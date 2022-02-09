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Люди, которые следят за питанием, привыкли исследовать этикетки и читать состав продукта, однако важно обращать внимание и на страну-производителя. Когда мы покупаем литовские товары - мы не только поддерживаем местных производителей, но и бережем природу.
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Заботясь о здоровье, мы заботимся и о природе

Люди меняют свои привычки, поэтому растет потребность в качественных продуктах питания. Приоритетом для многих покупателей становится не цена, а другие критерии – свежесть, высокое качество, пищевая ценность. Потребители, которые оценили достоинства предлагаемой местной продукции, и диетологи замечают, что для здоровья полезнее всего то, что растет в наших краях. Глава службы коммуникации одной из крупнейших торговых сетей Литвы Вайда Будрене заметила, что по этой причине покупатели чаще выбирают продукцию местных производителей, особенно овощи и фрукты литовских фермеров.

"Мы стараемся, чтобы литовская продукция попадала на прилавки магазинов уже на следующий день, так мы гарантируем высокое качество и свежесть. Мы рады, что со многими фермерами мы сотрудничаем с первых дней открытия магазинов нашей сети в Литве, мы высоко ценим партнерство с ними. Однако мы открыты и по отношению к молодым, новым хозяйствам. Они пополняют наш ассортимент новинками – ягодами, спаржей, салатами новых сортов", – сказала Будрене.

Очень важным аспектом выбора местной продукции, пусть его и не всегда учитывают, является устойчивость. Каждый километр, преодоленный продуктом, оставляет след в экологии – выброс CO2 в атмосферу.

Чем более длинный путь проделывают продукты до нашего стола, тем больше вред наносимый природе. Согласно подсчетам, транспортировка еды составляет 20% всей эмиссии CO2, связанной с пищевой промышленностью. Например, перевозка 1 кг литовских яблок на рынок на расстоянии 50 км - это в 20 раз меньше CO2, чем перевозка в Литву яблок из Нидерландов – соответственно 5 и 88 г.

Сколько СО2 попадает в атмосферу при перевозке продуктов, зависит не только от расстояния, но и от вида транспорта. Например, если яблоки доставили на большом судне, то CO2 будет меньше, чем при перевозке на самолете. Правда, самолетами обычно перевозят толко скоропортящиеся товары. Поэтому, если думать об устойчивости, следует искать альтернативы местных производителей.

Дружественные к потребителю, дружественные и о природе

Выбирать местные продукты стоит еще и в силу социальных причин. Так мы поддерживаем местную экономику, способствуем сохранению местных способов производства или сохранению кулинарного наследия.

В Литве нет отдельных знаков, которые отмечали бы только местную продукцию, поэтому, чтобы найти местный товар, надо читать информацию на этикетках. Однако в магазинах можно найти товары со специальным знаком качества. Товары, производящиеся в соответствии с национальной системой качества сельхозтоваров и продуктов питания гарантируют соблюдение безопасности, здоровья растений и животных, соблюдение благосостояния животных и требований охраны окружающей среды (или) в силу определенных способов ведения хозяйства или производства отличаются особыми качествами.

Зеленым знаком сырья и производства отмечают те продукты, которые содержат не меньше 80% литовского сырья. Вишневый знак используют для обозначения товаров, которые полностью были произведены в Литве, но сырье могло быть необязательно местным.

Чтобы побуждать развитие местной экономики, создать более благоприятные условия для жителей охраняемых территорий и поощрять партнерство между местными жителями и дирекциями охраняемых территорий, 10 лет назад в Литве учредили и знак продуктов охраняемых территорий – этнографическая птица утка.

По словам представителя Государственной службы охраняемых территорий Дианы Ракаускайте, таким знаком обозначена продукция и услуги местных производителей: кондитерские изделия, молочные изделия, рыба, традиционные напитки, изделия ручной работы, услуги в сфере туризма.

"Это продукты и услуги, которые не только берегут природу и лелеют культуру, но и способствуют благосостоянию и процветанию территории. Все продукты и услуги сертифицированы ГСОТ, обозначением пользуются производители, ремесленники, поставщики туристических услуг и местные жители, которые способствуют распространению гармоничного туризма в Литве", – сказала Ракаускайте.

Есть ряд причин, по которым следует выбирать местные товары, с вышеперечисленными обозначениями, но главное – их экологичность.

"В первую очередь, это дружественные к окружающей среде продукты, процесс их производства не вреден для природы. Приобретая такой товар, покупатель знает, что он произведен в экологически чистой среде, что максимально старались снизить воздействие на природу", – сказала специалист.

Знак продуктов охраняемых территорий уже 4 год пользуется семья, которая занимается пчеловодством в Аукштайтийском национальном парке. Эти люди предлагают покупателям мед в коробках ручной работы. Владельцы пасеки отмечают, что литовцы ценят местную натуральную продукцию, а специальное обозначение выполняет не только репрезентативную функцию, но и обязует самих производителей следить за экологией.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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