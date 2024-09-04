Бесконтактная оплата– теперь и в общественном транспорте Вильнюса

Как приобрести билет бесконтактным способом?

Все, что нужно сделать пассажиру, – один раз приложить бесконтактную карту или смарт-устройство к компостеру. Успешную покупку билета подтвердят сообщение на экране компостера и звуковой сигнал. За один раз с помощью одной карты можно приобрести только один билет. Если время действия билета истекло, можно приложить карту еще раз и купить новый билет, который будет действовать также 60 минут. При наличии действительного билета пассажир может продолжить поездку на другом виде общественного транспорта. Коснувшись экрана компостера в другом автобусе или троллейбусе, пассажир увидит оставшееся время действия билета.