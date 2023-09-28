Парк индустрии и логистики в Бауске – будущий стержень бизнеса в Земгале

Недаром Земгале называют хлебным хлевом Латвии: производство сельскохозяйственной продукции и биоэкономика являются основной отраслью и всего региона, и Бауского края, куда в последние годы вложены крупные инвестиции, что отражается в приросте объемов производства. Земгале является крупнейшим регионом производства зерновых с более высокой урожайностью, чем в других регионах. В свою очередь, богатое культурно-историческое наследие делает край привлекательным для культурно-исторического туризма. В ежегодной сводке статистики отрасли туризма Бауска входит в число городов, которые посетило наибольшее количество иностранных туристов.
Через Бауский край ежедневно проезжают тысячи грузовых машин из разных стран, здесь будет построена остановка Rail Baltica, планируется сооружение обводной дороги, которая перенесет транзитный поток за черту города. Бауску благодаря ее географическому положению можно назвать городом на перекрестке путей – здесь пересекаются дороги из Польши и Литвы в Ригу и Эстонию. Вся совокупность этих обстоятельств делает Бауску плодородной почвой для бизнеса. Именно поэтому у строящегося Парка индустрии и логистики в Бауске (BILP) есть потенциал стать проектом не только земгальского, но и балтийского масштаба.
Плодородная почва не только для сельского хозяйства
Бауска находится посередине большого сельскохозяйственного региона (и в Латвии, и в Литве), и ее развитие до сих пор тесно связано с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Благодаря выгодной логистике и ресурсам в Бауском крае работают многие значимыев масштабе Балтии производители продовольствия: крупнейший производитель яиц и яйцепродуктов в Северной Европе AS Balticovo, производитель куриного мяса, птицепродуктов и кормов высокого качества SIA Lielzeltiņi (Linas Agro Group), четыре крупных свиноводческих комплекса, один из ведущих производителей комбикорма SIA LRS Mūsa, производитель пива и безалкогольных напитков SIA Bauskas Alus. SIA Baltic Dairy Board специализируется в производстве и продаже составляющих молочных продуктов с высокой добавочной стоимостью, а также в сепарации молока и сыворотки.
Предприниматели – гордость Бауски
Руководитель отдела планирования и развития самоуправления Бауского края Илзе Тийоне подчеркивает, что жители Бауски гордятся своими предпринимателями, которые из поколения в поколение передают свои навыки и продолжают начатое: «Жители положительно оценивают, что предприниматели не только занимаются бизнесом, но и поддерживают культуру, спорт и другие мероприятия края. Это сильные люди и крепкие семьи, которые не только реализуют себя в труде, но и активно участвуют в жизни общества».
Тийоне рассказывает, что предприниматели Бауски приложили свои усилия к легендарной бронзовой медали, к тому же в буквальном смысле: организаторы чемпионата мира по хоккею 2023 года доверили изготовление медалей всех степеней местному семейному предприятию SIA GEKA.
Самоуправление думает о новых возможностях для бизнеса
Предпринимательство является одной из наиболее существенных предпосылок долгосрочного развития самоуправлений и важным фактором роста благополучия и уровня жизни жителей. Илзе Тийоне подчеркивает, что самоуправление Бауского края понимает вклад предпринимательства и оценивает вклад этой отрасли в развитие края: «В результате административно-территориальной реформы при образовании нового края мы объединили весь положительный опыт, который был в каждом самоуправлении».
Один из наиболее масштабных проектов самоуправления – создающийся Парк индустрии и логистики в Бауске (BILP) – является крупным шагом в сотрудничестве самоуправления и бизнеса. На обширной территории обеспечены все коммуникации и подъездные пути, чтобы предприниматели смогли воплощать там свои проекты – производственные мощности, склады и центры логистики. Благодаря этому проекту Бауска из транзитного города сможет стать важным центром логистики и производства, стать стержнем бизнеса всего региона. Илзе Тийоне подчеркивает, что проект национального значения Rail Baltica, а также Парк индустрии и логистики в Бауске будут способствовать росту занятости в строительстве, обслуживающей сфере, промышленности и других областях, а также послужат развитию территории в будущем.
Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта LVIII-068 SMEPRO 2. Полную ответственность за ее содержание несет Муниципалитет Бауского края и публикация может не отражать мнение Европейского Союза