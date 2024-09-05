До 15 часов на английском в неделю. Как русскоязычная школа Stembridge становится мультилингвальной

Не только для эмигрантов
Школа Stembridge открылась в Вильнюсе в 2021 году. Первыми ее учениками стали эмигранты из Беларуси, Украины и России, которым нужно было качественное образование на русском языке.
Однако сейчас в школе появляется все больше детей, которые родились в Литве и постоянно живут здесь. Но предпочитают обучение в русскоязычных школах.
– Да, в Вильнюсе есть государственные школы, предлагающие обучение на русском языке, – рассказывает директорка Stembridge Елена Савко. – Однако нагрузка на них критически выросла в последние годы. Классы переполнены и педагоги просто не справляются с таким количеством детей. Плюс присутствуют старые методы преподавания, жесткая дисциплинарная система. Все это неизбежно приводит к проблемам с адаптацией учеников. Нам важно было создать школу со здоровой атмосферой, способствующей раскрытию и развитию личности каждого ребенка.
Важно отметить, что прием в школу Stembridge проходит не по успеваемости учеников, а по соответствию ценностям школы. Всех родителей, которые оставили заявку, приглашают познакомиться со школой и побеседовать с директоркой. Это позволяет создать благоприятную среду и придерживаться принципа: школа должна быть для учеников, а не наоборот.
Мягкое, но интенсивное погружение в английский язык
За время работы в Литве нам стало очевидно, что детям недостаточно давать образование только на русском языке, нужно думать об их будущем. Командой школы было принято решение усиливать обучение на английском языке.
– Мы не знаем, где будут жить наши ученики через какое-то время, – продолжает директорка Stembridge. – И в ситуации неопределенности мы выбираем инструменты, которые позволяют детям быть максимально гибкими. Знание английского дает возможность комфортно чувствовать себя в любой языковой среде, открывает двери в разные учебные заведения – школы, колледжи, университеты по всему миру. При этом в нашей школе на высоком уровне изучается литовский язык, ребят регулярно погружают в литовскую языковую среду.
В новом учебном году школа Stembridge присоединится к Кембриджской международной образовательной программе (Cambridge International Education). Это значит, что часть предметов дети будут изучать полностью на английском языке.
Во 2-4 классах ученики получат 4 часа уроков английского + 4 часа других предметов на английском.
В 5-6 классах – 4 часа английского + 10 часов других предметов на английском.
В 7-8 классах – 4 часа английского + 11 часов других предметов на английском.
А 1-й класс в Stembridge с этого года и вовсе билингвальный. У детей здесь все обучение (кроме 3 предметов – русского языка, этики и физкультуры) проводится одновременно на русском и английском языках. Занятия ведут одновременно 2 учителя – русско- и англоговорящий – по системе co-teaching
Итого, ученики Stembridge получают до 15 часов на английском в неделю. Такой объем невозможен в рамках обучения в обычной школы, даже если добавить занятия с репетитором.
Давайте посчитаем, сколько может стоить такое же количество часов английского, если бы родители оплачивали занятия репетитора в том объеме, в каком предлагают в Stembridge.
Час занятия с репетитором по английскому стоит от 20 евро. Соответственно, даже 10 часов в неделю обошлись бы в 200 евро, а в месяц эта сумма составила бы не менее 800 евро. Что больше, чем месячная плата за обучение в частной школе Stembridge.
Изучение других предметов на английском позволит решить проблему применимости языка. Ведь часто бывает, что дети хорошо себя показывают на уроках английского, но не могут использовать эти знания в коммуникации в иных ситуациях. Изучение других предметов на английском языке позволит преодолевать такие барьеры и с поддержкой учителей полноценно погружаться в англоязычную среду.
Прием в школу Stembridge осуществляется на протяжении всего учебного года. Приглашаем на экскурсию! Регистрация и подробности на сайте www.stembridge.lt