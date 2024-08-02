Именно так приготовление еды и уборка кухни становится очень простым и быстрым делом!

Универсальным этот ручной миксер делает также то, что он имеет семь скоростей, что позволяет на небольшой скорости перемешивать более крупные, на средней скорости взбивать, например, напримермаслои сахар, а высокие скорости предназначены для взбивания яичных белков или сливок, а также кремов. И немного роскоши – прибор оснащен насадками Turbo Beater II из нержавеющей стали, специально разработанными для тщательного смешивания ингредиентов.

Ни один повар в наше время не может обойтись без погружного блендера, и беспроводной погружной блендер KitchenAid Go создан для максимального удобства. Например, он оснащен эргономичным безопасным переключателем для регулирования частоты вращения, он обеспечивает большую гибкость и контроль над прибором во время работы. Это очень удобно! Кроме того, вам не придется вручную мыть насадки миксера, их можно отправить в посудомоечную машину. Ведь летом у вас есть другие дела, помимо того чтобы после приготовления еды вручную мыть идущую в комплекте насадку для защиты покрытия посуды, венчик или чашу для смешивания.