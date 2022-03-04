Как правильно подобрать шторы для эстетичного интерьера и здорового сна?

УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО ПРИ ВЫБОРЕ ШТОР!

Если в вашем доме высокие потолки, подчеркните их шторами, которые начинаются немного выше оконной рамы. Таким образом вы сделаете помещение еще более просторным, но менее пустым, заполнив его шторами. Такой вариант также очень хорошо подойдет для узких комнат с высокими потолками. Убедитесь в том, что при размещении штор выше обычного их длина по-прежнему доходит до самого пола.

© Organizatorių nuotr.

На выбор штор влияет не только размер окна, но и площадь помещения. В просторной комнате будут хорошо смотреться длинные шторы в темных тонах. Они сделают большую комнату более уютной и завершенной. Добавить яркий акцент помогут шторы контрастного цвета, узоры и принты. Однако для комнат поменьше рекомендуется выбирать более воздушные и легкие шторы, цвет которых подобран к общему интерьеру помещения. Идеально, если цвет штор будет ярче всего остального интерьера. Это сделает небольшую комнату оптически многомерной.

ИГРА СВЕТА С ДНЕВНЫМИ ШТОРАМИ

© Organizatorių nuotr.





Дневные шторы – неотъемлемая составляющая интерьера, особенно в домах с большими окнами. Они великолепно вписываются как в интерьер жилой комнаты и столовой, так и в интерьер спальни и кухни. Выбирая светлые занавески в нейтральных тонах, вы создадите в помещении элегантную атмосферу. Напротив, комнату, в которой не хватает цветового разнообразия, можно оживить цветными занавесками или дневными шторами с рисунком. Также тонкие занавески можно комбинировать с плотными ночными шторами или с дневными шторами другого цвета.

ЗАТЕМНЯЮЩИЕ ШТОРЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА

© Organizatorių nuotr.





Для уменьшения дневного света в помещении подходят полузатемняющие или затемняющие текстильные шторы. Для окна, расположенного на солнечной стороне, не следует выбирать ткань светлых тонов, так как при очень ярком солнечном свете это помещение окажется недостаточно затемненным. Поэтому такие шторы лучше всего вешать в комнатах на теневой стороне дома или квартиры. Главное — подобрать правильный материал и цвет. Например, выбирая темные длинные шторы до пола, вы создадите спокойную и расслабляющую обстановку в комнате.

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ШТОРЫ ДЛЯ СЛАДКИХ СНОВ

© Organizatorių nuotr.





Как правило, светонепроницаемые или blackout шторы используются в спальне, поскольку они не пропускают яркий свет. Это позволяет создать идеальную атмосферу для полноценного длительного сна. Удобно и то, что летом, когда солнце встает очень рано, плотная ткань препятствует попаданию лучей в комнату и вы можете поспать подольше. Также светонепроницаемые шторы с уровнем блокировки света 95-99% будет задерживать не только свет, идущий с улицы, но и шум и даже холодный воздух. Ну а летом, соответственно, такие шторы спасут вас от жары.



СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ: РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

© Organizatorių nuotr.





Рулонные шторы — самый функциональный способ декорировать окно: просто, быстро и без затей. Если вы хотите закрыть окно от проникновения света с улицы в любое время суток и не потратить много денег, рулонные шторы — то, что нужно. Их можно комбинировать с прозрачными занавесками из тюля или плотными шторами в тон. В ассортименте JYSK доступны модели и дизайны разной длины и плотности затемнения. Также можно самостоятельно обрезать рулонные шторы по ширине и длине – возможные интервалы образки указаны на каждой модели.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ШТОРАМИ?

Вертикальное расположение штор способствует тому, чтобы они оставались чистыми, поскольку большую часть пыли, скапливающейся в помещении, можно просто стряхнуть с них. Однако со временем пыль все равно будет накапливаться в складках и оставаться на каждом текстильном изделии, поэтому время от времени во время уборки комнаты обязательно стирайте и шторы.

© Organizatorių nuotr.

Перед началом стирки обязательно ознакомьтесь с информацией по уходу на этикетке или упаковке штор! На них будут указаны соответствующие символы, расшифровка которых поможет с эффективной и правильной чисткой штор. И всегда помните: если вы сомневаетесь, выдержат ли шторы стирку в стиральной машине, то лучше стирайте их вручную. Чаще всего рекомендованный способ стирки штор в стиральной машине – с использованием щадящих режимов и мягких средств для ухода. Выбирайте по возможности наименьшее количество оборотов центрифуги в настройках. Независимо от того, стираете вы шторы вручную или в стиральной машине, желательно их развесить, пока они еще мокрые. Таким образом во время сушки не появятся нежелательные складки. Если необходимо, разместите под шторами газеты или полотенца, чтобы стекающая с них вода не испортила пол!

Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться во всем многообразии штор и подобрать лучший вариант для своего дома или квартиры. Следите за блогами и руководствами JYSK, чтобы получить больше практических советов для вашего домашнего интерьера и отдыха на свежем воздухе, и всегда получайте выгодные предложения на JYSK.lt!