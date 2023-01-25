Новая интерактивная игра: какие изменения в городе произошли благодаря инвестициям ЕС

Больше перемен – в новой игре

Почти за 20 лет – 20 млрд. евро. Такие инвестиции пришли в Литву из Евросоюза (ЕС) и помогли улучшить качество жизни жителей страны. Благодаря инвестициям в нашей стране осуществили тысячи идей, а вскоре появятся и новые проекты. Поэтому Минфин предлагает ознакомится с переменами с помощью новой игры.

По словам руководителей и архитекторов многих городов и городков, благодаря инвестициям ЕС в течение нескольких лет окружение вокруг нас изменилось. Ведь польза очевидна, инвестиции делают перемещение по городу удобнее, позволяют отдыхать в городских парках и скверах, посещать смотровые башни, отдыхать у озер и рек с обустроенными пляжами. Новая игра https://atraskpokycius.lt дает великолепную возможность узнать, что было сделано на деньги ЕС в вашем родном городе и во всей Литве.

Игроки в интерактивной игре могут найти по три обновленных объекта в каждом муниципалитете. Игра состоит из трех этапов. В первом этапе можно участвовать до 10 февраля. Специально подобранные задания в игре найдут все – и взрослые и дети, а победителей ждут великолепные призы – наушники Airpods.

Проекты, меняющие жизнь

Всего из структурных фондов ЕС в 2014–2020 гг Литве выделили 7,034 млрд. евро. На эти деньги были осуществлены самые разные проекты – от медицинских и культурных до сельскохозяйственных и научных, проекты были и в сфере образования, охраны окружающей среды, обновления инфраструктуры и в сфере строительства стратегически важных объектов.

В 2014–2020 гг. 13% всех инвестиций ЕС направили на борьбу с нищетой и социальной разобщенностью, а также на улучшение качества образования. 14,8% инвестиций ЕС выделили на укрепление сектора энергетики. На научные исследования и инновации выделили 11% средств, на поощрение малого и среднего бизнеса – 9%. Еще 15% инвестиций из фондов ЕС пошли на развитие гармоничной мобильности, поощрение инфраструктуры основных сетей, другие 13% – на решение проблем в сфере охраны окружающей среды.

Инвестиции ЕС помогают Литве добиваться и одной из основных стратегических целей – повышать энергетическую независимость и обеспечивать развитие источников возобновляющейся энергетики. 133 млн. евро были выделены для жителей, которые хотят установить свои солнечные электростанции или купить парки солнечных электростанций.

Финансирование получили и важные научные проекты. Например, ЗАО Acrux cyber service вместе с партнерами ЗАО Baltic iTech, Вильнюсской республиканской университетской больницей и Литовским агентством помощи бизнесу создали полезную во время пандемии платформу искусственного интеллекта, предназначенную для выявления нарушения легких на ранней стадии. Между тем Морской музей открыл новый центр реабилитации для животных Балтийского моря. В нем ухаживают за тюленями и птицами, которые пострадали в результате деятельности человека.

Как бы мы жили без инвестиций?

По данным Минфина, накопленные данные показывают, что инвестиции фондов ЕС имеют не только кратковременный, но и долгосрочный эффект для развития литовской экономики. Например, благодаря инвестициям фондов ЕС годовой ВВП на 1,63% выше, чем был бы без них.

То, что инвестиции ЕС осваиваются эффективно, доказывают и подсчеты - один евро в среднем приносит экономике страны 1,72 евро. Кроме того, согласно прогнозам, благодаря этим инвестициям ежегодно с 2014–2035 г. будет создано 13 030 рабочих местų, а средняя зарплата в среднем увеличится на 2,64%.

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