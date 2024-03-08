"Космопарк": дети из Вильнюса впервые отправятся в космос

 
KOSMOPARK
ФОТО: Organizacijos nuotr.
Успейте побывать в космосе. Только с 15 марта до 31 августа в Вильнюсе пройдет уникальная выставка космоса "Космопарк".

Если у вас есть дети от 2-х лет и даже старше 18-ти, то непременно берите их с собой. В торговом центре «Европа» 15 марта откроет свои двери первая в Литве интерактивная космическая выставка для всей семьи «Космопарк».

Теперь у жителей Вильнюса точно не будет вопросов, где интересно провести время с детьми.

Вас ждет более 40 космических зон, каждая из которых по-своему впечатлит:

  • Космические тренажеры настоящих космонавтов
  • Предполетные испытания
  • Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности
  • Зоны виртуальной и смешанной реальности
  • Исследование Марса
  • Взлет на ракете в кресле космонавта
  • Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией
  • Экскурсия по МКС
  • Знакомство с пришельцами
  • Общение с космонавтами с орбиты
  • Посещение плазмокомнаты
  • И многое другое.


Отправиться в космос в Вильнюсе можно будет только до 31 августа в ТЦ «Европа».

Только в КОСМОПАРКЕ вас ждут удивительные аттракционы и множество открытий. Выставка интерактивна, что позволяет полностью погрузиться в тайны космоса!

На выставке организовываются как индивидуальные, так и групповые экскурсии.

Космопарк будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Возраст


3+

Стоимость

Для детей (с 4 до 14 лет):

В будние дни 9,90 евро

В выходные и праздники 11,90 евро

Для взрослых (с 15 лет):

В будние дни 13,90 евро

В выходные и праздники 15,90 евро

Для детей до 3 лет (включительно) вход бесплатный.

Адрес: Konstitucijos 7

Сайт выставки: https://kosmopark.ue/

Телефон: +37066553557

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