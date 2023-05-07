Произвести эффективные средства, которые не вредят здоровью людей и природе, несложно, но неприбыльно. Чтобы продукты отвечали всем требованиям экологических товаров, чистым должен быть не только товар, но и упаковка.

Кроме того, больше требований предъявляют и к самому процессу производства. По этой причине производители, заинтересованные только в прибыли, вместо безопасных и качественных ингредиентов используют более дешевые, отвечающие минимальным требованиям.

Какой вред природе и нашему здоровью наносит агрессивная бытовая химия

В составе экологических средств обычно нет красителей, парабенов, фосфатов, гликолевых эфиров, фталатов, изотиазолинов и других добавок, которые отрицательно сказываются на здоровье людей и вызывают аллергию. В чистой бытовой химии чаще всего не используются и запахи, которыми в дешевых средствах маскируют хлор. Несмотря на то, что это вещество включено в список опасных средств, оно есть в большей части чистящих средств.

Хлор помогает устранить загрязнения, но наносит вред здоровью людей. Продукты с хлором особенно опасны для аллергиков. Такая химия даже без непосредственного контакта может вызвать раздражение дыхательных путей, слизистой глаз, а при попадании на кожу – вызвать сильную аллергическую реакцию. Во время чистки испарения хлора загрязняют воздух, а в закрытых помещениях являются токсичными.

Бытовая химия, содержащая хлор, вредит и окружающей среде. Во время использования она испаряется, распространяется в воздухе, а некоторые средства (например, для очистки стоков) попадают в почву, водоемы или в грунтовые воды, загрязняя всю экосистему.

Ущерб природе наносят не только сами чистящие средства, но и их упаковки, если попадают в общие контейнеры с мусором.

"Если люди заботятся об устойчивости, совсем необязательно отказываться от чистящих средств, их можно заменить другими средствами, без пластика, выбирать те чистящие средства, которые продают в перерабатываемой таре", – сказала координатор магазина экотоваров Urban Earth Lovers Рита Буянаускене.

Экологические чистящие средства – безопасный и эффективный выбор

Немалая часть людей убеждены, что экологические средства менее эффективны, чем содержащие агрессивные вещества. Но это миф.

"В составе экопродукции используют другие, более дорогие, но неопасные для природы и людей вещества, а по эффективности они не уступают агрессивной бытовой химии. Это могут быть необязательно чистящие средства, но и инновационные продукты, например, салфетки с наносеребром, которые убирают всю грязь с поверхностей без какой-либо дополнительной химии, компостируемые губки или твердые моющие средства", – заметила Буянаускене.

Не надо забывать и народные рецепты

Полностью отказаться от химии в быту вряд ли удастся, но большую часть чистящих средств можно заменить народными средствами. Это смеси соды, уксуса, соли, лимонной кислоты.

Обычная пищевая сода отлично устраняет запахи, жир, а в сочетании с уксусом прочищает забившиеся мойки и сток в ванной.

Уксус - отличный помощник, когда вам надо очистить липкие поверхности, удалить накипь или плесень.

Лимонная кислота или сок не заменимы не только на кухне, но и в быту – она удаляет накипь, застарелые жиры, устраняет неприятные запахи.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.