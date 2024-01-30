Отмена ВНЖ в Литве якобы в связи с угрозой нацбезопасности – в каких случаях возможно заключение мирового соглашения с госорганами?

Эксперты профессиональной ассоциации адвокатов «Constat» одними из первых начали применять практику с заключением мировых соглашений с Департаментом миграции и прекращением дел, рассматриваемых административными судами. Вот один из случаев заключения мирового соглашения в административном деле – клиенту был отменен вид на жительство в Литве, так как он неправильно понял вопрос о том, кому принадлежит Крым. В ходе представительства клиента удалось доказать, что лицо не создает угрозу национальной безопасности Литвы, проявляет лояльность к Литве, поддерживает Украину. В деле были собраны надлежащие доказательства, характеризующие клиента, поэтому дело завершилось его прекращением и заключением мирового соглашения с Департаментом миграции.

Несмотря на это, проблема все еще существует, так как государственные органы продолжают принимать формальные решения об отмене / невыдаче иностранцам видов на жительство в Литве якобы в связи с создаваемой угрозой национальной безопасности Литвы, даже при наличии множества доказательств того, что на самом деле они не создают никакой угрозы. Важно знать, что в случае представления надлежащих доказательств и подачи жалобы на решение Департамента миграции мировое соглашение с государственными органами может быть заключено еще на стадии рассмотрения дела в суде. Хоть каждый случай индивидуален, тем не менее, практика демонстрирует, что решения, принимаемые органами Литовской Республики, зачастую бывают поспешными, основанными не на конкретных доказательствах, а на общих выводах, поэтому услуги профессиональных адвокатов в большинстве случаев могут гарантировать достижение положительного результата.