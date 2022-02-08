Специалисты призывают задуматься: часть своих доходов литовцы просто выбрасывают в мусорное ведро

Согласно подсчетам, жители ежегодно выбрасывают около 30% продуктов. В основном это овощи и фрукты. Правда, часть продуктов становится отходами еще в процессе роста или портится при транспортировке. Однако большой расход продуктов – не единственная проблема.

При производстве и транспортировке продуктов в окружающую среду попадают газы, вызывающие парниковый эффект. Эмиссия этих газов в сфере продуктов питания составляет около 15% всей эмиссии CO₂. Кроме того, производство продуктов требует многих ресурсов – задействованы земля, вода, энергия, рабочая сила, средства. Если продукты становятся отходами – все эти ресурсы потрачены напрасно.

Эффективно уменьшить загрязнения и ограничить расход ресурсов в сфере производства продуктов питания удастся лишь тогда, когда все субъекты – фермеры, производители, поставщики – будут заинтересованы в изменении ситуации. Больше всего на этот процесс влияют потребители, поэтому сэкономить и изменить что-то мы можем, только изменив свое отношение и свои привычки. Если мы будем меньше покупать и больше потреблять из того, что у нас есть, диктуя новые правила, это должны будут учитывать все производители.

Перемены начинаются с планирования

Чаще всего мы покупаем в магазинах те продукты, которых нам хочется, которые мы привыкли потреблять, однако точно ли они нужны нам в таком количестве? Покупая, мы считаем, на сколько дней нам хватит этих продуктов, но не учитываем, что часть времени мы проведем вне дома.

Блогер Амелия Кузмарске уверяет: если перед тем, как идти в магазин, вы продумаете меню на всю неделю – купите столько и того, что вам потребуется, то меньше продуктов выбросите, больше используете того, что есть дома и вам не придется отказываться от чего-то или экономить. Кроме того, вы сэкономите на продуктах.

Чем чаще вы будете ходить в магазин, тем больше ненужных продуктов купите, часть из них вам придется выбросить. Поэтому ходите в магазин со списком, который составлен с учетом меню и ревизии домашних запасов.

"Мы в семье составляем меню на неделю. Первое правило, перед составлением списка пересмотрите, что у вас есть в холодильнике и в шкафчиках, в морозильной камере. Так вы не купите ничего лишнего. Этот шаг сокращает расходы и защищает от избытка продуктов", – сказала Кузмарске.

Если этот вызов вы преодолели, надо следовать правилам рациональных закупок. В магазине внимание людей часто привлекают яркие этикетки, обещающие скидки. Покупка необходимых продуктов со скидкой - рациональна, но покупать что-то только потому, что действует скидка – неумно. Эмоциональные покупки составляют большую часть потраченных напрасно денег, этого можно было бы избежать. Перед тем как купить скоропортящиеся товары со скидкой, подумайте, точно ли вы их используете. Еды в Литве достаточно, а в магазинах регулярно объявляют акции, поэтому нет смысла спешить с покупками и делать большие запасы.

Уменьшить количество выбрасываемых товаров можно и с помощью новейших технологий

Согласно подсчетам, каждый житель Литвы выбрасывает 41 кг пригодной для употребления еды в год. Часть продуктов мы выбрасываем только потому, что неправильно их храним, они портятся раньше времени, теряют привлекательный вид или вкусовые качества.

Уменьшить количество выбрасываемых продуктов поможет не только рациональный подход к их покупке, но и разумные решения, интегрированные в современные бытовые приборы.

"Вчерашние блюда, разогретые в духовых шкафах с функцией "регенерация", и по вкусу и с виду не отличить от только что приготовленных, благодаря этому вы съедите остатки, их не придется выбрасывать. Стоит подумать и о системах вакуумирования и холодильнике нового поколения с системой охлаждения, которая позволяет дольше сохранять свежесть продуктов", – советует Г.Вайтеконис.

Перед тем, как что-то выбросить, подумайте о нуждающихся

В 2020 году в Литве 585 000 человек жили за чертой бедности, они нуждались в помощи. Благодаря разным организациям от выбрасывания спасли и нуждающимся передали тысячи тонн хороших продуктов, однако на деле таких продуктов, которые не попадают на стол к людям, намного больше. Если каждый из нас отдал бы нуждающимся хотя бы небольшую часть суммы, которая уходит на выброшенные продукты, то ситуация в нашей стране изменилась бы в корне.

Проект инициирован Министерством охраны окружающей среды и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.