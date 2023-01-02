Минфин Литвы: внимание бюджета 2023 года - смягчение цен на энергетику и повышение доходов жителей

Будут расти и доходы, и расходы

Бюджет Литвы на 2023 г. составлен на основании экономического прогноза, подготовленного Минфином. Прогноз учитывает и геополитическую ситуацию вокруг Литвы, ее влияние на происходящее внутри страны и на сектор энергетики. Согласно прогнозам, в 2023 году рост экономики Литвы может составить 1,4%, а в 2024–2025 гг. – по 3% в год.

"Эксперты, экономисты, начиная обсуждение бюджета, всегда отмечают – у нас необычный год, необычная ситуация, поэтому и бюджет нестандартный. И Литва, и весь мир сегодня сталкиваются с внеочередной ситуацией. Россия начала войну в Украине, последствия которой через рост цен на энергоресурсы, почувствовали во всем мире. Стало сложнее просчитывать угрозы как краткосрочного, так и долгосрочного периода, сложнее готовиться к ним. Поэтому мнение ведомств, которые делятся прогнозами темпа экономического роста, очень разные. Но мы представили бюджет, который критикуют только за щедрость", – сказала в начале ноября во время дискуссии "Госбюджет на 2023 г.: вызовы и возможности" министр финансов Гинтаре Скайсте.

По сравнению с планом на 2022 г., в следующем году доходы бюджета вырастут на 2,8% и составят 15,5 млрд. евро. Расходы увеличатся на 6,3% и составят 18,6 млрд. евро. По словам разработчиков бюджета, дефицит сектора власти в 2023 г. составит -4,9% ВВП, а долг – 43% ВВП. Важно заметить, что это один из самых небольших показателей во всем ЕС.

Смягчат влияние роста цен на энергоресурсы

Начатая Россией война в Украине значительно влияет на цены на электричество и газ в международном масштабе. По словам экономистов, изменения цен сложно прогнозировать - это одна из самых больших головоломок следующего года. Поэтому при составлении бюджета на 2023 г., правительство уделило приоритетное внимание смягчению роста цен на энергоресурсы. По словам экспертов, целевая помощь государства людям и бизнесу сейчас важна не только для снижения вероятности бедности и банкротств, но и для поддержания единства общества.

В бюджете на 2023 год на смягчение роста цен на энергоресурсы выделено 1,86 млрд. евро. Цена на электричество в первом полугодии не превысит 28 цт/кВт/ч. Компенсации получат и пользователи газа. Тем, кто использует больше 300 куб. м газа в год, придется платить за 1 куб. м 1,33 евро, тем, кто использует больше – 1,07 евро.

Между тем представители бизнеса обеспокоены тем, что Литва сталкивается с большим вызовом, чем тот, что был во время пандемии. Компаниям, которые работали с восточными странами, приходится искать новые рынки, растут цены на газ и электричество, а война вызывает вызовы, связанные с репутацией. Чтобы экономика сохраняла конкурентоспособность, инвесторов приходится убеждать, что работать в Литве безопасно.

Пакет помощи в размере 2,5 млрд. евро даст бизнесу возможность приспособиться к внеочередной ситуации. Пакет охватывает такие меры, как субсидии для компаний, использующих много энергии, возможность отложить уплату налогов, кредитование. На год заведениям общепита во время проведения культурных мероприятий сохранят льготный НДС, продлен льготный НДС для гостиниц и электронных книг (на неограниченный срок), льготный НДС на спортивные состязания и услуги исполнителей будет действовать до 30 июня 2023 г.

"Тем, кто говорит, что помощь жителям и бизнесу надо предоставлять в зависимости от их доходов и потребления ресурсов, напомню , что рост цен коснулся не только людей с небольшими доходами, но и слой населения со средними доходами", – подчеркнула министр.

Поэтому, по словам Скайсте, надеются, что предусмотренные в бюджете средства дадут возможность всем жителям и бизнесу приспособиться к новой реальности и найти более дешевые и устойчивые источники энергии. Например, оборудовать солнечные батареи и или ветряные электростанции, приобрести электромобили, новые котлы для отопления и т.д.

Жителям – большие доходы

Данные последних лет показывают, что в Литве зарплаты растут быстрее, чем в других странах ЕС, т.е. на 10% в год, однако экономисты подчеркивают, что важно принимать дополнительные меры для сохранения этих тенденций. Поэтому в бюджете на 2023 г. планируется последовательное повышение доходов жителей. На это выделено больше 1,58 млрд. евро.

По словам специалистов, которые готовили бюджет, задуматься должны все работники, из зарплаты увеличат на 359 млн. евро. На 15%, до 840 евро, увеличат минимальную зарплату (минималку), а на 15,7% увеличат необлагаемый налогами минимум (ННМ) - до 625 евро. Это значит, что люди с самыми небольшими доходами ежемесячно будут получать больше чем 83 евро дополнительно. Повышение минималки коснется 140 000 работников в Литве.

Хорошие новости ждут учителей, ученых, работников сферы культуры и искусства, социальных работников, сотрудников системы МВД, врачей и резидентов, а также других работников государственного сектора. На повышение их зарплат выделено больше 363,8 млн. евро.

В следующем году увеличатся социальные пособия и пенсии по старости. В среднем на 7% увеличатся выплаты на детей, пособия инвалидам, социальные пособия, компенсации на отопление, пенсионные пособия, компенсации на уход за больными. Пенсии по старости вырастут почти на 13%. Итак, пенсионеры, у которых есть необходимый стаж, будут получать на 65 евро больше, а те, у кого нет необходимого стажа - в среднем на 60 евро больше.

Инвестиции в Литву будущего

Экономисты говорят, что важно обратить внимание на краткосрочные у долгосрочные средства помощи жителям и бизнесу. По их словам, чтобы избежать долгосрочной привязки к помощи, усилия в деле борьбы с финансовыми вызовами должны прилагать и жители, не только государство. Эксперты напоминают, что когда решают увеличить выплаты в какой-то сфере, надо искать деньги на это, чтобы не рос государственный долг.

Чтобы обеспечить устойчивое финансовое будущее, в бюджете выделили 2,9 млрд. евро на будущее Литвы. Эти деньги будут способствовать прогрессу, повышать конкурентоспособность, энергетическую независимость и подготовку к внешним угрозам.

Больше 1 млрд. евро выделено на зеленую энергетику. Этими деньгами смогут воспользоваться не только представители бизнеса, но и жители многоквартирных домов. На деньги плана "Литва нового поколения" и на средства из бюджета обновят 4488 зданий.

Инвестиции в размере 312 млн. евро будут выделены на развитие инноваций в сфере науки и бизнеса, а 192 млн. евро помогут ввести цифровые технологии в деятельность компаний, создающих ВВП. Больше инвестиций ждет сферу здравоохранения и транспортный сектор. Также предусмотрены средства, предназначенные для тех, кто ищет работу и осуществляет соглашение политических партий в сфере совершенствования образования (233,4 млн. евро).

Реакция на экономические и геополитические перемены

В следующем году будут последовательно увеличивать не только энергетические, но и оборонные мощности страны, так будут осуществлять обязательства Литвы перед НАТО. Перед лицом напряженной геополитической ситуации для обеспечения безопасности страны и ее жителей в бюджете предусмотрено 308,5 млн. евро. Из них 127,3 млн. выделены на дополнительные ассигнации обороны, чтобы финансирование составляло не меньше 2,52% ВВП.

По словам специалистов, несмотря на то, что план бюджета составляли дальновидно и тщательно, все же может быть так, что появятся неожиданные изменения в сфере национальной и международной политики. Поэтому с учетом их правительство будет оперативно реагировать и вносить необходимые коррективы в бюджет.

В ближайшее время государству не придется дополнительно брать деньги в долг. Кроме того, хотя мнения политиков и экспертов в вопросе налоговой реформы различаются, в 2023 году новых налогов не будет. Новые налоги представят только после того как улучшится экономическая и геополитическая ситуации.

"Мы решили выбирать не реформы налоговой системы или секторные льготы, которые не поступают к жителям в полном объеме, а идти путем увеличения доходов жителей, чтобы они сами могли решать, что им приобретать", – обобщила Скайсте.