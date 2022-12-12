Криминолог: язык ненависти – это одна из форм агрессии

Оценить язык ненависти сложно

Й. Жекайте изучает формы вербальной и социальной агрессии в Интернете. Ученые используют разные термины для обозначения агрессии: травля, моббинг, язык ненависти. Однако исследование языка ненависти отличается своей сложностью: "Язык ненависти трудно "поддается" оценке, и нелегко объективно сказать, что является и что не является языком ненависти. Иногда также трудно определить характеристики, определенные в Уголовном кодексе, такие как национальность, раса или сексуальная ориентация", – говорит криминолог.

По словам эксперта, эта форма агрессии является крайне латентной. Поэтому исследовать это явление сложно, в том числе из-за недостаточного количества дел, на основании которых можно делать обобщения: необходимо искать другие способы объяснения того, как люди воспринимают, что такое язык ненависти, на чем он основан и как он возникает.

Последствия языка вражды могут стоить жизнeй

Несмотря на то, что определить время возникновения понятия "язык ненависти" трудно, историки часто связывают его появление со Второй мировой войной. В то время язык ненависти стал инструментом для истребления определенных групп по признаку религии, расы, сексуальной ориентации или инвалидности.

Когда война закончилась, естественно, возник вопрос о том, что делать, чтобы предотвратить повторение подобного сценария. По словам Й. Жекайте, одним из ответов было введение в общественную сферу понятия "язык ненависти". Различные формы вербальной агрессии существовали и раньше, но именно в середине XX века люди начали осознавать, что язык ненависти – это опасное явление, которое необходимо контролировать.

Мировые лидеры начали искать пути снижения негативного общественного мнения о различных группах людей. Этому также способствовало движение за гражданские права чернокожих в США в середине и второй половине XX века.

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Текст является частью проекта «Be Hate Free». Проект осуществляется Центром по правам человека Литвы, Департаментом по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Университетом Витаутаса Магнуса, Европейским фондом по правам человека и финансируется совместно с Программой Европейского Союза по правам, равенству и гражданству, Министерством иностранных дел Швеции и Фондом доброй воли. Автор несет полную ответственность за содержание текста.