2024.09.05 12:19

До 15 часов на английском в неделю. Как русскоязычная школа Stembridge становится мультилингвальной

 
Parengė Stembridge
Mokykla
Mokykla
ФОТО: Bendrovės archyvas

Школа Stembridge работает в Вильнюсе больше трех лет. Она была основана как школа национальных меньшинств и изначально предлагала образование на русском языке. Однако сейчас Stembridge, по-прежнему оставаясь школой нацменьшинств, усиливает обучение на английском – до 14-15 часов в неделю с мягкой адаптацией учеников к такому переходу. Рассказываем подробнее.

Не только для эмигрантов

Школа Stembridge открылась в Вильнюсе в 2021 году. Первыми ее учениками стали эмигранты из Беларуси, Украины и России, которым нужно было качественное образование на русском языке.

Однако сейчас в школе появляется все больше детей, которые родились в Литве и постоянно живут здесь. Но предпочитают обучение в русскоязычных школах.

– Да, в Вильнюсе есть государственные школы, предлагающие обучение на русском языке, – рассказывает директорка Stembridge Елена Савко. – Однако нагрузка на них критически выросла в последние годы. Классы переполнены и педагоги просто не справляются с таким количеством детей. Плюс присутствуют старые методы преподавания, жесткая дисциплинарная система. Все это неизбежно приводит к проблемам с адаптацией учеников. Нам важно было создать школу со здоровой атмосферой, способствующей раскрытию и развитию личности каждого ребенка.

Важно отметить, что прием в школу Stembridge проходит не по успеваемости учеников, а по соответствию ценностям школы. Всех родителей, которые оставили заявку, приглашают познакомиться со школой и побеседовать с директоркой. Это позволяет создать благоприятную среду и придерживаться принципа: школа должна быть для учеников, а не наоборот.

Мягкое, но интенсивное погружение в английский язык

За время работы в Литве нам стало очевидно, что детям недостаточно давать образование только на русском языке, нужно думать об их будущем. Командой школы было принято решение усиливать обучение на английском языке.

– Мы не знаем, где будут жить наши ученики через какое-то время, – продолжает директорка Stembridge. – И в ситуации неопределенности мы выбираем инструменты, которые позволяют детям быть максимально гибкими. Знание английского дает возможность комфортно чувствовать себя в любой языковой среде, открывает двери в разные учебные заведения – школы, колледжи, университеты по всему миру. При этом в нашей школе на высоком уровне изучается литовский язык, ребят регулярно погружают в литовскую языковую среду.

В новом учебном году школа Stembridge присоединится к Кембриджской международной образовательной программе (Cambridge International Education). Это значит, что часть предметов дети будут изучать полностью на английском языке.

  • Во 2-4 классах ученики получат 4 часа уроков английского + 4 часа других предметов на английском.

  • В 5-6 классах – 4 часа английского + 10 часов других предметов на английском.

  • В 7-8 классах – 4 часа английского + 11 часов других предметов на английском.

А 1-й класс в Stembridge с этого года и вовсе билингвальный. У детей здесь все обучение (кроме 3 предметов – русского языка, этики и физкультуры) проводится одновременно на русском и английском языках. Занятия ведут одновременно 2 учителя – русско- и англоговорящий – по системе co-teaching

Итого, ученики Stembridge получают до 15 часов на английском в неделю. Такой объем невозможен в рамках обучения в обычной школы, даже если добавить занятия с репетитором.

Давайте посчитаем, сколько может стоить такое же количество часов английского, если бы родители оплачивали занятия репетитора в том объеме, в каком предлагают в Stembridge.

Час занятия с репетитором по английскому стоит от 20 евро. Соответственно, даже 10 часов в неделю обошлись бы в 200 евро, а в месяц эта сумма составила бы не менее 800 евро. Что больше, чем месячная плата за обучение в частной школе Stembridge.

Изучение других предметов на английском позволит решить проблему применимости языка. Ведь часто бывает, что дети хорошо себя показывают на уроках английского, но не могут использовать эти знания в коммуникации в иных ситуациях. Изучение других предметов на английском языке позволит преодолевать такие барьеры и с поддержкой учителей полноценно погружаться в англоязычную среду.

Прием в школу Stembridge осуществляется на протяжении всего учебного года. Приглашаем на экскурсию! Регистрация и подробности на сайте www.stembridge.lt

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