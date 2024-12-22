На Новый год Паланга подарит необычное зрелище – небо окрасится праздничными огнями

В декабре Паланга рассказывает зимнюю сказку
В преддверии зимних праздников Паланга оделась в белые одежды и сияет тысячами лампочек, которые каждый уголок курорта превращают в радующее глаз магическое место. Здесь даже воздух особый – насыщенный праздничной энергетикой и морской солью.
В этом году самый популярный курорт Литвы рассказывает зимнюю сказку, посвященную известному литовскому композитору и художнику Микалоюсу-Константинасу Чюрлёнису, поэтому на украшенных улицах города вы увидите множество акцентов из его творчества – по мотивам картины „Соната солнца“ украшена не только главная елка города, но и вся площадь около курзала, светящиеся арфы украшают аллею Тышкевичей, а улица Й.Басанавичюса с 90 украшенных елок напоминает цикл картин „Зима“.
„Каждый год жителей и отдыхающих мы стараемся удивить не только декорациями, но и массой мероприятий – весь город ответственно готовится к праздникам, поэтому идей немало, гостей и жителей ждет незабываемый опыт, много культурных мероприятий, активные развлечения, незабываемые гастрономические открытия“, – сказала директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене.
Встречайте Новый год у моря
С первого мгновения в Паланге вы окунетесь в праздничную суету – уютные рестораны приглашают попробовать необычные блюда, красиво украшенные кафе привлекают зайти и выпить горячего чая, а те, кто хочет ощутить праздник, почерпнуть новые знания и опыт, найдут в разных местах города праздничные концерты и активные развлечения.
„Как и ежегодно в праздники в город съезжается масса людей, в городе царит радостная суета“, – сказала Кмитене.
Постоянно растущие потоки отдыхающих в праздники заставляют подтянуться и представителей частного бизнеса – гостиницы готовят эксклюзивные программы и пакеты услуг для отдыхающих с массой СПА-процедур.
Президент палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лаура Таучюте обращает внимание на то, что большинство приезжающих на курорт в праздники, заранее планируют поездку.
По словам собеседницы, в праздники палангские гостиницы заполнены на 90–100%, особенно на Новый год, люди едут полюбоваться на праздничные фейерверки. Если кто-то еще думает, ехать ли, стоит бронировать места, пока они еще есть.
Активно отдыхающие бронируют и места на праздничном ужине в ресторанах. В ресторанах отдыхающих ждет знакомство с новыми гастрономическими тенденциями и неожиданными сочетаниями. Те, кто днем захочет выпить чаю или кофе, место в кафе найдет, а вот место за праздничным столом надо бронировать заранее.
„Если вы желаете встретить праздники на курорте и получить незабываемые впечатления, то стоит выбирать пакеты услуг, предлагаемые популярными гостиницами. В них входит не только ночлег, но и новогодняя программа. Есть и те, кто покупает только ночлег, а ужин бронирует самостоятельно в желаемом ресторане или встречает Новый год в кругу единомышленников, например, на пирсе, любуясь фейерверками. Паланга тем и привлекательна, что позволяет выбирать из разных вариантов“, – сказала Таучюте.
По ее словам, гостиницы и рестораны в этом году цены не повышали, поэтому можно выбирать подходящий вариант по своему карману и желанию.
Особое настроение в последний день уходящего года украсят и выступления известных певцов и музыкантов. В этом году на курорте будет петь Донатас Монтвидас и Ева Парейгите, Лепа Мондейкайте, группа Šeškės, „Биплан“, Antikvariniai Kašpirovskio Dantys и многие другие знаменитые исполнители, которые будут выступать как в концертных залах, так и на вечерах в гостиницах и ресторанах.
В Новый год – роскошный фейерверк
Неважно, какая у вас цель - уютный ужин в кругу близких или участие в праздничной суматохе с мероприятиями, на которых звучит живая музыка, но вы найдете, идеи, которые помогут сделать ночь особой.
А 31 декабря, ближе к полуночи,вместе со всеми отправляйтесь на пирс. Это красивая многолетняя традиция Паланги. На стыке старого и Нового года сотни горожан и гостей курорта под музыку и смех считают последние удары часов, а приход Нового года возвещает роскошный фейерверк.
„Мы просим всех быть сознательными и оставить пиротехнику дома, а Новый год встретить под симфонию света, созданную профессионалами. Магия этого вечера – безопасная и единая для всех, кто хочет разделить прекрасные мгновения“, – сказала Кмитене.
Пусть Новый год станет новым стартом – с приятно щекочущим лицо морозцем, но теплыми улыбками на лицах окружающих, под плеск волн и свежее дуновение ветра, наслаждайтесь приятным мгновением.