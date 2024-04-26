Для облегчения болей в области позвоночника и суставов применяется специальная методика: цель – улучшить здоровье без лекарств

В центр „Paupio Kinezioteka" может обратиться практически любой от мала до велика, начиная с 6 лет и заканчивая 80+. Движения, используемые в кинезитерапии, являются естественными для человека, поэтому подходят для людей разного возраста, веса и состояния здоровья. Правильная диагностика и программа упражнений избавляют от болей и снижают риск рецидива — когда боль возвращается после прекращения занятий.

В клиниках кинезитерапии существенно улучшили свое здоровье и самочувствие миллионы людей по всему миру. Что самое интересное в методе — это не медикаментозное лечение. Улучшения достигаются без использования таблеток.

В двух словах кинезитерапию можно описать, как «лечение движением» , хотя, конечно, за этим стоят десятилетия исследовательской работы и практики таких титанов, как В.Дикуль, У.Весткотт и С.Бубновский.

Сидячий образ жизни, спортивные или производственные травмы, повреждение мышц и прочие подобные вещи приводят к болям в позвоночнике и суставах. Специальные комплексы силовых декомпрессионных упражнений на мультифункциональных электронных тренажерах отвечают на этот вызов.

Поскольку комплекс упражнений подбирается индивидуально, для начала вам нужно будет пройти углубленную консультацию, которая состоит из 3 частей:

Вернуть качество жизни, вкус жизни и радость от собственного тела — это наша задача как специалистов", — рассказывает кинезитерапевт Андрей Смирнов.

А бывают такие случаи, когда никакой очевидной травмы нет, и человек не может сделать банальных бытовых вещей — например, почистить зубы или высушить волосы феном, потому что у человека острая боль в плече или спине. В таких случаях резко падает уровень качества жизни.

"Декомпрессионные упражнения отлично подходит для реабилитации организма после операций или травм. Например, даже если вы носите гипс после перелома руки, имеет смысл обращаться к нам и делать специальные упражнения, потому что это поможет мышцам не атрофироваться за время ношения гипса.

"Например, приходит пациент и говорит, что у него боль в ноге. Но на самом деле у него травма позвоночника, а боль просто отражается в ногу. Мы понимаем, что в травмированном регионе уменьшен кровоток. Мы разрабатываем для пациента такую программу, которая поможет улучшить приток крови к травмированному месту, а заодно — во всем организме.

Во время миофасциальной диагностики кинезитерапевт проводит мануальный осмотр, понимает, в каком состоянии находятся ваши мышцы и суставы. Если на консультацию вы принесете результаты ранее проведенных обследований (например, МРТ, КТ, выписку от ортопеда) или послеоперационные выписки, специалисты центра будут вам благодарны. Эта информация поможет разработать более эффективный план упражнений.

На первом этапе вы рассказываете специалисту, что вас беспокоит, есть ли острые боли, и так далее. То есть обсуждаете ваши насущные проблемы со здоровьем и ваши цели по улучшению самочувствия.

Для этого еще хорошо использовать холодный душ и ванну. Сначала страшно, потом тоже очень страшно, но организм обычно благодарен за такие "издевательства" и начинает лучше функционировать", — отмечает Андрей Смирнов.

После составления общей картины по состоянию здоровья кинезитерапевт передает вас в руки инструктору, который протестирует в тренажерном зале именно те мышцы, которым нужна помощь. В результате этой "трехслойной" проверки составляется полностью индивидуальная программа упражнений, которая в каждом конкретном случае учитывает особенности организма, сопутствующие заболевания и допустимую нагрузку.

Курс терапии состоит из трех этапов

Курс терапии поделен на 3 модуля по 12 занятий каждый. Занятия длятся в среднем от 45 минут до часа.