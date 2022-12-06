Одежда как новая – существенные преимущества сушильных машин

Нужное, но часто недооцениваемое

Осенью, когда центральное отопление еще не подключили, во многих квартирах ощущается настоящая сырость. В таких условиях сушка белья может стать настоящим мучением. Во-первых, процесс сушки в таких условиях занимает гораздо больше времени, и есть вероятность, что бельё начнёт гнить, поэтому потребуется повторная стирка. Во-вторых, если сушить бельё в помещении, повышается влажность воздуха, в результате чего у особо чувствительных людей возможно обострение или проявление различных аллергических реакций, в том числе и астмы. Однако, этих проблем можно с лёгкостью избежать, доверив сушку белья созданному специально для этого устройству. В современных буднях сушильная машина – это необходимость, а не излишество или роскошь.

Потребление электроэнергии – минимальное

Когда мы рассматриваем идею покупки сушилки для белья, у нас, естественно, возникает резонный вопрос о потреблении новым прибором электроэнергии. Многие думают, что такие устройства расходуют много электричества, но на самом деле – это всего лишь миф. Бытовая техника этой категории оснащена современными энергосберегающими решениями, которые дают возможность сократить ежемесячные расходы на энергоресурсы. Например, в ассортименте Beko представлены сушилки с высоким классом энергоэффективности.

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Еще более бережная и экономичная сушка белья

Сушильные машины Beko, оснащенные технологией теплового насоса, обеспечивают максимально бережную и экономичную сушку белья. Основное различие между обычными сушилками для белья и сушилками с тепловым насосом заключается в том, что в первом случае при сушке горячий воздух выделяется постоянно. Инновационная технология с использованием охлаждающего и нагревательного элементов теплового насоса обеспечивает превосходный результат при более низкой температуре сушки и, соответственно, является более энергоэффективной.

Одежда выглядит как новая

Когда одежда в полном порядке, то и мы выглядим опрятными и аккуратными. Однако не секрет, что процесс глажки довольно трудоемок и отнимает немало времени. В целях эффективной экономии времени сушильные машины Beko оснащены функцией защиты от сминания, чтобы одежду можно было надеть сразу, без необходимости гладить после сушки.

Вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, когда яркая одежда становится блёклой? Возможно, дело не только в качестве ткани изделия, но и в самой сушильной машине. Сушильные машины Beko оснащены технологией EcoGentleTM, которая сохраняет цвета одежды благодаря инновационной системе сушки. Стандартная конденсаторная сушка в сочетании с особой системой кондиционирования воздуха обеспечивают более бережный уход за одеждой и повышают энергоэффективности сушильной машины.

Без микробов и бактерий

Жизнь без бактерий и других микроорганизмов невозможна, но не все из них полезны. Мы можем избавиться от тех микробов, которые негативно влияют на наше здоровье. Особенно в осенне-зимний период, когда активируются различные вирусы, необходимо соблюдать двойную осторожность, так как микроорганизмы, распространяющиеся воздушно-капельным путем, могут поселиться как на обуви, так и на одежде. Избавиться от них можно несколькими способами, в том числе и с помощью специальных функций сушильных машин. Воздействуя на одежду паром, устройство эффективно уничтожает микробов всего за 15 минут, высушивая одежду при температуре выше 56°С.

Критерии выбора сушильной машины

Известно, что существует достаточно большой выбор сушилок для белья, поэтому при поиске подходящего устройства может возникнуть настоящая путаница и непонимание. Чтобы вам было проще принять правильное решение, мы рекомендуем учитывать несколько важных критериев:

● размеры помещения. Прежде чем отправиться в магазин или сделать заказ в интернете, вы должны измерить площадь комнаты, в которой вы планируете разместить сушилку для белья. Если, например, ванная комната маленькая, устройство можно поставить и на стиральную машину. Однако, чтобы такое сооружение было устойчивым и функциональным, потребуется специальное крепление;

● дополнительные функции. Если для вас важна экономия времени и вы настоящий поклонник комфорта, дополнительные функции сделают процесс сушки вашего белья ещё более приятным и удобным. В зависимости от модели сушилки могут быть оснащены функцией освежения и обработки белья паром, охлаждения (после завершения цикла сушки) и многими другими полезными дополнениями.

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● вместимость устройства. Насколько мощной должна быть ваша сушильная машина зависит от того, как часто и для чего именно она будет использоваться:

устройство небольшой вместимости подойдёт для небольших семей, которые сушат белье, например, раз в неделю или реже. Сушильная машина такого типа за один цикл может высушить до 17 небольших полотенец для рук;

подойдёт для небольших семей, которые сушат белье, например, раз в неделю или реже. Сушильная машина такого типа за один цикл может высушить до 17 небольших полотенец для рук; машинка средней вместимости станет оптимальным решением, если вы планируете использовать сушилку часто. Вместимость 7-8 кг, поэтому за один рабочий цикл можно высушить 20-22 полотенца для рук;

станет оптимальным решением, если вы планируете использовать сушилку часто. Вместимость 7-8 кг, поэтому за один рабочий цикл можно высушить 20-22 полотенца для рук; сушилка с большой вместимостью будет отличным выбором для семьи из 4 и более человек. Кроме того, такое устройство отлично справится и с более крупным бельем, например, с одеялом, ведь его вместимость составляет 9 кг и даже больше.



Правильный уход за устройством также является гарантией безопасности

Любая бытовая техника, за которой регулярно и правильно ухаживают, прослужит значительно дольше. Если вы заметили, что сушилка для белья уже не так полноценно выполняет свою работу, вполне возможно, пришло время провести её профилактическое обслуживание. Регулярное техническое обслуживание устройства снижает также и пожарные риски. Кроме того, при правильном подходе профилактика сушильной машины не отнимет у вас много времени:

● очистка сушильной машины снаружи и внутри. Сначала отключите устройство от источника питания, затем тщательно очистите его со всех сторон, не забывая о внутренней части (лучше всего для этой цели использовать салфетку из микрофибры);

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● очистка барабана. В зависимости от модели сушильные машины могут иметь внутри барабана складки (гребни), в которых имеет свойство скапливаться грязь, и которые лучше всего отмываются специальными чистящими средствами или сочетанием соды и воды;

● очистка других частей. Не реже одного раза в год рекомендуется проводить генеральную чистку устройства, которая включает в себя тщательную промывку вентиляционного шланга, задней панели, а также вентиляционного отверстия как внутри, так и снаружи сушильной машины.

Приобретение качественной сушильной машины, безусловно, является выгодным вложением в будущее. Такая покупка не только позволяет значительно сократить ежемесячные расходы, но и оказывает положительное влияние на здоровье и окружающую среду, обеспечивая при этом комфорт и удобства, необходимые современному человеку.