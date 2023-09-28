Парк индустрии и логистики в Бауске – будущий стержень бизнеса в Земгале

Тийоне рассказывает, что предприниматели Бауски приложили свои усилия к легендарной бронзовой медали, к тому же в буквальном смысле: организаторы чемпионата мира по хоккею 2023 года доверили изготовление медалей всех степеней местному семейному предприятию SIA GEKA.

Предпринимательство является одной из наиболее существенных предпосылок долгосрочного развития самоуправлений и важным фактором роста благополучия и уровня жизни жителей. Илзе Тийоне подчеркивает, что самоуправление Бауского края понимает вклад предпринимательства и оценивает вклад этой отрасли в развитие края: «В результате административно-территориальной реформы при образовании нового края мы объединили весь положительный опыт, который был в каждом самоуправлении».

Один из наиболее масштабных проектов самоуправления – создающийся Парк индустрии и логистики в Бауске (BILP) – является крупным шагом в сотрудничестве самоуправления и бизнеса. На обширной территории обеспечены все коммуникации и подъездные пути, чтобы предприниматели смогли воплощать там свои проекты – производственные мощности, склады и центры логистики. Благодаря этому проекту Бауска из транзитного города сможет стать важным центром логистики и производства, стать стержнем бизнеса всего региона. Илзе Тийоне подчеркивает, что проект национального значения Rail Baltica, а также Парк индустрии и логистики в Бауске будут способствовать росту занятости в строительстве, обслуживающей сфере, промышленности и других областях, а также послужат развитию территории в будущем.