал и повторяет все свои ошибки при выполнении упражнений. На самом деле, встречаются случаи, когда клиенты попадают к нам прямо из спортзала – с травмами, обострением болей и массой других дополнительных проблем. Поработав под присмотром специалистов, они понимают, что на самом деле представляют собой эргономичные позы, и как их внедрять в повседневную жизнь», – рассказывает О. Мажонас.
Единственный в своем роде кинезитерапевтический клуб в Литве
Paupio kinezioteka – единственный кинезитерапевтический клуб в Литве, применяющий в своей работе уникальную, испытанную годами технику Бубновского или Дикуля. Ее суть заключается в том, чтобы улучшить микроциркуляцию крови в специфических отделах тела, помогая организму быстрее восстанавливаться.
Методика Бубновского акцентирует терапию движений, направленную на улучшение функций мышц и суставов с помощью упражнений и, таким образом, на стимуляцию кровообращения и естественных процессов восстановления. Методика Дикуля также отмечает важную роль движения, однако особое внимание уделяет восстановлению нормальной функции позвоночника и суставов при помощи уникальных упражнений и терапевтических аппаратов, которые могут помочь вернуть мышцам силу, а суставам – гибкость. Целью обеих методик является долгосрочное облегчение боли и восстановление функций без дополнительных вмешательств.
Другой отличительной чертой клуба являются единственные в Литве тренажеры Speediance со встроенным искусственным интеллектом. Данная технология позволяет без риска работать с клиентом, следить за симметрией работы конечностей и амплитудой движения. Тренажеры способны быстро распознать неверное движение или повышение риска травмы, и реагировать на них, обеспечивая, таким образом, безопасность их эксплуатации в течение всей тренировки. Активизировать кровообращение и улучшить общее состояние также помогут оборудованные в клубе сауна и контрастные души.
Учимся понимать свое тело, его потребности и возможности
Когда в клуб обращается человек, измученный болью при движении, для него составляется индивидуальная программа реабилитации. По словам М. Китовой, под контролем кинезитерапевта упражнения могут выполняться даже при очень интенсивных болях.
«Первая консультация занимает 1,5 часа – она состоит из нескольких этапов. Для начала мы собираем информацию о человеке и его самочувствии. Затем мы осматриваем клиента, оцениваем его мышечный тонус, гибкость суставов и осанку. Третий этап – тестирование на современных тренажерах, которые помогают оценить пределы функциональных возможностей мышц. В конце концов мы составляем индивидуальную программу, которой человек следует под присмотром кинезитерапевта», – о начале пути к лучшему самочувствию рассказывает М. Китова.
Она говорит, что улучшение состояния клиента зависит от серьезности проблемы. Если установлен лишь мышечный спазм, может хватить и шести занятий. Вместе с тем люди, посетившие Paupio kinezioteka, по словам кинезитерапевтов, становятся сознательнее, учатся лучше контролировать свои движения в повседневной деятельности. Эта выученная рутина вполне способна помочь быстрее восстановиться, уменьшить боль и избежать ее в будущем.
«В начале каждой тренировки мы делаем разминку на коврике для разогрева. Упражнения клиенты могут повторять дома, и мы настоятельно призываем их к этому. Важно понимать, что каждый человек уникален, поэтому мы не используем в работе одинаковые программы – зачастую мы модифицируем базовые упражнения, адаптируя их для конкретного человека и его возможностей, а также учитывая его исходное состояние и амплитуду движений», – вот что о возможностях уменьшить боль говорит О. Мажонас.
Движение – это ключ к здоровой и счастливой жизни. Кинезитерапия не только может помочь вернуть контроль в свои руки – она учит понимать свое тело, его потребности и возможности. Обрести новое видение здоровья, вырваться из замкнутого круга боли теперь можно еще более продвинутым способом: Paupio kinezioteka в честь своего первого дня рождения всем зарегистрировавшимся до 8 августа дарит 15-процентную скидку на услуги кинезитерапии.