Уносит миллионы жизней во всем мире

На улице чувствуется смог, улицы в дымке - это не должно удивлять жителей крупных городов. Рост потоков автомобилей, отопление твердым топливом, тяжелая промышленность и много других факторов ежедневно влияют на загрязнение воздуха, которым мы дышим.

Загрязненный воздух наносит здоровью людей большой вред. Твердые частицы, которые содержатся в воздухе могут стать причиной развития множества самых разных заболеваний и даже преждевременной смерти. По данным ВОЗ, в Литве из-за твердых частиц в воздухе ежегодно умирает 3000 человек, а в мире - больше 4 млн. жителей.

Разные организации считают загрязнение воздуха одним из основных факторов развития онкологических заболеваний, а также сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы.

Особенно опасны – мелкие твердые частицы, которые проникают в организм через нос и рот во время дыхания. Они попадают в легкие или кровеносную систему, могут быть причиной развития аллергии, ухудшения памяти, отрицательно воздействовать на нервную систему, физическое и психологическое здоровье человека.

Загрязненным воздухом дышит почти весь мир

В 2022 году Швейцарская компания, отвечающая за качество воздуха представила отчет* (* в нем рассматривались данные более 30 000 станций из 7323 городов и 131 страны), его данные вызывают беспокойство – по новейшим данным ВОЗ, всего несколько стран мира отвечают качеству воздуха по уровню загрязнения ТЧ 2,5. Рекомендации ВОЗ не превышают только Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия и Новая Зеландия.

В числе самых загрязненных стран - Чад, Ирак, Пакистан, Бахрейн и Бангладеш.

В отчете сказано, что в Литве уровень загрязнения твердыми частицами больше чем в два раза превышает норму (5 мкг/м3) и составляет 13,2 мкг/м3. Многолетние наблюдения показывают, что качество воздуха хуже в крупных городах – где живет больше людей, сосредоточено больше транспорта и промышленности.

"В крупных городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде – наблюдается тенденция незначительного снижения количества твердых частиц, но в районах с частными домами и на больших улицах фиксируется рост их концентрации", – сказала представитель Отдела оценки качества воздуха Центра анализа состояния окружающей среды Вилма Бимбайте.

Больше всего воздух загрязняем мы сами

Уровень загрязнения воздуха в городах ежегодно варьирует и зависит от разных факторов, таких как источники загрязнения, метеоусловия и т.д. Согласно новому отчету Агенства охраны природы, в 2020 г. больше всего – целых 35% ТЧ 2,5 в воздухе появилось из-за отопления домов твердым топливом, 21,6% – за счет строительного и промышленного секторов, 8,5% – транспорта.

Загрязнение за счет сжигания твердого топлива растет в холодное время года. Из-за этого плюс за счет транспорта и других способов загрязнения концентрация ТЧ высока и в другое время года. Количество загрязнений при отоплении твердым топливом зависит от качества этого топлива, ухода за оборудованием, уровня техники, используемой для сжигания твердого топлива.

"Воздух загрязняют также во время ремонта дорог, строительства, поскольку эти виды деятельности в Литве осуществляют без соблюдения необходимых требований. Даже в крупных городах улицы подметают, таким образом увеличивая загрязнение воздуха – от такой практики следует отказаться, – сказала Бимбайте. – Каждый из нас ежедневно участвует в загрязнении воздуха, а оставляемый нами след зависит от наших привычек. Например, если мы преодолеваем небольшие расстояния пешком (до 3 км) или используем дома меньше бытовой химии, то не только меньше загрязняем природу, но и улучшаем свое здоровье".

Несмотря на то, что мы пока не можем похвастаться чистым воздухом, по словам собеседницы, все же можно сказать, что качество воздуха в Литве медленно, но улучшается.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.