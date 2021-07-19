Клиника "Новое Зрение" предлагает новые технологии лечения катаракты

Рассказывает врач-офтальмолог Екатерина Ковригина:

Итак, сначала мы поговорим о неприятном, затем - только о хороших новостях. У потенциального пациента нашей клиники диагностировали помутнение хрусталика глаза - катаракта. Что мы может сделать, чтобы быстро избавить пациента от неуклонно развивающейся слепоты? Выраженность симптомов зависит не столько от степени зрелости, сколько от места, где началось помутнение. Начальная периферическая катаракта в некоторых случаях не дает о себе знать, и порой обнаруживается только на осмотре у офтальмолога. Тогда как центральная (ядерная) ухудшает зрение вдаль уже на первой стадии.

То есть первый и значительно влияющий на качество жизни признак катаракты – ухудшение зрения. Это очень легко проверить дома – посмотрите на какой-то отдаленный предмет поочередно правым и левым глазом, если результат вас обеспокоил – это повод записаться на осмотр и обследование к нам в клинику. Здесь в комфортных условиях в течение двух часов будет ясна полная картина состояния глаз пациента на текущий момент и при необходимости выработана совместная тактика лечения.

Процесс помутнения хрусталика необратим. Именно поэтому единственным современным, надежным и результативным методом борьбы является замена хрусталика искусственной интраокулярной линзой.

А теперь хорошие новости. Сейчас это совершенно другой уровень безопасности и комфорта: это не больно, быстро. У нас выполняются бесшовные операции с использованием эксклюзивных оригинальных интраокулярных линз RAYNER, произведенных в Великобритании.

Именно эта компания произвела первую в мире интраокулярную линзу.

Хирургия катаракты претерпела невероятные технологические усовершенствования. Сегодня, благодаря операции по удалению катаракты, миллионы пациентов выбирают для себя не только восстановленное зрение, но и улучшение качества жизни.

Эволюционировала и технология изготовления интраокулярных линз (ИОЛ). Теперь недостаточно восстановить только зрение вдаль с помощью монофокальной линзы. Сегодня цель хирургии катаракты – достижение хорошего зрения на любом расстоянии без использования очков.

И отличная новость - сейчас доступны самые новые модели линз 2022 года. Пройдя необходимые процедуры в Министерстве Здравоохранения, мы можем предложить пациентам новейшие достижения медицины Англии. Операции выполняются по протоколам ведущих госпиталей Великобритании.

При этом вы можете достаточно быстро вернуться к привычной жизни.

Вам потребуется всего пара недель, в течение которых при благополучном исходе пациент просто наблюдается у врача и капает капли для профилактики неприсоединения инфекции.

Специально для вас именно в нашей клинике с учетом всех антиковидных мер мы предлагаем максимальную безопасность и комфорт.

Все займет не более одного часа, вам достаточно уточнить у наших регистраторов "дорожную карту".

Какс помощью линзы RAYNER RayOne восстанавливается зрение?

Линза RAYNER RayOne - радость жизни с полноценным зрением.

Для большинства пациентов с катарактой жизнь без очков для чтения или бифокальных очков была возможна только до диагноза «пресбиопия». Они мечтали избавиться от очков, но раньше это было невозможно. Сегодня желанную свободу от очков позволяет получить линза RAYNER RayOne. Революционные технологии, использующиеся при изготовлении этой линзы, позволяют пациентам прекрасно видеть без очков на любом расстоянии.

По данным клинических исследований, пациенты, которым имплантирована линза RAYNER RayOne, никогда не пользуются очками в повседневной жизни. С RAYNER RayOne они могут свободно читать, работать за компьютером, водить машину в любое время суток, заниматься любимым видом спорта.

Хирургия катаракты в нашем центре проводится методом «английский водный поток iQ-5» без госпитализации, в амбулаторных условиях. До операции пациенту сделают местную анестезию и максимум, что он может почувствовать – легкий дискомфорт. Наши врачи-офтальмологи, имеющие опыт проведения десятков тысяч подобных операций, профессионально решат проблему с помутневшим хрусталиком.

После операции, перед тем, как отправиться домой, вам потребуется небольшой отдых. Врач осмотрит вас и составит график последующих посещений. Вам необходимо закапывать назначенные глазные капли, чтобы не допустить развития инфекции и ускорить процесс заживления. Процесс заживления протекает индивидуально, но большинство пациентов могут вернуться к обычному образу жизни уже на следующий день после операции. После того, как оба глаза будут прооперированы с имплантацией линзы RAYNER RayOne, вы ощутите преимущества жизни без катаракты.

Мы радуемся с каждым пациентом, который вновь обретает полноценное зрение в нашей клинике, наши родные и близкие и прекрасная страна Литва стоит того, чтобы видеть их своими глазами.

Подробнее о дополнительных возможностях можно узнать на нашем сайте eyes.lt.

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