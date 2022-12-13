Как сообщить о неподобающих комментариях в социальных сетях?

Проблема языка ненависти, с которой сталкиваются многие группы общества, особенно остро стоит в социальных сетях. Хотя рекомендуется сообщать о сообщениях или комментариях, содержащих ненависть, дискриминацию и насилие, на платформу сообщений о ненависти manoteises.lt/ pranesk, в правоохранительные органы или инспектору по журналистской этике, существуют способы, с помощью которых сами пользователи могут внести свой вклад в предотвращение оскорбительных, неэтичных или других неподобающих высказываний. Комментарии, порочащие честь и достоинство человека, и неконструктивная критика могут оказать негативное влияние на эмоциональное и психическое здоровье человека, поэтому важно, чтобы такие комментарии были замечены, критически оценены и доведены до сведения соответствующих лиц.

Как это сделать в различных социальных сетях:

Facebook:



Чтобы сообщить об оскорбительном комментарии на личном профиле другого человека или на аккаунте организации, необходимо сообщить об этом администрации Facebook. Затем содержание комментария рассматривается ответственными лицами, и, в соответствии со стандартами сообщества, принимается решение об удалении данного комментария.

1. Найдите комментарий, о котором вы хотите сообщить.

2. Нажмите на значок (многоточие) рядом с комментарием.

3. Нажмите кнопку "Оставить отзыв или сообщить об этом комментарии".

4. Нажмите на наиболее подходящий вариант, который описывает, почему комментарий нарушает стандарты сообщества Facebook. Возможные варианты: изображение обнаженного тела, насилие, преследование, терроризм, самоубийство или нанесение себе увечий, спам, торговля людьми, ненависть.

5. Нажмите кнопку "Далее", чтобы завершить действие.

В настоящее время на платформе Facebook человек не может сообщить о комментарии, который находится под постом, загруженным в его личный профиль, но он может скрыть или удалить комментарий, который ему не нравится. Также можно заблокировать или удалить другого человека из списка друзей, чтобы он не мог следить за вашей деятельностью на Facebook.

Instagram:

Если вы заметили комментарии, которые вызывают негативные эмоции или не соответствуют принципам сообщества Instagram, вы можете сообщить о них людям, ответственным за эту платформу.

1. Нажмите на значок (речевое облако) под постом.

2. Удерживайте палец на комментарии и сдвиньте его влево (операционная система iOS) или нажмите на комментарий (Android), о котором вы хотите сообщить.

3. Нажмите на восклицательный знак (операционная система iOS) или восклицательный знак (операционная система Android).

4. Нажмите кнопку "Пожаловаться на этот комментарий".

5. Нажатие на команду "Это спам", действие будет завершено. После нажатия на кнопку "Это неуместно" выберите вариант, объясняющий, почему комментарий неуместен. Варианты включают: изображение обнаженного тела или действий сексуального характера, враждебные высказывания или символы, насилие или опасные организации, продажа незаконных товаров и услуг, травля или жестокое обращение, нарушение прав на интеллектуальную собственность, самоубийство, нанесение себе увечий или расстройства пищевого поведения.

6. Выполните следующие шаги в приложении.

Если вы сообщаете об оскорбительном комментарии, анонимность сообщающего сохраняется. Это означает, что данная информация не будет передана автору комментария.

На платформе Instagram человек не может сообщить о комментарии, который находится на его личном профиле, но его можно удалить. Также можно отменить или заблокировать аккаунт другого человека.

Особенность, которая делает Instagram лучше политики безопасности и конфиденциальности Facebook, — это функция «Скрывать неподобающие комментарии» платформы Instagram. С помощью этой функции вы можете выбрать, какие комментарии вы не хотите видеть, основываясь на ключевых словах. Как им пользоваться, вы можете узнать здесь.

YouTube:



Если вы видите комментарии к видео, которые не соответствуют правилам сообщества YouTube, вы также можете сообщить о них. Если достаточное количество пользователей отмечают комментарий как спам, он скрывается в категории "Отмеченные как спам". При нажатии на кнопку "Показать ссылку", комментарий снова становится видимым. Лицо, загрузившее видео, может вернуть комментарий из раздела спама.

1. Найдите комментарий, о котором вы хотите сообщить.

2. Нажмите на кнопку "Еще".

3. Нажмите кнопку "Пожаловаться".

4. Выберите причину, по которой комментарий может быть неуместным. Варианты включают: враждебные высказывания или натуралистический контент, издевательства или оскорбления, жестокое обращение с детьми, порнографию или откровенные сексуальные сцены, нежелательная реклама или спам.

5. Нажмите кнопку «Пожаловаться», чтобы сообщить о неподобающем комментарии, или кнопку «Отмена», чтобы вернуться назад.

Ответственно используйте функцию жалобы. Злоупотребление данной функцией может привести к ограничениям на использование социальной сети YouTube.





TikTok:



Управление платформой TikTok также осуществляется на основании правил сообщества. О разжигании ненависти, дискриминационных и унизительных комментариях к видео можно сообщать представителям TikTok.

1. Нажмите на оскорбительный комментарий.

2. Нажмите на кнопку "Пожаловаться".

3. Выполните следующие шаги в приложении.



LinkedIn:



Если вы заметили оскорбительные комментарии к сообщениям, которые не соответствуют рекомендациям сообщества профессиональной социальной сети LinkedIn, вы можете сообщить о них.

1. Нажмите на кнопку "Подробнее" в правом углу сообщения.

2. Нажмите кнопку "Пожаловаться".

3. Нажмите на наиболее подходящую причину, по которой вы сообщаете об этом комментарии.

Вы можете выбрать один из трех вариантов: комментарий неуместен на LinkedIn, комментарий сделан с ненастоящего профиля и другое.

4. Следуйте инструкциям на экране.

5. Нажмите кнопку "Отправить", чтобы завершить это действие, или кнопку "Назад", чтобы вернуться к выбору.

Эти инструменты безопасности в социальных сетях – один из способов, с помощью которых каждый может помочь уменьшить количество преступлений, травли и дискриминации на почве ненависти в киберпространстве.