Букет токсичных веществ

Заведующая отделением токсикологии Республиканской вильнюсской университетской больницы Габия Лаубнер-Сакалаускене сказала, что используемая в быту химия содержит разные вещества, которые отрицательно сказываются на здоровье людей, например, хлор, ацетон, аммиак, фенол, формальдегид и др. Однако самые опасные из них - средства для чистки духовых шкафов и средства для прочистки труб.

"В этих средствах концентрация химических ингредиентов намного выше, эти вещества могут обжигать кожу, слизистую глаз, вызвать кашель и т.д. Однако и такие средства, как средство для мытья окон, могут вызвать раздражение глаз, слезотечение, раздражать слизистую глаз. Всю бытовую химию следует хранить в специально отведенном для этого месте, например, в кладовке, на недоступной для детей высоте", – заметила Лаубнер-Сакалаускене.

Распознать вредные и опасные вещества помогает специальное обозначение, используемое во всем ЕС: ромбовидный знак с красными краями, белым фоном и черными символами внутри. Поэтому очень важно хранить такие средства в оригинальной упаковке.

"Не переливайте химические средства в другую тару, например, в бутылки из-под воды. Бывают такие случаи, когда люди, перелив химию в бутылку, оставляют ее в гараже и забывают, а спустя какое-то время выпивают ее, решив, что это вода или лимонад. Даже если вы после переливания химии в другую тару как-то обозначили ее, это не значит, что знак не сотрется или не отклеится", – напомнила врач.

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По ее словам, важно понять, что опасность бывает разной: одни средства наносят вред здоровью или окружающей среде только при неправильном использовании, сортировке или при контакте, а другие остаются опасными даже при правильном использовании и хранении.

"Из-за токсичных испарений могут покраснеть или слезиться глаза, а при попадании в глаза агрессивных веществ (из средства для чистки духового шкафа, унитаза, средства для прочистки труб) может грозить слепота. Бытовая химия с содержанием скипидара и эфирных масел может вызвать раздражение органов дыхания, кашель, спазмы в бронхах", – рассказала Лаубнер-Сакалаускене.

Бытовой химией, по словам врача, могут отравиться и взрослые, и дети.

"Химические средства могут нанести вред не только при вдыхании, попадании на кожу или в глаза, но и при нечаянном проглатывании. Например, дети находят химию, пробуют на вкус разноцветные капсулы с порошком или таблетки для посудомоечной машины, эти средства оказывают сильное воздействие на желудок. При проглатывании таких капсул наблюдается расстройство в работе желудка, появляется тошнота, рвота, понос.

Даже небольшое количество средства для чистки духового шкафа, унитаза, средства для прочистки труб при попадании в организм вызывает химический ожог пищевода, желудка, кишечника или даже некроз", - сказала врач.

Первая помощь при отравлении

Согласно статистике за 2018–2022 гг в Литве число отравлений сокращается, однако отравления химическими веществами по-прежнему встречаются часто. Наилучшая профилактика таких отравлений, по словам Лаубнер-Сакалаускене, это ответственное поведение.

"Как я упоминала, храните химию в недоступном для детей месте, в оригинальных упаковках, не забывайте использовать защитные средства, например, одноразовые перчатки и защитные очки. Если вы подозреваете отравление, сразу же обращайтесь за помощью к врачам. Всегда можно проконсультироваться, позвонив по номеру +370 5 236 20 52 (номер бюро отравлений, работает круглосуточно), подробную информацию можно найти на сайте www.apsinuodijau.lt", – рассказала врач.

По ее словам, важно также знать, чего нельзя делать при химическом отравлении.

"Ни в коем случае не вызывайте рвоту, не давайте пить жидкости или активированный уголь. Кроме того, рекомендуется привезти или показать врачам этикетку вещества, которым вы отравились (фото этикетки), чтобы врач знал, с каким отравлением имеет дело", – советует собеседница.

Предлагают альтернативы

При выборе чистящих средств, по словам Лаубнер-Сакалаускене, важно обращать внимание на несколько аспектов.

"Во-первых, избегать химии, в составе которой много составляющих, поскольку это увеличивает вероятность наличия токсичных веществ, вредных для организма. Во-вторых, не смешивайте разные чистящие средства, чтобы не вызвать химическую реакцию, например, чтобы не образовался ядовитый газ. В-третьих, избегайте использования чистящих средств, в составе которых есть фтористые химические соединения, аммиак, фосфаты, хлор", – рассказала специалист.

По ее словам, лучше всего заменять опасную химию альтернативными чистящими средствами.

"Самые известные альтернативы – лимонная кислота, уксус, соль, сода. Но не все люди хотят использовать эти средства, поэтому можно искать альтернативу, например, экологические средства", – рекомендует токсиколог.

В таких случаях надо исследовать информацию на этикетках. Но даже если производитель пишет на этикетке, что средство экологическое и натуральное, это не всегда так, поэтому важно следить за обозначениями независимых организаций.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.