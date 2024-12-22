На Новый год Паланга подарит необычное зрелище – небо окрасится праздничными огнями

Активно отдыхающие бронируют и места на праздничном ужине в ресторанах. В ресторанах отдыхающих ждет знакомство с новыми гастрономическими тенденциями и неожиданными сочетаниями. Те, кто днем захочет выпить чаю или кофе, место в кафе найдет, а вот место за праздничным столом надо бронировать заранее.

„Если вы желаете встретить праздники на курорте и получить незабываемые впечатления, то стоит выбирать пакеты услуг, предлагаемые популярными гостиницами. В них входит не только ночлег, но и новогодняя программа. Есть и те, кто покупает только ночлег, а ужин бронирует самостоятельно в желаемом ресторане или встречает Новый год в кругу единомышленников, например, на пирсе, любуясь фейерверками. Паланга тем и привлекательна, что позволяет выбирать из разных вариантов“, – сказала Таучюте.