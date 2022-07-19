"Экология общения": в Вильнюсе состоится тренинг по голосу от украинского эксперта

Что даст этот тренинг?

- Участники поймут, как говорить природным голосом свободно и убедительно;

- Наработают навыки слышать и слушать собеседника через специальные техники;

- Определят, какие инструменты помогут проявлять себя и быть понятым, какие факторы влияют на дальнейшее развитие событий в любой коммуникации;

- Увидят с помощью практик свой внутренний монолог и отследят, на что именно он влияет в действиях и событиях во время коммуникации;

- Почувствуют своё тело, убедятся, что именно язык тела влияет на настроение, манеру общения, продуктивность и выражение эмоций;

- Научатся создавать атмосферу принятия и доверия в общении с кем угодно, используя конкретные вербальные и невербальные инструменты коммуникации.

За 2 дня тренинга, как утверждается, участники убедятся в том, что найти общий язык и создать благоприятную атмосферу в любой коммуникации проще, чем кажется.

Когда?

23 июля с 11:00 до 14:00

24 июля с 11:00 до 14:00

Где?

Вильнюс, ул. Pylimo 6 (вход со двора через железные ворота)

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