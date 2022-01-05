Проблема выброшенных продуктов наблюдается не только в Литве

В Евросоюзе ежегодно выбрасывают около 88 млн. тонн продуктов. В Литве не проводили серьезное исследование по вопросу нерационального использования продуктов, однако, есть подсчеты, согласно которым каждый литовец выбрасывает около 41 кг продуктов в год (эти продукты могли быть использованы).

"Продовольственный банк" в прошлом году спас от уничтожения и передал нуждающимся 5307 тонн хорошей еды, однако на деле утилизируется гораздо больше - в 4 раза - продуктов.

По словам главы организации Симонаса Гурявичюса, во всем мире чаще всего выбрасывают овощи и фрукты. Они составляют 45% от всех продуктов, которые выбрасывают в мире. Часто выбрасывают также хлеб и молочные продукты.

"Часть продуктов утрачивается во время сбора урожая, транспортировки, в процессе производства, другую часть выбрасывают потребители. Еду выбрасывают по разным причинам – слишком много купили, не понимают значения надписей: Годен до или Использовать до. Люди не знают, как правильно хранить продукты nežino, поддаются чарам торговцев и покупают товары со скидкой в большем количестве, чем нужно", – заметил собеседник.

Обилие еды – это неплохо. Но решать ее избыток путем утилизации – нехорошо. Во-первых, еду производят и выращивают не для того, чтобы ее выбрасывали или утилизировали. Ее производят, чтобы есть. Производство требует затраты массы ресурсов – природных ресурсов, воды, энергии, рабочей силы и средств.

Во время перевозки продуктов и их производства в атмосферу попадает газ, вызывающий глобальное потепление. Если еда не достигает конечной цели – не попадает на стол, все ресурсы просто-напросто растрачиваются. Масштаб этой проблемы проще осознать, если поинтересоваться, какое количество ресурсов нужно для производства тех или иных продуктов.

"В мире стало больше мест, где не хватает питьевой воды. Для производства 1 кг говядины нужно 15 145 л воды. Когда знаешь, что еще есть люди, которые не могут питаться полноценно, утилизация продуктов обретает дополнительный смысл. Мы, не задумываясь, выбрасываем продукты и так отворачиваемся от нуждающихся людей", – заметил Гурявичюс, напомнив, что выброшенная и гниющая еда способствует выделению газа, вызывающего тепловой эффект.

По его словам, выброшенная еда способствует образованию количества газа в три раза большего, чем то, что выделяет в атмосферу авиация. Проблема выбрасывания продуктов и ее последствия редко что равнодушное отношение к переменам не приведет, поэтому важно предпринять действия, ведущие к переменам.

Последствия глобального потепления уже заметны невооруженным глазом, поэтому сейчас очень важно сплотить общество, бизнес, государство и неправительственные организации не только в деле просвещения людей, но и для принятия определенных шагов, которые сократят количество выбрасываемых продуктов", – сказал глава "Продовольственного банка".

Решение не выбрасывать еду оправдывает себя

Блогер Айсте Стрелчюне признала, что пока ее семья не может полностью решить проблему выбрасывания продуктов, однако рациональное планирование помогает значительно уменьшить количество выбрасываемых продуктов. Каждую неделю перед тем как пойти за покупками, Айсте сначала составляет меню на неделю.

В первый раз она испробовала такой порядок 9 лет назад. Тогда это было сделано ради экономии, сейчас она убеждена - это не только помогает экономить средства, но сокращает проведенное на кухне время. Не встает мучительный вопрос, что приготовить на ужин?

По словам собеседницы, планирование помогает ей сбалансировать меню, разнообразить его. При планировании можно использовать остатки и скоропортящиеся продукты.

"Если какие-то овощи завяли, но не испортились, то их можно использовать в рагу, а, например, очень зрелые бананы - для выпечки бананового хлеба, печенья и блинов. Я стараюсь не выбрасывать ничего из того, что еще можно использовать", – сказала Стрелчюне.

Чтобы не выбрасывать продукты, она всегда думает о том, какое их количество купить. Кроме того, женщина регулярно просматривает срок годности продуктов, выбирая те, которые надо использовать в первую очередь.

"Ответственное использование продуктов - важно для меня. Я сама пеку хлеб, но если знаю, что будем есть его только несколько дней, половину буханки замораживаю, предварительно нарезав ломтями. То же самое делаю с крупными овощами, например, тыквой. Если вижу, что банан очень зрелый, но не хочу ничего печь, то чищу его и замораживаю, потом использую в зеленых коктейлях", – сказала собеседница.

По ее словам, приучить себя к таким переменам несложно. Но все же они возможны только тогда, когда человек этого хочет и понимает, почему плохо выбрасывать еду.

"Радует, что эту тему стали поднимать гораздо чаще, что люди начинают сознательнее покупать продукты. Я считаю, что это пусть небольшие шаги, но они приведут к переменам", – заметила Стрелчюне.

Важно не только правильно подходить к покупке продуктов, но и сортировать отходы

Когда вы выбрасываете продукты, задумываетесь ли о том, что их ждет в дальнейшем? Казокишкская свалка под Вильнюсом – одна из 11 свалок Литвы. Туда привозят все отходы, которые остались после их сортировки. Сейчас на свалке накопили почти 4 млн. тонн мусора. Его могло быть меньше, если бы жители правильно сортировали выбрасываемые пищевые отходы.

Гниющие продукты в контейнере загрязняют другой мусор, в результате нельзя использовать испорченное вторсырье. Достаточно бросить в контейнер с бытовыми отходами бутылку из-под подсолнечного масла, как все отходы навеки будут погребены на свалке, поскольку их уже нельзя будет переработать.

Опыт Алитусского района показывает, что люди могут понять, какую пользу приносит правильная сортировка отходов. В регионе 4 года успешно работает система сбора продуктовых отходов.

Директор Алитусского центра утилизации отходов Альгирдас Рейпас сказал, что во всех муниципалитетах региона - в Алитусе, Бирштонасе, Друскининкай, Лаздияй, Пренай и Варене расходы на сбор отходов сократились на 50 000 евро. Логистика не подорожала, а подешевела. лучше стали сортировать упаковки и вторсырье.

Министерство охраны окружающей среды планирует ввести контейнеры для продуктовых отходов во всей стране до 2024 г, когда в силу вступит соответствующая директива ЕС.

На деньги структурных фондов 2014-2020 г. планируется приобрести 27 588 контейнеров для биологических отходов для индивидуальных домов, 46 315 компостных ящиков для частных домов и установить 3767 контейнеров для биологических отходов. На средства программы утилизации отходов планируется обеспечить 200 000 домашних хозяйств средствами для сбора биологических отходов.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.