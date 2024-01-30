Отмена ВНЖ в Литве якобы в связи с угрозой нацбезопасности – в каких случаях возможно заключение мирового соглашения с госорганами?

Для определения наличия угрозы национальной безопасности Литовской Республики со стороны иностранца, лицо должно заполнить анкету с вопросами о том, кому принадлежит Крым, и указать, какие отношения связывали его в прошлом со службами России или Беларуси.
По одним лишь официальным данным от 4 августа 2023 года, чрезвычайно большое число лиц с белорусским и российским гражданством создавали угрозу национальной безопасности. Почти четыремстам гражданам Беларуси было отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 121 – отказано в замене данного документа, 205 – отменены имевшиеся у них и все еще действительные временные виды на жительство, 2 – отказано в выдаче постоянного вида на жительство в Литве, 4 – такие документы отменены.
43-ём гражданам России отказано в выдаче временного вида на жительство в Литве, 46 – отказано в его продлении, 59 – отменены имевшиеся у них и все еще действительные временные виды на жительство, 52 – лишились временного вида на жительство в Литве, 52 – не выдана национальная виза, 2 – не выдан постоянный вид на жительство в Литве при первом обращении лица за его получением. Во всех случаях приняты решения о запрете на въезд иностранцев в Литву.
Принимая во внимание тот факт, что часть решений Департамента миграции, принятых на основании заключения Департамента государственной безопасности, которое в каждом случае, как правило, составляется «по шаблону», были обжалованы и рассматривались в Вильнюсском окружном административном суде и Высшем административном суде Литвы, можно проанализировать судебную практику и выяснить, в каких случаях вышеупомянутые решения органов были отменены.
Следует обратить внимание на то, чего не знает основная часть иностранцев, которым были отменены / не выданы виды на жительство в Литве, – с государственными органами можно заключить мировое соглашение. Как уже упоминалось, решения государственных органов отличаются особой формальностью, оценке подвергаются ответы в анкете и факты биографии, указанные самим иностранцем.
Высшим административным судом Литвы разъяснено, что при определении наличия угрозы государственной безопасности Литвы со стороны лица Департамент миграции не должен автоматически переносить свое заключение в решение. В данном случае субъект публичного администрирования, принимая во внимание совокупность установленных обстоятельств, в состав которых входит не только заключение Департамента государственной безопасности, но и индивидуальные обстоятельства, связанные с заявителем, должен провести собственную оценку и сделать самостоятельное заключение о потенциальной угрозе государственной безопасности со стороны заявителя, в то время как Департамент миграции должен провести всестороннюю оценку дополнительных обстоятельств, уже известных ему о заявителе. Следует отметить, что в таком случае необходимо анализировать индивидуальную ситуацию каждого иностранца, а это выполняется не всегда.
Эксперты профессиональной ассоциации адвокатов «Constat» одними из первых начали применять практику с заключением мировых соглашений с Департаментом миграции и прекращением дел, рассматриваемых административными судами. Вот один из случаев заключения мирового соглашения в административном деле – клиенту был отменен вид на жительство в Литве, так как он неправильно понял вопрос о том, кому принадлежит Крым. В ходе представительства клиента удалось доказать, что лицо не создает угрозу национальной безопасности Литвы, проявляет лояльность к Литве, поддерживает Украину. В деле были собраны надлежащие доказательства, характеризующие клиента, поэтому дело завершилось его прекращением и заключением мирового соглашения с Департаментом миграции.
Несмотря на это, проблема все еще существует, так как государственные органы продолжают принимать формальные решения об отмене / невыдаче иностранцам видов на жительство в Литве якобы в связи с создаваемой угрозой национальной безопасности Литвы, даже при наличии множества доказательств того, что на самом деле они не создают никакой угрозы. Важно знать, что в случае представления надлежащих доказательств и подачи жалобы на решение Департамента миграции мировое соглашение с государственными органами может быть заключено еще на стадии рассмотрения дела в суде. Хоть каждый случай индивидуален, тем не менее, практика демонстрирует, что решения, принимаемые органами Литовской Республики, зачастую бывают поспешными, основанными не на конкретных доказательствах, а на общих выводах, поэтому услуги профессиональных адвокатов в большинстве случаев могут гарантировать достижение положительного результата.
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