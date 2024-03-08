"Космопарк": дети из Вильнюса впервые отправятся в космос

Если у вас есть дети от 2-х лет и даже старше 18-ти, то непременно берите их с собой. В торговом центре «Европа» 15 марта откроет свои двери первая в Литве интерактивная космическая выставка для всей семьи «Космопарк».

Теперь у жителей Вильнюса точно не будет вопросов, где интересно провести время с детьми.

Вас ждет более 40 космических зон, каждая из которых по-своему впечатлит:

Космические тренажеры настоящих космонавтов

Предполетные испытания

Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности

Зоны виртуальной и смешанной реальности

Исследование Марса

Взлет на ракете в кресле космонавта

Прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией

Экскурсия по МКС

Знакомство с пришельцами

Общение с космонавтами с орбиты

Посещение плазмокомнаты

И многое другое.



Отправиться в космос в Вильнюсе можно будет только до 31 августа в ТЦ «Европа».