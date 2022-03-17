У каждого в доме есть масса опасных предметов, но не все знают, как от них избавиться

Лекарства с просроченным сроком годности, бытовая химия, масла, краски и растворители, предметы, содержащие ртуть, гальванические элементы – это лишь малая часть того, что относится к опасным предметам и веществам, ими надо не только осторожно пользоваться, но и правильно утилизировать.

Опасные отходы правильно утилизируют, если потребители выполняют домашнюю работу

Сортировка бытовых отходов для жителей стала обычным делом. Пластиковые и стеклянные бутылки мы сдаем с помощью автоматов по приему тары, ненужную бытовую технику передаем компаниям, которые занимаются ее утилизацией, сортируем отходы дома. Но даже те, кто ведет себя ответственно, часто повторяют одну ошибку – смешивают разные опасные отходы. Чтобы их должным образом утилизировать, надо все эти отходы держать отдельно. Если накапливается большое количество таких отходов, некоторые компании приезжают за ними на дом.

Опасные отходы бытовой химии нельзя выбрасывать ни в обычные контейнеры, ни в контейнеры для сортировки, поскольку даже после того как вы вымыли емкости, это не значит, что в них не осталось химии. Такие упаковки надо собирать отдельно и вывозить как опасные отходы на специализированные площадки. В Литве есть 98 таких площадок, их можно найти в каждом муниципалитете. Там любой житель может бесплатно сдать установленное количество опасных отходов: упаковок из-под чистящих средств, краски, клея, щелочей, кислот, разных химических веществ.

Из такой тары нельзя выливать остатки в умывальник или унитаз, в дождевую канализацию или на землю. Согласно подсчетам, 1 л разлитой на земле ядовитой жидкости загрязняет площадь в 500 соток. Важно также плотно закрывать емкости с химией.

Некоторые опасные отходы надо сдавать в другие места. Например, лекарства с истекшим сроком годности принимают аптеки. Гальванические элементы и батареи мобильных телефонов можно выбросить в специальные ящики-контейнеры на АЗС и в торговых центрах.

Сортировка – эффективный, но не единственный способ охраны природы

Сортировка опасных веществ – очень важный процесс эффективного снижения нанесения ущерба природе. Но есть и другие способы. Большую часть опасных химических веществ можно заменить более безопасными средствами. Сода, лимонная кислота и уксус издавна известны своей эффективностью и способны заменить бытовую химию.

Смесью соды и уксуса можно удались нечистоты из засорившейся канализации, с помощью воды с добавлением уксуса можно чистить разные поверхности, стекла, смоченная в уксусе хлебная корка впитывает неприятные запахи. Лимонная кислота снимает известковый налет, пятна чая или кофе на чашках, ее можно использовать для чистки серебра. Сода – во многих случаях незаменима. Просто соду или в сочетании с разными другими средствами можно использовать для устранения разных пятен, запахов, жира и плесени.

Ежегодно на рынке появляется все больше новых видов бытовой химии, в составе которых нет вредных веществ. Эти средства немного дороже тех, в которых содержатся ядовитые вещества, но это ничто, по сравнению с тем, как это влияет на здоровье и природу. Несмотря на то, что в соответствии с требованиями ЕС в Литве с 2009 года нельзя продавать ртутные градусники, некоторые жители все еще пользуются ими. Напомним, что есть безопасная и эффективная альтернатива этому прибору – электронные или бесконтактные термометры, а также похожие на ртутные, но с наполнителем из смеси других металлов. Все мы заботимся о наших домах. Присматриваем за ними, бережем и стараемся, чтобы они были красивыми, но не всегда думаем об окружении. Воздух, которым дышим, ресурсы, которыми пользуемся, планета, на которой живем - все это принадлежит нам и зависит только от нас. Благодаря сортировке мы сохраним окружение в чистоте, оно будет безопасным, мы будем экономить ресурсы и энергию, которые потребуются будущим поколениям, создадим светлое будущее для наших детей.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.