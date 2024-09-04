Бесконтактная оплата– теперь и в общественном транспорте Вильнюса

Приложив платежную карту или смарт-устройство к компостеру, пассажир сможет приобрести 60-минутный билет на проезд в транспорте стоимостью 0,90 евро. Билет активируется автоматически, а при желании проверить срок его действия пассажир должен приложить ту же бесконтактную платежную карту или смарт-устройство к компостеру еще раз.
«Мы стремительно движемся по пути модернизации вильнюсского городского общественного транспорта и обеспечения дополнительного комфорта для жителей. На улицы столицы уже вышли новые троллейбусы, а сегодня мы рады представить бесконтактный способ оплаты – новую возможность передвигаться по городу проще и удобнее, что, безусловно, отвечает интересам всех его жителей. Это решение не только сэкономит время на покупку билета, но и внесет свой вклад в гармоничное развитие города, внедрение новых технологий в повседневную жизнь», – рассказывает мэр столицы Валдас Бенкунскас.
«Новый способ покупки билета особенно удобен для туристов и гостей города. Мы неоднократно получали запросы по поводу именно такого способа оплаты – когда не нужно отвлекать водителя или разбираться в тонкостях местной системы приобретения билетов. Просто входишь, прикладываешь карту к компостеру и едешь, – поясняет Лорета Левулите-Сташкявичене, начальник отдела организации общественного транспорта компании JUDU, временно исполняющая обязанности директора. – Вильнюс наряду с крупнейшими городами Европы и мира – Нью-Йорком, Сиднеем, Токио, Лондоном, Парижем, Берлином, Амстердамом, Прагой – внедряет новые технологии в систему движения общественного транспорта. Надеемся, жители столицы оценят по достоинству это инновационное решение».
Как приобрести билет бесконтактным способом?
Все, что нужно сделать пассажиру, – один раз приложить бесконтактную карту или смарт-устройство к компостеру. Успешную покупку билета подтвердят сообщение на экране компостера и звуковой сигнал. За один раз с помощью одной карты можно приобрести только один билет. Если время действия билета истекло, можно приложить карту еще раз и купить новый билет, который будет действовать также 60 минут. При наличии действительного билета пассажир может продолжить поездку на другом виде общественного транспорта. Коснувшись экрана компостера в другом автобусе или троллейбусе, пассажир увидит оставшееся время действия билета.
Для приобретения краткосрочного билета на общественный транспорт пассажиры могут использовать следующие бесконтактные карты: Mastercard, Maestro, Visa, VisaElectron.
Не рекомендуется прикладывать к компостеру бумажник или визитницу, поскольку это может привести к списанию денег с другой карты. Во избежание данной проблемы лучше достать одну карту – ту, которой вы планируете рассчитаться.
Кроме того, билет можно приобрести с помощью аккаунта в Google Pay или Apple Pay. В этом случае следует приложить к компостеру смарт-устройство, например телефон или часы. Важно помнить, что в таком устройстве должна быть включена функция бесконтактной оплаты.
Временно, до конца сентября, контролеры при проверке билетов могут попросить назвать последние четыре цифры номера банковской карты, которой оплачен билет. Подобная практика проверки бесконтактных билетов применяется и за рубежом, например в Англии – в городе Бирмингеме. Таким образом проверяется действительность билета. Если пассажир произвел оплату с помощью смарт-устройства, эти цифры он найдет в профиле Google Pay или Apple Pay.
В дальнейшем в ходе проверки пассажиры смогут просто прикладывать свою платежную карту или носитель, который использовался для покупки билета, к контрольному устройству. Контролер с помощью специального прибора проверит, привязан ли билет на общественный транспорт к платежной карте, смартфону, часам или другому устройству.
Другие способы оплаты
«Мы рады возможности предложить сегодня нашим клиентам не только удобный и прогрессивный, но и устойчивый способ оплаты. Как и многие другие, мы естественным образом переходим на услуги электронных платежей, модернизируемся, наблюдаем тенденцию к сокращению наличных расчетов, но таким решением ни в коем случае не хотим лишить наших пожилых пассажиров возможности пользоваться общественным транспортом. Сохраняется возможность приобретать билеты в приложениях m.Ticket и Trafi, а также пополнив карту JUDU / карту вильнюсца. Напоминаем, что карту JUDU / карту вильнюсца можно пополнить в торговых точках Narvesen, торговых центрах Maxima и Rimi, а также в системе самообслуживания и центрах обслуживания клиентов JUDU», – рассказывает глава компании.
С 1 сентября больше нельзя будет приобрести бумажный билет у водителя. Ранее приобретенные бумажные одноразовые билеты пассажиры смогут использовать еще в течение 3 лет – до 1 сентября 2027 года, активируя их в автобусе или троллейбусе привычным способом.
«В 2023 году доля купленных у водителей бумажных билетов составила 5 % от всех проданных билетов на общественный транспорт. Большинство пассажиров в столице (58 %) выбирали для поездок по городу долгосрочные билеты на общественный транспорт, рассчитанные на 30–365 дней, – подводит итог руководитель JUDU. – Планируется, что бесконтактным способом будет приобретаться каждый пятый билет на проезд в общественном транспорте».
О компании JUDU
JUDU отвечает за организацию услуг общественного транспорта, парковочную инфраструктуру в городе, развитие экологичных способов передвижения. В 2023 году услугами общественного транспорта ежедневно пользовались более 193,5 тыс. пассажиров, которые оценили поездки в троллейбусах или автобусах на 8,65 балла из 10 – это самая высокая оценка с 2015 года. Компания также обеспечивает организацию бесперебойного движения в городе и совместно с Вильнюсским городским самоуправлением внедряет инновационные решения для создания комфортной «пешеходной» столицы.