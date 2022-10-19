Чем отличается разжигание ненависти от клеветы? Почему ненависть – это проблема не только одного человека или сообщества, против которого она направлена? Интервью с Годой Норвайшите, докторантом юридического факультета Вильнюсского университета.

Клевета, травля и язык ненависти – это не одно и то же



Язык ненависти – это форма ненависти, направленная на конкретного человека или группу людей на основании таких характеристик, как национальность, религия, инвалидность, пол, сексуальная ориентация или социальный статус. "Оправдание языка ненависти основано на недальновидной уверенности в том, что те, кому он адресован, заслуживают это. Однако суровые уроки истории помогли странам понять, насколько разрушительно это явление", – говорит Г. Норвайшите.

Травля или клевета – актуальные проблемы, которые часто трудно отличить от языка ненависти. Когда правоохранительные органы расследуют клевету, они рассматривают, основано ли преступление на распространении ложной информации о жертве. По словам Годы Норвайшите, в случае языка ненависти нападки редко направлены на отдельного человека – разжигатели ненависти используют одного человека для воздействия на социальную группу.

Разжигание ненависти наказуемо



В 2008 году Совет Европейского Союза принял Рамочное решение, которое обязывает государства-члены принять меры по обеспечению криминализации преступлений, основанных на признаках расы, цвета кожи, религии, происхождения или национальности. Это решение также привело к изменению Уголовного кодекса Литовской Республики: в 2009 году за разжигание ненависти была введена уголовная ответственность.

Однако только в 2020 году в методических рекомендациях Генерального прокурора государство впервые дало определение термину "язык ненависти": "Запрещается подстрекательство к дискриминации по признакам возраста, пола, сексуальной ориентации, инвалидности, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, религии, убеждений или мнения", – отмечает Года Норвайшите.

Язык ненависти приводит к негативным последствиям



Из-за низкого доверия к правоохранительным органам жертвы преступлений на почве ненависти редко сообщают о них. В результате многие случаи остаются незарегистрированными. Даже досудебные расследования часто прекращаются из-за недостатка доказательств того, что преступление на почве ненависти действительно носило криминальный характер. "Более пристальное внимание уделяется только инцидентам на почве ненависти с элементами насилия. Именно поэтому преступления на почве ненависти носят очень латентный характер и часто остаются без должного внимания", – сожалеет Года Норвайшите.

Часто предполагается, что язык ненависти вреден только для конкретного человека или группы людей. На самом деле, язык ненависти усиливает тревогу, напряженность и нетерпимость во всем обществе. Если мы терпимо относимся к языку ненависти, мы отказываем некоторым людям в праве быть частью общества и лишаем их возможности свободно выражать свое мнение: "Это делает общество небезопасным и создает питательную среду для проявления тревоги, уязвимости, враждебности и недоверия", – подчеркивает Г. Норвайшите.

Вы заметили случаи разжигания ненависти в Интернете? Быстро и легко сообщите об этом на платформе для сообщений о преступлениях на почве ненависти manoteises.lt/pranesk

Текст является частью проекта «Be Hate Free». Проект осуществляется Центром по правам человека Литвы, Департаментом по делам национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Университетом Витаутаса Магнуса, Европейским фондом по правам человека и финансируется совместно с Программой Европейского Союза по правам, равенству и гражданству, Министерством иностранных дел Швеции и Фондом доброй воли. Автор несет полную ответственность за содержание текста.